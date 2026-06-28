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Образование «Репетиторы мне не понадобились». Интервью со школьником, который сдал ЕГЭ на 300 баллов

«Репетиторы мне не понадобились». Интервью со школьником, который сдал ЕГЭ на 300 баллов

Сергей Иванов рассказал, что перед экзаменами сидел в интернете и отдыхал с друзьями на природе

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Ученик московской школы сдал ЕГЭ на 300 баллов | Источник: предоставлено Сергеем ИвановымУченик московской школы сдал ЕГЭ на 300 баллов | Источник: предоставлено Сергеем Ивановым

Ученик московской школы сдал ЕГЭ на 300 баллов

Источник:

предоставлено Сергеем Ивановым

Ученик московской школы № 656 имени А. С. Макаренко Сергей Иванов сдал ЕГЭ на 300 баллов. Ему удалось получить по 100 за каждый из трех предметов: русский язык, профильную математику и физику.

MSK1.RU поговорил с выпускником о том, как он готовился, чем собирается заниматься дальше, что может посоветовать 10-классникам и каким видит свое поколение.

 Вы ожидали такой результат?

— Я рассчитывал получить 100 баллов по математике и по физике, с ними у меня значительных проблем, кроме невнимательности, не возникало. Я был даже уверен, что получу по математике и по физике 100 баллов.

Вот русский для меня стал неожиданностью, потому что обычно где-то ошибка закрадывалась. Конечно, я обрадовался результату, тем более по русскому, он первый пришел. Правда, мне пришлось к нему пробиваться, потому что не работали «Госуслуги» и я ездил в МФЦ.

Чудесная эмоция, и математика с физикой, безусловно, меня тоже обрадовали.

 Почему сдавали эти предметы?

— Я конкретно рассматривал Физтех-школу физики и исследований им. Ландау. Это общая и прикладная физика, там изучают то, что мне интересно: взаимодействие фундаментальных частиц, плазму. В первую очередь для меня это именно теоретическая физика и физика исследований.

 Любовь к физике у вас с детства?

— Да, с детства, еще с начальной школы я интересовался физикой. Мне родители купили учебники по физике для восьмого и девятого классов, и я их прочитал еще в начальной школе. Уже тогда меня это сильно интересовало.

Потом, когда я почувствовал, что физика уже требует математических знаний, я стал еще и математикой углубленно интересоваться. Где-то в шестом классе уже в какой-то степени освоил дифференциальное исчисление, интегральное исчисление.

Мне и с учителями повезло. То, что их радуют мои успехи, заставляло меня еще усерднее работать. Я хотел их радовать, мне было приятно, когда на их лице появлялась улыбка. Это был такой же стимул, как и радовать родителей.

 Как прошла подготовка к ЕГЭ?

— Чудесным образом так получилось, что репетиторы мне не понадобились. Я в школе занимался с учителями, а дома сам решал варианты. Если возникали ошибки, то обдумывал их и смотрел материалы в интернете.

Мне даже не приходилось тратить много времени, сидеть днями и ночами над сборниками задач. Были дни, когда я спокойно отдыхал, были дни, когда я умеренно работал, чтобы себя не изнашивать. Конечно, определенное время я тратил, но сочетались труд и отдых. Ничего не забывал, пока отдыхал, а потом улучшал свои навыки.

 Были трудности на экзаменах?

— Всё было стабильно, только на русском языке колебался в двух моментах, не был до конца уверен. Но особенно меня это не разволновало. Я подумал-подумал, к какому выводу смог прийти, такой, собственно, и отразил в экзамене.

 Ваши одноклассники и вообще сверстники — есть ли наблюдения, что это за поколение, кем хотят быть?

— Сложно делать выводы, потому что все люди разные. Есть целеустремленные, которые работают и могут стать очень ценными кадрами для нашей страны. Есть те, кто практически не думает об учебе. Общего вывода сделать невозможно, тем более мы живем в такое время, когда всё быстро меняется. Каждый эти изменения воспринимает по-своему и вырастает уникальным человеком, общих черт увидеть нельзя.

 Что вы могли бы пожелать 10-классникам, которые будут сдавать ЕГЭ через год?

— Я бы посоветовал 10-классникам не унывать, ничего не бояться, верить в хороший результат, но начинать готовиться уже сейчас. Не надо работать на износ, нужно найти соотношение между отдыхом и работой. Если перетрудить голову, то ничего в нее не будет лезть, по своему опыту знаю.

Не забывайте отдыхать, причем лучше на природе, с друзьями и близкими, а не в компьютерных играх и не в соцсетях. Самое главное — не думать, что у вас ничего не получится. Всё получится, если работать.

Ранее мы рассказывали про школьницу из Москвы, которая сдала ЕГЭ на 400 баллов из 400 возможных. Екатерина Малкова активно готовилась всего год.

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Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
100 баллов на ЕГЭ Школа Физика Экзамен
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Комментарии
4
Гость
53 минуты
а ещё худеют на сто килограмм без хирургии и получают госконтракты на сотни миллиардов просто выиграв конкурс
Гость
25 минут
ЕГЭ вымрет как только сделают пилюлю с квантовыми нанитами которые будут сами решать все задания.
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Гость
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