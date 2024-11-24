Ах, какая женщина! Вы только посмотрите, кто представит Россию на конкурсе «Мисс Планета»

Чтобы быть королевой, Татьяне по большому счету не нужны признания жюри — короны для образов девушка создает своими руками Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











Российская модель и телеведущая Татьяна Федорищева улетела в Перу, чтобы побороться за звание королевы красоты в конкурсе «Мисс и Мистер Планета». Состязание самых-самых начнется 25 ноября, а имя победительницы объявят 1 декабря. Самое время рассказать о той, кто представит нашу страну на глобальном бьюти-контесте и попробует урвать красивый титул.

Татьяне Федорищевой 33 года, и она будет, похоже, одной из самых миниатюрных конкурсанток: ее рост 164 см, а вес — 52 кг. В детстве Таня мечтала быть балериной, актрисой, археологом, ученым или космонавтом.

О котиках Татьяна тоже мечтала. Оказалось, что эту мечту исполнить проще всего Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











О модельной карьере она поначалу не задумывалась, но позже заинтересовалась и ей. Правда, на этом пути она столкнулась с серьезным препятствием.

Повзрослев, Таня выбрала специальность инженера-геодезиста, а в 2022 году получила второе образование и стала преподавателем теологии. Теперь можно смело сказать, что она выросла не только геодезистом и теологом, но и настоящей красавицей Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











В 14 лет Таня попала в ДТП и получила тяжелую травму — ей оторвало стопу. Но поддержка семьи, друзей и желание танцевать под песни Рианны помогли ей восстановиться. Уже через 3 месяца она смогла ходить.

— Иногда меня дразнят за вихляющую походку, однако это последствие травмы, а не кокетство, — откровенничает девушка. — На конкурсах мой директор всегда показывает мои медсправки о травме, и иногда мне разрешают не танцевать танец на открытии, если там сложные элементы с прыжками на каблуках. Также я освобождена от выступления в pageant heels (на высоких каблуках или шпильках. — Прим. ред.) и могу ходить в удобной обуви на танкетке. Смотрится не особо красиво, зато ноги не болят спустя 5 часов шоу.

За плечами девушки авторитетные конкурсы красоты Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











Травма внесла корректировки во многие жизненные планы девушки. Так, в 2012 году она не прошла кастинг на один из главных конкурсов красоты России, после чего отказалась от мечты о подиуме на долгие годы.

— Вернулась лишь в 2021 году, очень жалею о девяти годах потерянного времени, но благодарна организаторам и модельному агентству MFD, что они видят мое стремление выступать и высокий уровень подготовки. Это позволяет мне принимать участие, очень часто выходя за общие рамки правил конкурса, таких как возраст и рост, — делится Татьяна.

Девушка участвовала в этом году и в «Мисс Россия» Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











Она признаётся, что часто получает приглашения принять участие в конкурсах красоты. Организаторы просят Татьяну выйти на сцену, даже несмотря на нестандартные для модели параметры — небольшой рост и неюношеский возраст. Запоминающаяся внешность позволила москвичке выиграть в отборочном туре в России и представлять страну на «Мисс Планета».

А как вам такой образ? Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











— Я еду только за победой! — не скрывает эмоций Татьяна Федорищева. — Хотя я по возрасту попала в категорию «миссис», я уже сказала организаторам, что готова выступать и в «мисс» (несколько другие этапы соревнования), и в «петит» (для девушек, чей рост ниже 170 см).

Девушка хочет получить титул «Мисс Планета» Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











Участие в конкурсах красоты подарило девушке новое хобби — ювелирное дело. Помимо выступлений на подиумах, она изготавливает короны для российских и международных конкурсов красоты. Это умение и национальный костюм Татьяна называет своими главными козырями на предстоящем бьюти-контесте в Перу.

— Если красавица Анна Линникова выходила в платье «Корона Российской Империи», то я решила выйти в самой короне, которую спаяла и инкрустировала сама, — рассказала Татьяна. — Однако, когда дирекция конкурса «Мисс Планета» завершила кастинг мистеров и выбрала участника от России, я предложила ему сделать парный императорский образ. Моя корона перекочевала императору, а себе я сделала маленькую копию на ободке. Также к образу были созданы скипетр и держава.

Где-то заиграл тот самый шлягер Ирины Аллегровой Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











С самим костюмом вышла заминка — его не хотели утверждать организаторы. Татьяна отметила, что конкурсы в Латинской Америке сильно отличаются от европейских и азиатских.

— От меня требовали «стандартный» образ всех латинских стран — крылья и бикини, но я объяснила, что у нас нет карнавала и попугаев, а Россия была империей более 300 лет, и это богатая часть нашей истории, которую я и хочу показать миру. Ну и выделиться среди красоток в нарядах для самбы, — рассказала россиянка. — Кстати, для мужчин там также приветствуется минимум одежды и крылья. Но у нас зимой до -60 бывает, нам такие образы чужды.

Крыльям и бикини Татьяна предпочитает более теплую одежду Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











Сейчас Татьяна уже в Южной Америке. Дорога далась тяжело: суммарно она провела в воздухе 30 часов, а весь путь вместе с пересадками занял 79 часов. Поэтому первые впечатления от экзотической страны оказались смазанными — уж очень хотелось спать.

В Южной Америке всё равно куда теплее, чем сейчас в России Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











— Разница с Москвой — 8 часов, а перелет был настолько долгий, что от усталости не было сил спать в самолете, да и тяжко спать сидя, — сетует Татьяна. — Для меня было удивлением, что в Южной Америке холодно! Она же южная! В Боготе на пересадке было всего 12–14 градусов и дожди, а на острове Пасхи — 21 градус. На самом деле хотелось погоды потеплее, покупаться в океане и позагорать.

В Боготе девушке пришлось утеплиться Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











Перед конкурсом россиянка получила приглашение посетить остров Пасхи от местной СНГ-общины. Хотя оказалось, что на деле там живет только один житель из СНГ. Это не остановило Татьяну, в гости она приехала не с пустыми руками.

— В подарок жителям острова Пасхи я везу гречку и шпроты. Они много слышали об этих вкусностях и вот наконец-то смогут их попробовать! Из минусов — на таможне в Чили необходимо описать все продукты питания и сдать их на проверку. Но это не заняло много времени, — улыбается девушка.

Татьяна на острове Пасхи Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











Татьяна Федорищева призналась, что самым сложным в подготовке к «Мисс Планета» стал испанский язык. За очень короткий срок ей необходимо было выучить азы — для общения, потому что многие участники из Латинской Америки не говорят по-английски, а для поддержания дружеской атмосферы не должно быть языкового барьера.

Девушку во всём поддерживает муж. Он остался в Москве ждать ее возвращения на родину — конечно же, с победой.

А пока Татьяна ходит по улочкам Южной Америки, ее муж может успеть украсить дом к Новому году Источник: предоставлено Татьяной Федорищевой











— Ожидание, наверное, это самая главная эмоция сейчас, при этом оно не нервное. Скорее это любопытство, ведь программа очень насыщенная, — признаётся Татьяна. — А я не умею ждать, я нетерпелива. Для меня это большое испытание! Спасибо моей семье и друзьям, что поддерживают меня онлайн, и мистеру Россия Александру Федотову, что поддерживал меня весь путь как морально, так и физически — носил мой бесконечный багаж и заставлял кушать, потому что не хочется, но все-таки надо.

Кстати, вместе с Татьяной в Перу улетел экс-участник «Дома-2» (18+) Александр Федотов, который захотел стать главным красавчиком мира и завоевать титул «Мистер Планета».