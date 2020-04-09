Сегодня четвёртый день, как школьники Ярославской области учатся дистанционно. И сегодня начали выдавать сухие пайки тем, кому положено бесплатное питание. Мы посмотрели на продуктовые наборы, которые получают родители в разных городах области, и уточнили в департаменте образования, как формируется этот список.
— В состав наборов входят различные крупы — рис, гречка, мясные и рыбные консервы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, чай, масло, сгущенное молоко, соки и другие продукты. Конкретную комплектацию муниципальные районы устанавливали самостоятельно, поэтому перечень продуктов, входящий в набор, может незначительно отличаться, — пояснила Ирина Лобода, директор регионального департамента образования. — Выдача наборов запланирована сразу на две недели из расчета 50 рублей в день при одноразовом питании или 100 рублей в день при двухразовом питании с учетом 5-дневного или 6-дневного режима работы образовательной организации.
Всего в области льготное питание получают 39 тысяч учеников. Для ребят из отдалённых поселений, которым приходится ездить в школу, сухие пайки привезёт школьный автобус. Для всех остальных выдачу устроят прямо в здании школы или колледжа.
Кому положен сухой паек из расчёта обеда на 50 рублей в день:
1) обучающимся:
а) детям из малоимущих семей;
б) детям-инвалидам;
в) детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
г) детям, состоящим на учёте в противотуберкулезном диспансере;
д) детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих);
2) студентам среднего профессионального образования, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
а) из малоимущих семей;
б) из многодетных семей;
в) инвалидам.
Двухразовое питание (100 руб. в день) предоставляется:
1) детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2) детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих;
3) студентам среднего профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.