Что вы, книжек не читали? Проверьте, как вы помните школьную литературу

Кажется, литература в школе — это один из самых простых предметов. Знай себе, книжки читай, кто-то таким и без уроков занимается! Но далеко не все ученики получали на уроках пятерки, ведь в юности есть дела и поинтереснее, чем сидеть с очередным томом классика дома. В этом тесте мы проверим, как хорошо вы помните школьную программу, ведь только отличники без труда смогут ответить на все десять вопросов без единой ошибки.