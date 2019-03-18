Директор школы заступилась за учителя, которого обвинили в вызывающем поведении

Большинство родителей вступились за учителя
Директор школы, где работает педагог, которого обвинили в вызывающем поведении в соцсетях, прокомментировала ситуацию. По словам Жанны Викторовой, она уже побеседовала и с учителем, и с родителями.
— Мы с педагогом всё обсудили, обговорили все моменты, она уже всё удалила. Она даже не предполагала, что это вызовет такой всплеск эмоций. Я не могу комментировать, почему она так написала, я не вправе спрашивать такие личные вещи, — сказала Жанна Викторова.
Ранее Анна Носова, мама школьника, которая и выложила в соцсети скриншоты с личной странички учительницы, заявляла нам, что все родители в классе в шоке от подобного поведения педагога. Однако оказалось, что это не совсем так.
— Не все родители были возмущены. Может быть, не одна Анна Сергеевна. Но родителей, которые пришли ко мне и заступились за учителя, было больше. Они были возмущены поведением этой мамы, недоумевали, почему она всё выложила в соцсети, — рассказала директор школы.
Жанна Викторова подтвердила: у этого педагога действительно много наград, она Почётный работник общего образования России, она действительно очень грамотный специалист, под руководством которого ученики побеждали на олимпиадах.
— Она работает у нас первый год. Взяла детей в пятом классе, после начальной школы. Да, где-то были шероховатости, потому что учитель новый, всё новое. Она очень требовательный педагог, но она также даёт возможность исправить оценки, она остаётся с учениками после уроков. И родители это видят, они говорят: «Да, этот учитель действительно учит наших детей», — сказала Жанна Викторова.
Также директор призналась, что вся эта ситуация свалилась неожиданно и внесла разлад в сегодняшний учебный процесс.
— Вы знаете, меня нет в соцсетях, когда мне стали всё это рассказывать, я даже не поняла, о чём идёт речь. Меня немного удивляет поведение мамы. Я всегда за то, чтобы обсуждать с родителями различные вопросы. В данной ситуации я спросила у мамы, почему она сперва не пришла ко мне, а стала сразу писать в соцсети? Возможно, здесь всё изначально было направлено на общественный резонанс. Я спросила у мамы: «Вас чем-то не устраивает этот учитель? Может быть, она опаздывает на уроки? Плохо преподаёт?». На что мне был дан ответ, что больше никаких претензий к педагогу нет. Знаю, что в соцсетях стали писать об увольнении учителя. Хочу сразу сказать, что об этом не может быть и речи, — сказала Жанна Викторова.
Мы связались с Анной Носовой, которая и выложила всё в соцсети, и спросили, почему она поменяла своё мнение и отказалась от претензий к учителю.
— Оказалось, что другим родителям показалось, что учитель вёл себя некорректно. У меня претензий нет, — сказала нам Анна.
Напомним, вся эта история началась после того, как 52-летняя учительница поставила на аватарку фото девушки с завязанными руками и глазами и заклеенным ртом. Также у учительницы стоял статус «Живи уродом!». Возмущённая мама одного из школьников выложила всё это на свою страничку в Facebook, а также сообщила нам, что она не хочет, чтобы такой учитель учил её детей. Сначала педагог отстаивал свои права и не менял фотографию. Но сейчас учительница действительно уже поменяла аватарку и убрала статус.
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