Что вы, книжек не читали? Проверьте, как вы помните школьную литературу

Кажется, литература в школе — это один из самых простых предметов. Знай себе, книжки читай, кто-то таким и без уроков занимается! Но далеко не все ученики получали на уроках пятерки, ведь в юности есть дела и поинтереснее, чем сидеть с очередным томом классика дома. В этом тесте мы проверим, как хорошо вы помните школьную программу, ведь только отличники без труда смогут ответить на все десять вопросов без единой ошибки.
Начнем с главного произведения Александра Пушкина — «Евгения Онегина». Помните, откуда приехал приятель главного героя — Владимир Ленский?
- Из Англии
- Из Германии
- Из Франции
- Ниоткуда он не приезжал, всё время дома был
«Героя нашего времени» заставляли в школе читать всех. А помните, в какой хронологии идут события романа?
- Дуэль Печорина и Грушницкого — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — Печорина пытается утопить девушка
- Печорина пытается утопить девушка — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — дуэль Печорина и Грушницкого
- Печорина пытается утопить девушка — дуэль Печорина и Грушницкого — Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем
- Печорин похищает Бэлу — Печорин встречается с Максимом Максимычем — Печорина пытается утопить девушка — дуэль Печорина и Грушницкого
Как называется деревня, в которой живет Илья Обломов?
- Скотопригоньевск
- Лентяево
- Вятское
- Обломовка
В «Мертвых душах» Гоголя каждый из помещиков, у которых Чичиков покупал те самые души, отличался своим характером и внешностью. Вспомните, какого помещика описывает Гоголь:
«Он груб, неотесан, обжора, плут и кулак... Когда Чичиков взглянул искоса на (...), он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя».
«Он груб, неотесан, обжора, плут и кулак... Когда Чичиков взглянул искоса на (...), он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя».
- Собакевич
- Ноздрев
- Плюшкин
- Манилов
В конце «Горя от ума» Софья начинает распускать слухи о сумасшествии Чацкого. Зачем она это делает?
- Чацкий изменил Софье, и она пытается ему отомстить
- Софье скучно, и она решает поиздеваться над Чацким для веселья
- Софья пытается избавиться от Чацкого, потому что он ее раздражает
- Софья пытается привлечь его внимание, так как влюблена в героя
Решившись на убийство старухи-процентщицы, Раскольников отвлекает ее внимание перед тем, как нанести удар. Как он это делает?
- Отдает ей завернутую дощечку, говоря, что это — серебряная папиросница
- Приносит очень дорогие часы, в которые впивается взглядом старуха-процентщица
- Говорит, что слышал шум в соседней комнате
- Кричит: «Смотрите!» — и указывает пальцем за спину женщины
С кем Наташа Ростова хочет сбежать из дома, чтобы тайно венчаться?
- Федором Долоховым
- Андреем Болконским
- Анатолием Курагиным
- Пьером Безуховым
Пьеса «На дне» заканчивается фразой Сатина: «Эх... Испортил песню... Дурак!». На что так реагирует герой?
- На облаву милиции на ночлежку
- На самоубийство одного из персонажей
- На уход Луки из ночлежки
- На драку семейной пары
Кто из героев попросил Воланда подарить Мастеру и Маргарите заслуженный покой?
- Мастер
- Иешуа
- Маргарита
- Фрида
Закончим тест стихотворением Владимира Маяковского — вспомните следующую строчку:
«Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают, значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?..»
«Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают, значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?..»
- Значит — не должны они оказаться затушены!
- И знойным летом, и зимой жуткой, стуженной
- Чтобы смотрел я на них, красотою контуженный?
- Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной?