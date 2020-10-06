В Ярославской области у детского тренера выявили коронавирус
В Ярославской области у детского тренера выявили коронавирус. Это случилось в спортивной школе № 1 Тутаевского района.
— Положительный результат у тренера по самбо, — подтвердили информацию в региональном департаменте образования.
Сейчас группа, с которой занимался преподаватель, отправлена на карантин — 11 детей (учащиеся школы № 6 и лицея № 1).
— Дети находятся дома на карантине как контактные, обучение организовано удаленно, — уточнили в департаменте.
Напомним, в Ярославской области на 6 октября зарегистрировано 58 новых заболевших COVID-19.