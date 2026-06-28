«Репетиторы мне не понадобились». Интервью со школьником, который сдал ЕГЭ на 300 баллов

Ученик московской школы сдал ЕГЭ на 300 баллов Источник: предоставлено Сергеем Ивановым

Ученик московской школы № 656 имени А. С. Макаренко Сергей Иванов сдал ЕГЭ на 300 баллов. Ему удалось получить по 100 за каждый из трех предметов: русский язык, профильную математику и физику.

MSK1.RU поговорил с выпускником о том, как он готовился, чем собирается заниматься дальше, что может посоветовать 10-классникам и каким видит свое поколение.

— Вы ожидали такой результат?

— Я рассчитывал получить 100 баллов по математике и по физике, с ними у меня значительных проблем, кроме невнимательности, не возникало. Я был даже уверен, что получу по математике и по физике 100 баллов.

Вот русский для меня стал неожиданностью, потому что обычно где-то ошибка закрадывалась. Конечно, я обрадовался результату, тем более по русскому, он первый пришел. Правда, мне пришлось к нему пробиваться, потому что не работали «Госуслуги» и я ездил в МФЦ.

Чудесная эмоция, и математика с физикой, безусловно, меня тоже обрадовали.

— Почему сдавали эти предметы?

— Я конкретно рассматривал Физтех-школу физики и исследований им. Ландау. Это общая и прикладная физика, там изучают то, что мне интересно: взаимодействие фундаментальных частиц, плазму. В первую очередь для меня это именно теоретическая физика и физика исследований.

— Любовь к физике у вас с детства?

— Да, с детства, еще с начальной школы я интересовался физикой. Мне родители купили учебники по физике для восьмого и девятого классов, и я их прочитал еще в начальной школе. Уже тогда меня это сильно интересовало.

Потом, когда я почувствовал, что физика уже требует математических знаний, я стал еще и математикой углубленно интересоваться. Где-то в шестом классе уже в какой-то степени освоил дифференциальное исчисление, интегральное исчисление.

Мне и с учителями повезло. То, что их радуют мои успехи, заставляло меня еще усерднее работать. Я хотел их радовать, мне было приятно, когда на их лице появлялась улыбка. Это был такой же стимул, как и радовать родителей.

— Как прошла подготовка к ЕГЭ?

— Чудесным образом так получилось, что репетиторы мне не понадобились. Я в школе занимался с учителями, а дома сам решал варианты. Если возникали ошибки, то обдумывал их и смотрел материалы в интернете.

Мне даже не приходилось тратить много времени, сидеть днями и ночами над сборниками задач. Были дни, когда я спокойно отдыхал, были дни, когда я умеренно работал, чтобы себя не изнашивать. Конечно, определенное время я тратил, но сочетались труд и отдых. Ничего не забывал, пока отдыхал, а потом улучшал свои навыки.

— Были трудности на экзаменах?

— Всё было стабильно, только на русском языке колебался в двух моментах, не был до конца уверен. Но особенно меня это не разволновало. Я подумал-подумал, к какому выводу смог прийти, такой, собственно, и отразил в экзамене.

— Ваши одноклассники и вообще сверстники — есть ли наблюдения, что это за поколение, кем хотят быть?

— Сложно делать выводы, потому что все люди разные. Есть целеустремленные, которые работают и могут стать очень ценными кадрами для нашей страны. Есть те, кто практически не думает об учебе. Общего вывода сделать невозможно, тем более мы живем в такое время, когда всё быстро меняется. Каждый эти изменения воспринимает по-своему и вырастает уникальным человеком, общих черт увидеть нельзя.

— Что вы могли бы пожелать 10-классникам, которые будут сдавать ЕГЭ через год?

— Я бы посоветовал 10-классникам не унывать, ничего не бояться, верить в хороший результат, но начинать готовиться уже сейчас. Не надо работать на износ, нужно найти соотношение между отдыхом и работой. Если перетрудить голову, то ничего в нее не будет лезть, по своему опыту знаю.

Не забывайте отдыхать, причем лучше на природе, с друзьями и близкими, а не в компьютерных играх и не в соцсетях. Самое главное — не думать, что у вас ничего не получится. Всё получится, если работать.