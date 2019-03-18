«Живи уродом!»: в Ярославской области учительницу затравили за вызывающее поведение в соцсетях

В соцсетях разгорается скандал вокруг учительницы из Рыбинска. Родители учеников школы № 10 увидели страничку педагога в соцсетях и пришли в ужас. На аватарке у учительницы изображена девушка с завязанными глазами и руками и заклеенным ртом. Статус у педагога тоже неоднозначный: «Живи уродом!». Мамы и папы учеников взбунтовались после такого самовыражения. Жительница Рыбинска Анна Носова опубликовала у себя на странице в Facebook скриншоты личного аккаунта учителя. Под этой публикацией развернулась внушительная дискуссия.

— Ситуация возмутительная! Как вы считаете, учитель может так вести социальные сети, чтоб учеников потряхивало вместе с родителями? Может классный руководитель наплевательски относиться к родителям и детям? Зачем тогда вообще быть учителем? Ведь учитель учит детей хорошему, доброму, светлому... Или я что-то не понимаю? Может, формация поменялась? Администрация города Рыбинска и уважаемые депутаты, отдел образования города Рыбинска, я все понимаю, что работать некому! Но куда всё это катится, когда на работу вы допускаете таких людей! — возмущается мама одного из учеников Анна Носова. Известно, что эта учительница ещё и классный руководитель. И когда ей стали писать возмущённые родители, она нашла, что ответить. — Уважаемые товарищи! Кроме того, что я ваш классный руководитель, я ещё и человек. Я не являюсь вашей собственностью и не являюсь частью школы № 10. Я — личность и имею право на самоидентификацию. У меня могут быть какие угодно личные отношения. И я не интересуюсь вашими, — ответила родителям учительница.

Учительница ответила родителям Фото: соцести

Среди возмущённых комментариев родителей «Ужас какой!» попадаются и такие, которые защищают педагога. — Я искренне надеюсь, что ни мэр Рыбинска, ни другие ответственные лица не станут лишать права учителя быть человеком. Если мать настолько наивна в предположении, что современных детей может напугать подобное, то предлагаю пари. Я сажусь за комп ребёнка и нахожу все, что просматривалось за последнюю неделю помимо групп в соцсети. И уверен, что там найдётся не менее «ужасающий» контент, — написал ярославский активист Темур Абдуллаев. — Всё это мракобесие — неизбежная отрыжка советского времени. Когда все должны были в форме ходить. Сейчас ещё докатимся до товарищеского суда за слишком короткую юбку и декольте у учителей. Ничего, процесс выздоровления неизбежен, и нормальных людей всё больше, — пишет в соцсетях Андрей Дементьев. — Но это учитель, у которого есть социальный статус! А не просто дворовая тетка, и соцсети должны соответствовать, это мое личное мнение и мнение многих... — не соглашается Анна Носова.