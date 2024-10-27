Стилист Рогов потратил на красавицу с одной рукой из своего шоу 3 миллиона рублей. Как изменилась ее жизнь

Рассказываем об уникальной участнице шоу-преображения и о том, как сложилась ее жизнь после программы Источник: vokrug.tv

Людям нравится смотреть на эффект преображения «до и после», поэтому шоу «Рогов в деле» (16+) на телеканале СТС бьет рекорды по популярности. Героинь там не только переодевают, но и помогают им выйти из депрессии, справиться с потерей близкого человека — в общем, преобразить жизнь. MSK1.RU нашел Любовь Давидонис. Она, несмотря на красивую литовскую фамилию, из Москвы. Рассказываем о том, почему героиню шоу называют Киберлюбой и как изменилась ее жизнь после съемок.

Потеряла руку из-за халатности врачей

— Мне было 9 лет, и как-то раз я посмотрела на свои руки и поняла, что на левой у запястья есть припухлость. Мы пошли с родителями в детскую поликлинику, к хирургу, где сказали, что это закрытый перелом, и наложили гипс. Я проходила с ним месяц, — рассказывает Люба. — Потом, уже в Морозовской больнице, сказали, что это не перелом и, вообще-то, у меня онкология. Сделали ампутацию, потому что опухоль все росла, и непонятно было, куда она может распространиться, куда пойдут метастазы.

При этом Любовь всегда была достаточно открытой, а родители и окружение никогда не воспринимали ее особенность как недуг.

— Во время одной из наших генеральных уборок дома, мама пришла и вручила ведро и швабру. Ведро я взяла, а швабру не беру. Мама смотрит и говорит: «Ну, что ты тупишь? Швабру брать будешь или нет?» Я ей отвечаю, что это все, конечно, здорово, но чем? И тут мама все вспоминает и начинает, конечно, извиняться, — с улыбкой говорит наша героиня.

Кстати, участницей шоу «Рогов в деле» могла бы стать и мама Любы. За два года до того, как на проект попала дочь, она участвовала в конкурсе, где отбирали героев программы, но не прошла.

Лепка из глины и яркая одежда

Отсутствие руки не помешало Любе заниматься творчеством. Она успешно окончила колледж по специальности «художник-реставратор». На парах проявляла мастерство лепки из глины. У однокурсников часто возникали вопросы: каким образом Люба умудряется выполнять одной рукой какие-то вещи, будь то лепка из глины или работа со скульптурным пластиком, быстрее и качественнее, чем это делают двумя руками они? Люба только смеялась и подбадривала одногруппников.

Кроме того, участница шоу всегда интересовалась модой и стилем, но из-за своей особенности сталкивалась со сложностями в подборе одежды. Любу привлекали яркие и дерзкие образы, но она отказывалась от них, для того чтобы лишний раз не привлекать внимание к руке и не шокировать людей.

Рождение Киберлюбы

Любе 25 лет. До программы у нее был только косметический протез руки. Он не гнулся, тяжело надевался и сильно потел, из-за чего участница шоу не носила его.

В детстве у Любы уже был бионический протез. Но она выросла и не смогла его носить. Источник: Любовь Давидонис / VK











Съемочная группа, узнав об особенности Любы, решила устроить ей сюрприз и совместно с благотворительным фондом подарили удобный протез стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Никаких надежд с этим выпуском не связывала. Думала, подскажут по стилю, преобразят имидж. Ну, на край, предложат прыгнуть с парашютом. Любовь Давидонис героиня шоу

Обычно программа «Рогов в деле» снимается за короткий срок — основная цель ведущего быстро «преобразить жизнь» героя, но ради Любови изменили правила и снимали выпуск около полугода, для того чтобы за этот период собрать средства и создать для нее бионический протез.

Любе устроили профессиональную фотосессию для того, чтобы она стала увереннее в себе Источник: vokrug.tv

Появление протеза произвело вау-эффект не только на саму Любу, но и на все ее окружение. Героиня признается, что первое время часто замечала на себе заинтересованные взгляды в метро и на улице. За те годы, что у нее новая рука, Люба обзавелась большим количеством знакомых, у которых такие же бионические протезы.

Какой он, Рогов?

Многие звезды ТВ и шоу-бизнеса на экране играют одну роль, а в жизни ведут себя по-другому. Но с ведущим шоу «Рогов в деле» все иначе. В программе Александр — добрый и участливый человек. И в жизни, по словам Любы, он почти такой же. По крайней мере, у нее остались положительные впечатления от знакомства. К концу шоу они настолько подружились, что Люба даже подарила Александру свою картину.

— Мы много общались в последний день съемки. Александр в жизни оказался солнечным, светлым и позитивным человеком. Мне показалось, он абсолютно искренне интересуется жизненными проблемами человека, которого преображает, — уверена Люба.



Специально для него нарисовала реплику «Создание Давида» в моем виденьи. Там Рогов создает меня — Киберлюбу. Любовь Давидонис героиня шоу

Люба отмечает, что и съемочная команда, и волонтеры фонда, где Любе делали протез, после проекта еще долго поддерживали с ней связь.

— Они еще какое-то время помогали и интересовались моей жизнью. Спрашивали, ношу ли протез и как я себя чувствую, — отмечает Люба.

Реально ли экранное преображение?

Программы, где героев преображают, пользуются большим спросом у зрителей. И разумеется, всем интересно: действительно ли меняется жизнь человека после таких шоу? Люба отвечает, что да. Ее личность трансформировалась в лучшую сторону в тот момент, когда шли съемки и ей устроили фотосессию для сбора средств на протез.

Любе устроили фотосессию и после того, как она стала ходить с новым протезом. В этой съемке участвовал и Александр Рогов Источник: Любовь Давидонис / VK











Я впервые оказалась без протеза на людях в футболке с открытым рукавом. Все увидели, какая я на самом деле. Любовь Давидонис героиня шоу

До проекта Люба скрывала отсутствие руки — носила кофты с длинным рукавом, прикрывала место на фото. Она признается, что многие даже не знали о ее особенности или не сразу ее замечали. Но на фотосессии она «открылась людям такая, какая есть». И позже еще долго выбирала открытый рукав и ездила так в институт и каталась в метро.

Это был большой выход из зоны комфорта, и я училась принимать себя такой, какая я есть. Без протеза или с протезом — неважно. Любовь Давидонис героиня шоу

Любе программа дала толчок для того, чтобы стать более уверенной в себе, а профессиональные стилисты позволили почувствовать себя красивой, подобрав смелые и яркие образы. Героиня отмечает, что носит вещи, которые подобрали ей стилисты, и следует их советам.

Шоу дало толчок, посадило чудесный росток к преображению, развитию моей жизни. Это тот момент, когда понимаешь, что это тот самый знак свыше. Любовь Давидонис героиня шоу

Медийная жизнь после съемок

После того как появился протез, наша героиня взяла себе псевдоним Киберлюба и до 2022 года вела под ним модный блог в социальных сетях. Потом бросила это занятие, зато активно развивает страничку в VK и занимается общественной деятельностью. Люба — председатель молодежной палаты Москвы. Входит в десятку самых популярных ее представителей.

У Любы 7-е место в рейтинге представителей Молодежной палаты Москвы Источник: Любовь Давидонис / VK











Я просвещаю молодежь — занимаюсь благими делами. Рогов тоже занимается благим делом, но по-другому, со своей стороны. Дарит людям уверенность. Любовь Давидонис героиня шоу

Люба признается, что ей всегда нравились публичные выступления и работа на камеру. А съемки помогли приобрести важный опыт и уверенность в себе.