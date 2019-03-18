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Образование

«Живи уродом!»: в Ярославской области учительницу затравили за вызывающее поведение в соцсетях

Что говорят родители школьников

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Родители посчитали такое поведение неприличным

Фото: Vk.com

В соцсетях разгорается скандал вокруг учительницы из Рыбинска. Родители учеников школы № 10 увидели страничку педагога в соцсетях и пришли в ужас. На аватарке у учительницы изображена девушка с завязанными глазами и руками и заклеенным ртом. Статус у педагога тоже неоднозначный: «Живи уродом!».

Мамы и папы учеников взбунтовались после такого самовыражения. Жительница Рыбинска Анна Носова опубликовала у себя на странице в Facebook скриншоты личного аккаунта учителя. Под этой публикацией развернулась внушительная дискуссия.

— Ситуация возмутительная! Как вы считаете, учитель может так вести социальные сети, чтоб учеников потряхивало вместе с родителями? Может классный руководитель наплевательски относиться к родителям и детям? Зачем тогда вообще быть учителем? Ведь учитель учит детей хорошему, доброму, светлому... Или я что-то не понимаю? Может, формация поменялась? Администрация города Рыбинска и уважаемые депутаты, отдел образования города Рыбинска, я все понимаю, что работать некому! Но куда всё это катится, когда на работу вы допускаете таких людей! — возмущается мама одного из учеников Анна Носова.

Известно, что эта учительница ещё и классный руководитель. И когда ей стали писать возмущённые родители, она нашла, что ответить.

— Уважаемые товарищи! Кроме того, что я ваш классный руководитель, я ещё и человек. Я не являюсь вашей собственностью и не являюсь частью школы № 10. Я — личность и имею право на самоидентификацию. У меня могут быть какие угодно личные отношения. И я не интересуюсь вашими, — ответила родителям учительница.

Учительница ответила родителям

Фото: соцести

Среди возмущённых комментариев родителей «Ужас какой!» попадаются и такие, которые защищают педагога.

— Я искренне надеюсь, что ни мэр Рыбинска, ни другие ответственные лица не станут лишать права учителя быть человеком. Если мать настолько наивна в предположении, что современных детей может напугать подобное, то предлагаю пари. Я сажусь за комп ребёнка и нахожу все, что просматривалось за последнюю неделю помимо групп в соцсети. И уверен, что там найдётся не менее «ужасающий» контент, — написал ярославский активист Темур Абдуллаев.

— Всё это мракобесие — неизбежная отрыжка советского времени. Когда все должны были в форме ходить. Сейчас ещё докатимся до товарищеского суда за слишком короткую юбку и декольте у учителей. Ничего, процесс выздоровления неизбежен, и нормальных людей всё больше, — пишет в соцсетях Андрей Дементьев.

— Но это учитель, у которого есть социальный статус! А не просто дворовая тетка, и соцсети должны соответствовать, это мое личное мнение и мнение многих... — не соглашается Анна Носова.

Она грозится довести начатое до «логического конца».

Мы направили запрос в школу, где работает учительница, а также в департамент образования, чтобы узнать, встанут ли они на сторону своего педагога или же возмущённых родителей.

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КОММЕНТАРИИ (10)

111111
18 март 2019 в 11:48

А вот я поддержу учительницу. Аморального на картинке нет ничего, личная жизнь ее никого не касается.

злобныйгном
18 март 2019 в 10:37

считаю, что она МОЛОДЕЦ! уж не знаю, против чего именно протест: учителя-ученики, учителя-власть, гражданин-власть, но в любом случае она не молчит как большинство. я полностью поддерживаю её позицию! МОЛОДЕЦ!

Сашка
18 март 2019 в 10:46

Ну по комментариям как раз и видно, что родители свой социальный статус не скрывают, я бы им посоветовал тоже сначала думать, а не писать на эмоциях.

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