В Ярославле в ковид-отделении скончался преподаватель ЯрГУ

В Ярославле в ковид-отделении скончался старший преподаватель кафедры компьютерных сетей ЯрГУ им. Демидова Михаил Лоханин. Трагическое известие пришло в ночь на 6 октября. Накануне сын Михаила Владимировича сообщал на своей страничке в «Фейсбуке» о тяжелом состоянии отца.

— У меня в семье беда. Мой отец Лоханин Михаил Владимирович лежит в Семашко в хирургическом отделении (сейчас оно переоборудовано под ковид) с подозрением на вирус. Сегодня его самочувствие ухудшилось. Поднялась температура, из-за дефицита кислорода слабеет рассудок. Он забывает пить свои лекарства от диабета, — написал Антон Лоханин 28 сентября и попросил о помощи. — Может, у кого-то есть знакомые в Семашко, которые могут помочь, чтобы за ним дополнительно приглядывали. Он сам о себе в таком состоянии заботиться не может. Я, к сожалению, живу в другой области и никак не могу повлиять на ситуацию.

