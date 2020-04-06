В период дистанционного обучения, если педагог использует видеосвязь, родители могут воочию увидеть, как идет процесс освоения знаний их ребенком. Впрочем, и сами они, оказывается, находятся под присмотром тех же учителей.
Дело в том, что в школы Ярославля пришли письма из районных отделов УМВД с требованием проверить семьи учеников — надлежащим ли образом взрослые исполняют свои родительские обязанности, соблюдают ли условия самоизоляции. Особое внимание, конечно, просят уделить неблагополучным семьям.
Узнать, все ли в порядке в семьях, директорам школ предложили через родительские чаты в соцсетях и мессенджерах.
— В случае поступления информации о злоупотреблении родителями спиртными напитками, бесконтрольного нахождения детей на улицах, а также полного отсутствия информации о семьях, которые не выходят на связь, если имеются основания полагать, что в данной семье могут совершаться противоправные действия в отношении детей, незамедлительно сообщать в наш адрес, — говорится в письме.
Также директоров школ попросили проследить, приходят ли родители за сухпайками и в каком они при этом состоянии.
— Полученная из образовательных учреждений информация использована для мониторинга ситуации, в том числе организованы мероприятия по оказанию продуктовой помощи детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — прокомментировали в полиции.
Напомним, с 6 апреля в Ярославской области стартовало дистанционное обучение детей.