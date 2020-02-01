Почему на сертификатах дополнительного образования в Ярославле нет денег: ответ властей

— Внедрение модели персонифицированного финансирования в Ярославской области проходит в тестовом режиме, постепенно, при этом мы выявляем неожиданные проблемы и ищем пути их решения. При выборе сертифицированной программы средства на нее резервируются до конца учебного года. Стоит отметить, что возникли вопросы к частным образовательным организациям, ряд которых в новом году не пролонгировал договоры и не закрепил за своими программами средства родительских сертификатов. В такой ситуации оказались более 400 детей. С каждым конкретным случаем мы будем разбираться отдельно, индивидуально по каждому ребенку. Мы предоставили негосударственному сектору возможность участия в программе персонифицированного финансирования и будем требовать полной ответственности перед детьми и родителями и выполнения своих обязательств, — сказала директор регионального модельного центра Екатерина Горюшина.

Ситуацию с тем, что в Ярославле большинство родителей не смогли воспользоваться правом на оплату кружков средствами сертификата дополнительного образования, прокомментировали в Региональном модельном центре.

Сертификат не представляет собой какой-либо реальный банковский счет, и средства сертификата — это не фактическая сумма денег, которые на том счету находятся. Это лишь объем средств (потенциальный баланс), который муниципальный бюджет может заплатить за получение вашим ребёнком дополнительного образования, если вы выбрали сертифицированную программу. «Сертифицированная» означает, что появляется возможность оплаты занятий за счет средств, выделенных на сертификат. Если родители не выбрали ни одну сертифицированную программу, то сумма средств на сертификате всё равно уменьшается до нуля, когда будет израсходован общий объем обеспечения сертификатов.

Также в центре пояснили, что поскольку сейчас новая система работает в тестовом режиме, из всего объема финансирования на сертифицированные программы выделено 10%. И подтвердили, что в Ярославле совокупный объем предусмотренного финансового обеспечения сертификатов уже израсходован.



— Нулевой номинал сертификата означает, что сейчас нет возможности записаться на сертифицированную программу. Но занятие, которое придется ребенку по душе, можно выбрать и в реестре бюджетных программ персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области. Бюджетных программ на портале — большинство, более 5 тысяч из 7 существующих, по всем направлениям — от художественного и технического до естественно-научного и туристско-краеведческой. Как и раньше, средства на них направляются напрямую из бюджетов муниципалитетов. Сертификаты в этом случае служат только для учета детей, — добавила Екатерина Горюшина.

