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В Ярославской области у детского тренера выявили коронавирус

Дети, с которыми он занимался, отправлены на карантин

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Распространение коронавируса в Ярославской области продолжается

Распространение коронавируса в Ярославской области продолжается

В Ярославской области у детского тренера выявили коронавирус

В Ярославской области у детского тренера выявили коронавирус. Это случилось в спортивной школе № 1 Тутаевского района.

— Положительный результат у тренера по самбо, — подтвердили информацию в региональном департаменте образования.

Сейчас группа, с которой занимался преподаватель, отправлена на карантин — 11 детей (учащиеся школы № 6 и лицея № 1).

— Дети находятся дома на карантине как контактные, обучение организовано удаленно, — уточнили в департаменте.

Напомним, в Ярославской области на 6 октября зарегистрировано 58 новых заболевших COVID-19.

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