«Дичь какая-то»: жители Ярославской области обсуждают учительницу за вызывающее поведение в соцсетях

История со скандалом вокруг рыбинской учительницы набирает обороты. Жители области активно обсуждают случившееся в соцсетях. Что интересно, большая часть встала на защиту педагога. Многие посчитали, что личная жизнь должна быть у каждого, в том числе и у учителя. Однако и у взбунтовавшихся родителей нашлись сторонники. Публикуем для вас самые яркие мнения, которые оставляют пользователи соцсетей.

Кто осуждает учителя — Статус вне школы «живи уродом» для учителя вы действительно считаете нормой? И вы хотели бы, чтобы этот учитель занимался с вашими детьми? А где, по вашему, грань? Что ещё можно на аватаре и в статусе писать на личной странице учителю? Личная страница учителя должна соответствовать его статусу и профессии в жизни. И нормам этики и морали. И родители молодцы, что следят за этим, — пишет Инесса Воробьёва в Facebook.



— Есть такая вещь, как профессиональная этика. Такой учитель ей не соответствует. Мы же осуждаем чиновника, который говорит: «Вас не просили рожать». Его увольняют. Почему? Потому что эти слова противоречат объявленной позиции заботы о гражданах. Ряд профессий накладывает моральные обязательства. Врач не может написать у себя «сдохните все», понимаете? Это противоречит врачебной этике. Учитель — это не механизм, это человек, который кроме прочего вкладывает в детей ценности, отношение к миру и другим людям. Какие ценности у человека, пишущего «живи уродом» на странице, которую использует как рабочую и считает демонстрацию этого нормой? Там явно что-то не то в голове, — рассуждает Татьяна Прунская.

— Учитель имеет право вести свои соцсети так, как ему вздумается. Но... учитель — человек публичный и должен задумываться о своих действиях и последствиях своих публикаций. Тем более учитель был в курсе, что и дети, и родители имеют доступ к её странице, — считает Зоя Хренова. — Кроме того, что она человек, она ещё и педагог! И действительно на неё смотрят её учащиеся и родители этих детей. Никогда не видела ни одного своего педагога курящего, пьющего, ругающегося матом и так далее. Если они есть в соцсетях, то очень там всё прилично, не придраться. А здесь прям дичь какая-то! — пишет Анастасия Тугунова.

Родители посчитали такое поведение неприличным Фото: Vk.com

Кто поддержал учителя — За пределами школы и учебного класса, за пределами своего рабочего времени учитель становится обычным человеком и может делать всё, что не запрещено законом — быть сторонником ЛГБТ, группового секса, БДСМ и так далее, в том числе состоять в тематических группах, — пишет Антон Куландин.

— То есть сейчас наседают на учителя идеальные мамочки? Половина из таких мамочек выкладывает свои фотосессии в стиле ню. Это же никак не влияет! Она же у нас не учитель. А детишки вообще не знают, что такое социальные сети и порно. Они же травмируются в интернете! Мамочки у нас целомудренные, а детишки лапочки. В чужом глазу соринку видишь, — говорит Виталий Панкратьев.

— Ну и дура эта мамаша. У самой, наверно, на странице фото в купальнике есть! Фото с корпоративов, где все пьют. И, о ужас! Вдруг это увидит ребёнок. И также не понимаю, зачем детям быть в друзьях у учителя? Достаточно кому-то из родительского комитета. А лучше чат в мессенджерах, — считает Татьяна Ивина.

— Вопрос родителям: зачем мониторить страницу учителей? Вам что, заняться нечем? Это равносильно тому, что следить за ней, что в магазине покупает, куда отдыхать ездит. Бессовестные... За детьми своими следите лучше, а не за взрослым человеком! — пишет читатель 76.RU.

