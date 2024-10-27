Стилист Рогов потратил на красавицу с одной рукой из своего шоу 3 миллиона рублей. Как изменилась ее жизнь

Людям нравится смотреть на эффект преображения «до и после», поэтому шоу «Рогов в деле» (16+) на телеканале СТС бьет рекорды по популярности. Героинь там не только переодевают, но и помогают им выйти из депрессии, справиться с потерей близкого человека — в общем, преобразить жизнь. MSK1.RU нашел Любовь Давидонис. Она, несмотря на красивую литовскую фамилию, из Москвы. Рассказываем о том, почему героиню шоу называют Киберлюбой и как изменилась ее жизнь после съемок.
Потеряла руку из-за халатности врачей
— Мне было 9 лет, и как-то раз я посмотрела на свои руки и поняла, что на левой у запястья есть припухлость. Мы пошли с родителями в детскую поликлинику, к хирургу, где сказали, что это закрытый перелом, и наложили гипс. Я проходила с ним месяц, — рассказывает Люба. — Потом, уже в Морозовской больнице, сказали, что это не перелом и, вообще-то, у меня онкология. Сделали ампутацию, потому что опухоль все росла, и непонятно было, куда она может распространиться, куда пойдут метастазы.
При этом Любовь всегда была достаточно открытой, а родители и окружение никогда не воспринимали ее особенность как недуг.
— Во время одной из наших генеральных уборок дома, мама пришла и вручила ведро и швабру. Ведро я взяла, а швабру не беру. Мама смотрит и говорит: «Ну, что ты тупишь? Швабру брать будешь или нет?» Я ей отвечаю, что это все, конечно, здорово, но чем? И тут мама все вспоминает и начинает, конечно, извиняться, — с улыбкой говорит наша героиня.
Кстати, участницей шоу «Рогов в деле» могла бы стать и мама Любы. За два года до того, как на проект попала дочь, она участвовала в конкурсе, где отбирали героев программы, но не прошла.
Лепка из глины и яркая одежда
Отсутствие руки не помешало Любе заниматься творчеством. Она успешно окончила колледж по специальности «художник-реставратор». На парах проявляла мастерство лепки из глины. У однокурсников часто возникали вопросы: каким образом Люба умудряется выполнять одной рукой какие-то вещи, будь то лепка из глины или работа со скульптурным пластиком, быстрее и качественнее, чем это делают двумя руками они? Люба только смеялась и подбадривала одногруппников.
Кроме того, участница шоу всегда интересовалась модой и стилем, но из-за своей особенности сталкивалась со сложностями в подборе одежды. Любу привлекали яркие и дерзкие образы, но она отказывалась от них, для того чтобы лишний раз не привлекать внимание к руке и не шокировать людей.
Рождение Киберлюбы
Любе 25 лет. До программы у нее был только косметический протез руки. Он не гнулся, тяжело надевался и сильно потел, из-за чего участница шоу не носила его.
Съемочная группа, узнав об особенности Любы, решила устроить ей сюрприз и совместно с благотворительным фондом подарили удобный протез стоимостью 2,7 миллиона рублей.
Никаких надежд с этим выпуском не связывала. Думала, подскажут по стилю, преобразят имидж. Ну, на край, предложат прыгнуть с парашютом.
Обычно программа «Рогов в деле» снимается за короткий срок — основная цель ведущего быстро «преобразить жизнь» героя, но ради Любови изменили правила и снимали выпуск около полугода, для того чтобы за этот период собрать средства и создать для нее бионический протез.
Появление протеза произвело вау-эффект не только на саму Любу, но и на все ее окружение. Героиня признается, что первое время часто замечала на себе заинтересованные взгляды в метро и на улице. За те годы, что у нее новая рука, Люба обзавелась большим количеством знакомых, у которых такие же бионические протезы.
Какой он, Рогов?
Многие звезды ТВ и шоу-бизнеса на экране играют одну роль, а в жизни ведут себя по-другому. Но с ведущим шоу «Рогов в деле» все иначе. В программе Александр — добрый и участливый человек. И в жизни, по словам Любы, он почти такой же. По крайней мере, у нее остались положительные впечатления от знакомства. К концу шоу они настолько подружились, что Люба даже подарила Александру свою картину.
— Мы много общались в последний день съемки. Александр в жизни оказался солнечным, светлым и позитивным человеком. Мне показалось, он абсолютно искренне интересуется жизненными проблемами человека, которого преображает, — уверена Люба.
Специально для него нарисовала реплику «Создание Давида» в моем виденьи. Там Рогов создает меня — Киберлюбу.
Люба отмечает, что и съемочная команда, и волонтеры фонда, где Любе делали протез, после проекта еще долго поддерживали с ней связь.
— Они еще какое-то время помогали и интересовались моей жизнью. Спрашивали, ношу ли протез и как я себя чувствую, — отмечает Люба.
Реально ли экранное преображение?
Программы, где героев преображают, пользуются большим спросом у зрителей. И разумеется, всем интересно: действительно ли меняется жизнь человека после таких шоу? Люба отвечает, что да. Ее личность трансформировалась в лучшую сторону в тот момент, когда шли съемки и ей устроили фотосессию для сбора средств на протез.
Я впервые оказалась без протеза на людях в футболке с открытым рукавом. Все увидели, какая я на самом деле.
До проекта Люба скрывала отсутствие руки — носила кофты с длинным рукавом, прикрывала место на фото. Она признается, что многие даже не знали о ее особенности или не сразу ее замечали. Но на фотосессии она «открылась людям такая, какая есть». И позже еще долго выбирала открытый рукав и ездила так в институт и каталась в метро.
Это был большой выход из зоны комфорта, и я училась принимать себя такой, какая я есть. Без протеза или с протезом — неважно.
Любе программа дала толчок для того, чтобы стать более уверенной в себе, а профессиональные стилисты позволили почувствовать себя красивой, подобрав смелые и яркие образы. Героиня отмечает, что носит вещи, которые подобрали ей стилисты, и следует их советам.
Шоу дало толчок, посадило чудесный росток к преображению, развитию моей жизни. Это тот момент, когда понимаешь, что это тот самый знак свыше.
Медийная жизнь после съемок
После того как появился протез, наша героиня взяла себе псевдоним Киберлюба и до 2022 года вела под ним модный блог в социальных сетях. Потом бросила это занятие, зато активно развивает страничку в VK и занимается общественной деятельностью. Люба — председатель молодежной палаты Москвы. Входит в десятку самых популярных ее представителей.
Я просвещаю молодежь — занимаюсь благими делами. Рогов тоже занимается благим делом, но по-другому, со своей стороны. Дарит людям уверенность.
Люба признается, что ей всегда нравились публичные выступления и работа на камеру. А съемки помогли приобрести важный опыт и уверенность в себе.
Я часто появляюсь в медиапространстве, и мне интересно видеть себя в таком качестве, ведь я хороший оратор, несмотря ни на что.