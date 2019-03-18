Директор школы заступилась за учителя, которого обвинили в вызывающем поведении

Директор школы, где работает педагог, которого обвинили в вызывающем поведении в соцсетях, прокомментировала ситуацию. По словам Жанны Викторовой, она уже побеседовала и с учителем, и с родителями. — Мы с педагогом всё обсудили, обговорили все моменты, она уже всё удалила. Она даже не предполагала, что это вызовет такой всплеск эмоций. Я не могу комментировать, почему она так написала, я не вправе спрашивать такие личные вещи, — сказала Жанна Викторова. Ранее Анна Носова, мама школьника, которая и выложила в соцсети скриншоты с личной странички учительницы, заявляла нам, что все родители в классе в шоке от подобного поведения педагога. Однако оказалось, что это не совсем так.

Учительница сменила аватарку Фото: Vk.com

— Не все родители были возмущены. Может быть, не одна Анна Сергеевна. Но родителей, которые пришли ко мне и заступились за учителя, было больше. Они были возмущены поведением этой мамы, недоумевали, почему она всё выложила в соцсети, — рассказала директор школы. Жанна Викторова подтвердила: у этого педагога действительно много наград, она Почётный работник общего образования России, она действительно очень грамотный специалист, под руководством которого ученики побеждали на олимпиадах. — Она работает у нас первый год. Взяла детей в пятом классе, после начальной школы. Да, где-то были шероховатости, потому что учитель новый, всё новое. Она очень требовательный педагог, но она также даёт возможность исправить оценки, она остаётся с учениками после уроков. И родители это видят, они говорят: «Да, этот учитель действительно учит наших детей», — сказала Жанна Викторова. Также директор призналась, что вся эта ситуация свалилась неожиданно и внесла разлад в сегодняшний учебный процесс.