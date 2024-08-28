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Развлечения эксклюзив Звезда «Великолепного века» снялась вместе с Рузилем Минекаевым в российском фильме

Звезда «Великолепного века» снялась вместе с Рузилем Минекаевым в российском фильме

Эксклюзивные подробности со съемочной площадки

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1 комментарий

Маратик из «Слова пацана» снялся вместе с Бали-беем из «Великолепного века»

Актер Рузиль Минекаев, прославившийся после снятого в Ярославле сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+), появится в новой части семейной комедии «Елки-11» (возрастное ограничение фильма пока не определено).

Молодой актер снялся в дуэте со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом («Великолепный век» (16+), «Королек — птичка певчая» (16+)). Съемки одной из новелл проходили на днях в татарском городе Альметьевске.

Наши коллеги из 116.RU узнали у российского актера, о чем будет новый фильм и как прошли съемки с иностранным гостем.

Рузиль и Бурак сыграли в новелле под названием «Золушка». Известно, что это будет одна из интерпретаций знаменитой сказки.

Бурак Озчивит снялся в дуэте с актером из снятого в Ярославле «Слова пацана»

О своем герое в «Елках» Минекаев почти ничего не рассказал. Ясно лишь, что он будет играть некоего Дамира, у которого «можно научиться человечности, пониманию и ответственности».

— У меня есть (в окружении. — Прим. ред.) похожий на Дамира человек. Это мой друг, с которым мы учились в Казани. Я ему недавно писал и говорил об этом, что Дамир такой же, как и он. Потому что это человек, который без каких-либо вторых планов, подводных камней, просто хорошо относится к людям, всегда искренен и всегда прост, — рассказал Минекаев.

Кроме этого, актер рассказал, каково ему сниматься вместе со звездой «Великолепного века» Бураком Озчивитом. Рузиль назвал этот опыт «интересным».

— Необычно. Я даже, если честно, первое время не представлял, как это будет. Это классный опыт. Мы разговаривали с ним через переводчика. Оказалось, что я знаю много слов на турецком, потому что татарский с турецким похожи. Мы перекинулись с ним парой слов. В целом опыт интересный, — сказал актер.

Съемочный день в Альметьевске, к сожалению молодого актера, пришелся на важную для него дату — день рождения супруги Минекаева Азизы. Рузиль признался нам: очень хочется к семье, однако работа есть работа, тем более что уже в скором времени они смогут увидеться.

— К счастью, мы разлучились ненадолго. Да, это, конечно, грустно, что в день рождения я нахожусь другом месте. Но в целом мы на связи, и я уже скоро поеду к ним, — ответил журналисту 116.RU Минекаев.

Съемки новеллы проходили в один день вместо запланированных двух. В Альметьевске «Елки» снимают не впервые. В прошлом году эпизод снимали у спорткомплекса «Мирас» и в общественном центре «Алмет», а одну из главных ролей исполнил татарстанский комик Айдар Гараев.

Информация о том, что актер из «Слова пацана» и звезда турецкого кинематографа снимутся в «Елках-11», появилась в середине августа, спустя день это официально подтвердили. Бурак Озчивит прибыл в Казань 24 августа, в аэропорту им. Тукая актера встретили в национальном костюме, с хлебом, солью и баурсаком. А настойчивым фанаткам удалось сделать пару снимков со своим кумиром, пока тот не отправился в Альметьевск в черном микроавтобусе.

ПО ТЕМЕ
Слово пацана Рузиль Минекаев Елки Съемки фильма Бурак Озчивит Сериал
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Комментарии
1
Гость
28 августа 2024, 22:32
нет, смотрите сами единоверцев Таврического и их жизни
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