Это не остеохондроз и невралгия: кашель и боль в груди могут говорить вам о смертельной болезни

Онколог назвал симптомы рака Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ноябрь является Международным месяцем осведомленности населения о раке легких. Корреспондент 76.ru поговорил о болезни с заведующим отделением торакальной хирургии Ярославской областной онкологической больницы Игорем Рощиным и выяснил всё, что необходимо знать об этом виде онкологии.

— Какие основные симптомы рака легкого?

— Универсальных симптомов начальной стадии рака легкого, при которых нужно срочно обращаться к врачу, нет. Симптоматика обычно появляется уже на более поздних стадиях развития заболевания: сильный кашель, кровохарканье, нарастание одышки, боли в груди и т. д.

— Можно ли спутать признаки другого заболевания с симптомами рака легкого?

— Спутать можно с хроническими заболеваниями легких, такое бывает чаще всего (например, обструктивная болезнь легких, где основное проявление заболевания это длительный кашель и одышка). Часто при возникновении боли в груди пациенты, подозревая у себя остеохондроз с межреберной невралгией, на протяжении длительного периода времени не обращаются к врачу. Также необходимо знать: если у пациента заболевание пневмонией протекает проблемно или с рецидивами, то это повод для диагностики рака легких.

В настоящее время не установлено — передаются мутации наследственным путем или нет. Фактически они считаются приобретенными. Игорь Рощин заведующий отделением торакальной хирургии Ярославской областной онкологической больницы

— Какой шанс вылечиться от рака легких? Насколько часто бывают рецидивы?

— По статистике, пятилетняя выживаемость на 1–2-й стадии рака легкого составляет около 80%, при 3-й стадии — до 20%, на 4-й стадии только 5% пациентов переходят этот рубеж. Прогноз рецидива зависит от стадии рака и от того, на каком этапе было начато необходимое лечение.

Средний возраст заболевания раком легкого — это пенсионный возраст, т. е. люди 60–65 лет. Случаи заболевания молодых пациентов есть, но на сегодня они единичны. Игорь Рощин заведующий отделением торакальной хирургии Ярославской областной онкологической больницы

— На какой стадии в среднем сегодня выявляют рак легкого? Что подразумевает под собой начальная стадия и возможна ли диагностика заболевания на этом этапе?

— На сегодня, 75% выявленных злокачественных опухолей, т. е. местно-распространенных форм рака — это 3–4-я стадия. Таким пациентам, к сожалению, уже невозможно предложить хирургический метод лечения, доступны только лишь паллиативные (уменьшающие симптомы) методы лекарственной и лучевой терапии. Начальная стадия подразумевает размер опухоли до 5 см и отсутствие метастазирования. Время протекания ранней стадии зависит от типа опухоли и ее агрессивности. Диагностика заболевания на этом этапе возможна с помощью рентгенологического исследования. Клинической картины может и не быть, жалобы на классические признаки рака легкого появляются уже при крупных размерах опухоли.

— Насколько часто курение приводит к развитию рака легкого? Всегда ли именно курение приводит к развитию этого заболевания, есть ли еще причины?

— В подавляющем большинстве пациенты с раком легкого — это заядлые курильщики со стажем курения 20 лет и более. Безусловно, есть и другие причины:

профессиональный вред (например, контакт с асбестом);

длительные хронические заболевания легких (на фоне процесса воспаления в поврежденных клетках могут возникать опухолевые клетки с итогом в развитие рака легкого);

генетические факторы;

экологические факторы.

— В клинических рекомендациях сообщается, что заболевание также развивается при пассивном курении. Могли бы пояснить, для кого это актуально?

— В отношении пассивного курения есть исследования, в ходе которых измерялось содержание никотина в квартирах, а также в пробах волос некурящих людей. Результаты показали, что содержание данного вещества в домах с одним курящим больше в 15 раз (с двумя курящими — в 57 раз), чем в домах с некурящими жильцами. Риск заболевания, обозначенный в 30 раз, относится к тем людям, кто постоянно проживает с курильщиками.

— Что сегодня известно о вреде альтернативных методов курения? Могут ли они быть причиной развития рака легкого?