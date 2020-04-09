Сегодня четвёртый день, как школьники Ярославской области учатся дистанционно. И сегодня начали выдавать сухие пайки тем, кому положено бесплатное питание. Мы посмотрели на продуктовые наборы, которые получают родители в разных городах области, и уточнили в департаменте образования, как формируется этот список.

— В состав наборов входят различные крупы — рис, гречка, мясные и рыбные консервы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, чай, масло, сгущенное молоко, соки и другие продукты. Конкретную комплектацию муниципальные районы устанавливали самостоятельно, поэтому перечень продуктов, входящий в набор, может незначительно отличаться, — пояснила Ирина Лобода, директор регионального департамента образования. — Выдача наборов запланирована сразу на две недели из расчета 50 рублей в день при одноразовом питании или 100 рублей в день при двухразовом питании с учетом 5-дневного или 6-дневного режима работы образовательной организации.