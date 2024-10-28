13-летняя ярославна перепела Леонида Агутина в финале популярного телешоу «Ты супер». Видео

Ярославна стала финалисткой музыкального шоу «Ты супер!» Источник: «Ты супер!». 8-й сезон. 9-й выпуск. Финал. Выпуск от 27.10.2024 / Rutube











13-летняя ярославна выступила в финале телешоу «Ты супер!» (12+). Юлия Сергеева очаровала звездное жюри исполнением песни Агутина «На сиреневой луне» (12+).

— Шикарный номер. Очень классная и светлая энергетика, — похвалила девочку певица Ани Лорак. — У меня после твоего номера очень приятное впечатление внутри, хочется улыбаться и поблагодарить тебя за это выступление.

Люся Чеботина отметила, что девочка исполнила хит не хуже Агутина.

— Юленька, после Леонида Агутина, мне кажется, очень тяжело перепевать такую композицию. Но у тебя это получилось, — отметила певица Люся Чеботина. — Несмотря на столь юный возраст, ты действительно создала ту самую атмосферу сказки и перенесла нас всех в сказочный лес.

Юля Сергеева живет в Семибратово Ростовского района Ярославской области Источник: «Ты супер!». 8-й сезон. 9-й выпуск. Финал. Выпуск от 27.10.2024 / Rutube











А актер и певец Алексей Воробьев признался, что песня в исполнении Юли Сергеевой тронула его до глубины души.

— Как говорит Люся, перенесла нас в волшебный лес. Если бы ты пела, я готов в любой лес идти. Притом что я небольшой фанат лесов, — шутя заметил певец Алексей Воробьев. — Но если бы пела ты, то я готов, в принципе. Потрясающее выступление, чего говорить!

Однако несмотря на многочисленные хвалебные слова, ни одно из пяти призовых мест Юля так и не получила. Но в разговоре с 76.RU девочка призналась, что это ее не расстроило.

— Я рада опыту, который получила. Мне было важно дойти до финала и показать всем, на что я способна, — рассказала Юля. — Я понимала, что там есть очень сильные участники. Несмотря на результат, мне понравилось. Будем работать дальше над голосом и репертуаром.

Отрывок из выступления Юли в финале телешоу Источник: «Ты супер!». 8-й сезон. 9-й выпуск. Финал. Выпуск от 27.10.2024 / Rutube

Победителем 8-го сезона «Ты супер!» стала 14-летняя Полина Ласточкина из Новороссийска. Что известно о юной певице, рассказали наши коллеги из 93.RU.

В качестве призов всем 13 финалистам подарили студийные наушники для работы на сцене. А звездная ведущая Люся Чеботина лично от себя вручила ребятам синтезаторы. Также все финалисты и полуфиналисты до совершеннолетия будут получать стипендии от благотворительного фонда «Ты супер!».

— Мы делаем так в каждом сезоне. Надеемся, что эти стипендии позволят вам [участникам программы] и дальше развиваться в творчестве, — объявил ведущий телешоу «Ты супер!» Вадим Такменёв.

На шоу — во второй раз

Участие в шоу «Ты супер!» для Юли было большой мечтой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во время съемок телешоу Юлю поддерживала мама, которая у нее появилась в два года. В этом возрасте ее с братом оставили биологические родители, и малыши попали в детский дом.

— Мама часто выпивала и оставляла нас, — рассказала на программе девочка. — Соседи пожаловались, что мы дома одни сидим всегда, и нас с братом забрали. Брат мне очень помогал, когда мамы не было. Кормил меня, заботился, чтобы ничего плохого со мной не произошло.

Биологической мамы Юли уже нет в живых. Про папу она ничего не знает. Вскоре после того, как девочка с братом попали в дом малютки, их забрали в приемную семью, где они и живут.

Но и тут не обошлось без горя. Несколько месяцев назад у Юли умер приемный папа, последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

— Папа сильно болел. Из-за этой болезни он умер недавно, — со слезами на глазах рассказала на программе Юля. — Он лечился, мы пытались вылечить, но не получилось. Скучаю…

Но жизненные события не сломали Юлю, а наоборот, сделали ее сильнее. Юная певица стала более упертой в достижении своих целей.

Участие в «Ты супер!» — это вторая попытка Юли Сергеевой пробиться на телевидение. Два года назад девочка слетела с отборочного тура. Тогда она решила, что вернется на шоу более подготовленной и вокально подкованной. Так и произошло.

Изменился голос, изменилась я. Цель — показать людям, что я способна на большее, чем в прошлые разы. Юля Сергеева Финалистка 8-го сезона «Ты супер!»