«Дичь какая-то»: жители Ярославской области обсуждают учительницу за вызывающее поведение в соцсетях

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История со скандалом вокруг рыбинской учительницы набирает обороты. Жители области активно обсуждают случившееся в соцсетях. Что интересно, большая часть встала на защиту педагога. Многие посчитали, что личная жизнь должна быть у каждого, в том числе и у учителя. Однако и у взбунтовавшихся родителей нашлись сторонники. Публикуем для вас самые яркие мнения, которые оставляют пользователи соцсетей.
Кто осуждает учителя
— Статус вне школы «живи уродом» для учителя вы действительно считаете нормой? И вы хотели бы, чтобы этот учитель занимался с вашими детьми? А где, по вашему, грань? Что ещё можно на аватаре и в статусе писать на личной странице учителю? Личная страница учителя должна соответствовать его статусу и профессии в жизни. И нормам этики и морали. И родители молодцы, что следят за этим, — пишет Инесса Воробьёва в Facebook.
— Есть такая вещь, как профессиональная этика. Такой учитель ей не соответствует. Мы же осуждаем чиновника, который говорит: «Вас не просили рожать». Его увольняют. Почему? Потому что эти слова противоречат объявленной позиции заботы о гражданах. Ряд профессий накладывает моральные обязательства. Врач не может написать у себя «сдохните все», понимаете? Это противоречит врачебной этике. Учитель — это не механизм, это человек, который кроме прочего вкладывает в детей ценности, отношение к миру и другим людям. Какие ценности у человека, пишущего «живи уродом» на странице, которую использует как рабочую и считает демонстрацию этого нормой? Там явно что-то не то в голове, — рассуждает Татьяна Прунская.
— Учитель имеет право вести свои соцсети так, как ему вздумается. Но... учитель — человек публичный и должен задумываться о своих действиях и последствиях своих публикаций. Тем более учитель был в курсе, что и дети, и родители имеют доступ к её странице, — считает Зоя Хренова.
— Кроме того, что она человек, она ещё и педагог! И действительно на неё смотрят её учащиеся и родители этих детей. Никогда не видела ни одного своего педагога курящего, пьющего, ругающегося матом и так далее. Если они есть в соцсетях, то очень там всё прилично, не придраться. А здесь прям дичь какая-то! — пишет Анастасия Тугунова.
Кто поддержал учителя
— За пределами школы и учебного класса, за пределами своего рабочего времени учитель становится обычным человеком и может делать всё, что не запрещено законом — быть сторонником ЛГБТ, группового секса, БДСМ и так далее, в том числе состоять в тематических группах, — пишет Антон Куландин.
— То есть сейчас наседают на учителя идеальные мамочки? Половина из таких мамочек выкладывает свои фотосессии в стиле ню. Это же никак не влияет! Она же у нас не учитель. А детишки вообще не знают, что такое социальные сети и порно. Они же травмируются в интернете! Мамочки у нас целомудренные, а детишки лапочки. В чужом глазу соринку видишь, — говорит Виталий Панкратьев.
— Ну и дура эта мамаша. У самой, наверно, на странице фото в купальнике есть! Фото с корпоративов, где все пьют. И, о ужас! Вдруг это увидит ребёнок. И также не понимаю, зачем детям быть в друзьях у учителя? Достаточно кому-то из родительского комитета. А лучше чат в мессенджерах, — считает Татьяна Ивина.
— Вопрос родителям: зачем мониторить страницу учителей? Вам что, заняться нечем? Это равносильно тому, что следить за ней, что в магазине покупает, куда отдыхать ездит. Бессовестные... За детьми своими следите лучше, а не за взрослым человеком! — пишет читатель 76.RU.
— Я так понял из публикации, что весь сыр-бор крутится вокруг одной родительницы, а именно Анны Носовой, которой чем-то уважаемый опытный педагог не угодил, и, сдаётся мне, дело не в аватарке... Хотелось бы узнать больше о фигурантах инцидента. Сама-то мамаша соответствует критериям, которые предъявляет к 52-летней учительнице, и действительно ли конфликт именно в аватарке? Кстати, если ей уж так не нравится учительница, пусть переведёт ребёнка в другую школу, но не факт, что там она не нарвётся на что похуже, — написал читатель 76.RU.
— Как я её понимаю! Учителей не уважают вовсе, жаловаться на то, что вытворяют с ними в Рыбинске, только попробуй. Зарплаты копеечные, со стабильной задержкой в две недели, нагрузка огромная, слова никому не скажи — сразу все обижаются. А эта родительница не хочет поработать в таких условиях? У учителя есть личная жизнь, и она имеет право выражать своё отношение к жизни так, как хочет! Дело же не в личной жизни педагога. Такие фотки и аватарки просто так не ставят и статусы просто так не пишут. Тут либо протест против действий работодателя, либо политический протест. Человек не просто борется за свою личную жизнь, это явно несогласие с попыткой заткнуть рот. Где это произошло — неизвестно. Может быть, чиновники обидели, может, на работе. Но это уж точно не личная жизнь, — рассуждает читатель 76.RU.