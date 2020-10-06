В Ярославле в ковид-отделении скончался преподаватель ЯрГУ
В Ярославле в ковид-отделении скончался старший преподаватель кафедры компьютерных сетей ЯрГУ им. Демидова Михаил Лоханин. Трагическое известие пришло в ночь на 6 октября. Накануне сын Михаила Владимировича сообщал на своей страничке в «Фейсбуке» о тяжелом состоянии отца.
— У меня в семье беда. Мой отец Лоханин Михаил Владимирович лежит в Семашко в хирургическом отделении (сейчас оно переоборудовано под ковид) с подозрением на вирус. Сегодня его самочувствие ухудшилось. Поднялась температура, из-за дефицита кислорода слабеет рассудок. Он забывает пить свои лекарства от диабета, — написал Антон Лоханин 28 сентября и попросил о помощи. — Может, у кого-то есть знакомые в Семашко, которые могут помочь, чтобы за ним дополнительно приглядывали. Он сам о себе в таком состоянии заботиться не может. Я, к сожалению, живу в другой области и никак не могу повлиять на ситуацию.
Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения тогда под постом ответила, что все препараты, в том числе и от диабета, Михаил Владимирович получает в полном объеме и вовремя. Сам Антон после этого сообщил, что уровень кислорода в крови у отца поднялся и врачи начали давать благоприятный прогноз. Однако он, к сожалению, не сбылся.
Преподаватели и студенты университета скорбят об утрате. Михаил Владимирович много лет посвятил работе в вузе.
Напомним, с 5 октября ЯрГУ имени Демидова преимущественно переведен на дистанционное обучение. Такой режим будет действовать по меньшей мере до 18 октября. Правда, в это время вуз допускает проведение отдельных лабораторных и практических занятий в аудиториях, если их невозможно провести в режиме онлайн.
Тем временем в Ярославской области коронавирус выявили у преподавателя спортивной школы.