Узнать, все ли в порядке в семьях, директорам школ предложили через родительские чаты в соцсетях и мессенджерах.



— В случае поступления информации о злоупотреблении родителями спиртными напитками, бесконтрольного нахождения детей на улицах, а также полного отсутствия информации о семьях, которые не выходят на связь, если имеются основания полагать, что в данной семье могут совершаться противоправные действия в отношении детей, незамедлительно сообщать в наш адрес, — говорится в письме.



Также директоров школ попросили проследить, приходят ли родители за сухпайками и в каком они при этом состоянии.

