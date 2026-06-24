Чему будут учить школьников на занятиях по ИИ, почему это опасно и какие есть плюсы: мнение экспертов

Уроки по ИИ начнут проводить в новом учебном году Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

С 1 сентября в школах появится профиль «Искусственный интеллект». Его начнут изучать на уроках информатики углубленного уровня. Власти рассчитывают, что новые поколения смогут использовать ИИ как инструмент для повышения качества работы и будут эффективно с ним взаимодействовать. С этой точкой зрения согласны не все. Есть мнение, что изучение нейросетей плохо повлияет на знания школьников.

Корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер узнала, о чём с детьми теперь будут говорить на занятиях по информатике и как это повлияет на систему образования. Подробнее — в материале.

Чему будут учить?

Существуют учебники по искусственному интеллекту Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

О планах по введению в школьную программу нового профиля в конце мая рассказывал министр просвещения Сергей Кравцов. В беседе с РИА Новости он объяснял, что подобные темы есть в олимпиадных заданиях и вызывают большой интерес.

Известно, что работу нейросетей и искусственного интеллекта школьники изучали и раньше. Смысл нововведения — расширение тем. Детям начнут подробно рассказывать, как составлять промпты и проверять ответы нейросети. Об этом ТАСС сообщал руководитель института содержания и методов обучения Максим Костенко.

«На базовом уровне школьники узнают, что такое большие данные, как работают машинное обучение и нейросети. Они разберутся в видах обучения (с учителем, без учителя), в задачах классификации, кластеризации и регрессии. Им расскажут о работе нейросетей, больших языковых моделях (вроде чат-ботов), что такое ошибки и " галлюцинации " ИИ. Научат правильно составлять запросы и проверять ответы генеративных сетей», — объяснял специалист.

Фрагмент из учебника для 5–6-х классов Источник: «Введение в искусственный интеллект» / Басырова Э. Р., Бондарь А. О., Будённый С. А. и др. Под ред. Е. И. Казаковой, А. А. Павлова / prosv.ru

Темы для 7–8-х классов Источник: «Введение в искусственный интеллект» / Басырова Э. Р., Бондарь А. О., Будённый С. А. и др. Под ред. Е. И. Казаковой, А. А. Павлова / prosv.ru

9-й класс Источник: «Введение в искусственный интеллект» / Басырова Э. Р., Бондарь А. О., Будённый С. А. и др. Под ред. Е. И. Казаковой, А. А. Павлова / prosv.ru

Существуют и учебники по искусственному интеллекту. В 5–6-х классах детям предлагают узнать, как работают нейросети, зачем они нужны человеку и чем мозг отличается от компьютера. В 7–8-х классах темы почти идентичные, а в 9-м классе добавляются занятия, связанные с использованием ИИ в обучении и работе.

Вы пользуетесь ИИ в работе или учебе? Часто Иногда Никогда

В чём проблема введения занятий по ИИ?

С нейросетями школьники знакомы и без специальных уроков. Но используют их в основном для решения домашних заданий. Как NGS55.RU рассказала учительница русского языка Анна (имя изменено), многие современные подростки не могут самостоятельно написать сочинение или даже дать короткий связный ответ на вопрос. Дети часто ленятся и перекладывают всю умственную работу на ИИ.

«Ученикам настолько лень, что они загружают в различные чаты вообще всё — ИИ за них и вставляет пропущенные буквы, и расставляет знаки препинания. Даже не пытаются включить голову, достать какие-то знания, что-то повторить. Им проще сфотографировать и через две минуты получить готовый ответ. Это крайне печально. На первый взгляд — вообще непонятно, чему на таких занятиях будут учить».

Те, кто это предложил, не подумали, как это всё будет реализовываться. Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования

Изучение нейросетей в школе может серьезно усугубить сложившуюся ситуацию. Есть риск, что дети совсем перестанут учиться, а базовая программа по русскому языку, литературе, химии, истории и другим предметам станет неподъемной для них. Если можно доверить решение всех заданий нейросети, то нет необходимости использовать собственные знания и разбираться в сложных темах. Внедрение ИИ в программу только закрепляет эту мысль в головах школьников.

«В школе нужно заниматься изучением русского языка, литературы. Нужно изучать, естественно, те предметы, которые традиционно должны вкладываться в мозг человека: математику, физику, химию, биологию. То, что развивает умственные способности. А искусственный интеллект — это то, что практически потом даст возможность человеку просто уйти от работы собственного мозга. Это очень опасная вещь», — уверен руководитель всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Современные школьники часто делают домашние задания с помощью нейросетей Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Введение нового профиля создаст дополнительные трудности и для педагогов, и для детей. Школы сейчас перегружены. У учеников в программе множество дисциплин и дополнительных занятий, учителей при этом катастрофически не хватает. Непонятно, кто и как будет объяснять детям принципы работы ИИ: специалистов в этой сфере мало, а в среднестатистическом образовательном учреждении их вообще не найти.

Достойно реализовать идею властей с учетом нехватки кадров практически невозможно. Нововведение в итоге приведет только к увеличению нагрузки на педагогов — это главная проблема, о которой авторы инициативы не подумали.

«Специалистов нормальных, которые могли бы толком объяснить, что это такое и как к этому относиться, нет. Обычный школьный учитель это объяснить сможет. В каждую школу дать специалиста по искусственному интеллекту невозможно. У нас сегодня нехватка школьных учителей в целом по стране составляет около полумиллиона человек. Если еще сюда добавить специалистов по искусственному интеллекту, вообще нехватка кадров зашкалит за миллион. Я думаю, что это отклик просто на модное веяние времени. Те, кто это предложил, не подумали, как это всё будет реализовываться».

Какие плюсы?

Есть и те, кто поддерживает идею Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Хотя реализация идеи связана с рядом проблем, сама по себе она неплохая. Как объяснил преподаватель информатики Владимир Лысенко, современные дети в любом случае сталкиваются с новыми технологиями. Важно научить правильно использовать искусственный интеллект и не доверять слепо всему, что выдает нейросеть. Этим и будут заниматься учителя.

«У детей нет критического мышления, принципов и твердой позиции в жизни. В то же время именно они в первую очередь подхватывают все новшества. Проблема с информационными технологиями в том, что они зачастую не знакомы родителям. Поэтому родители либо полностью отвергают всё, что с ними связано, либо должны изучить их самостоятельно, чтобы помочь детям. Внедрение в школьный курс основ работы с ИИ обоснованно и своевременно. Внимание будет уделяться критическому мышлению, защите данных и безопасной работе с нейросетями», — говорит педагог.

Страхи вокруг искусственного интеллекта связаны с тем, что эта технология стала доступна широкому кругу людей недавно. Пока никто точно не знает, как ей правильно пользоваться. При этом сам принцип работы в науке известен давно.

«Технологии часто становятся большой неожиданностью для широкого круга людей, но никогда не появляются на пустом месте. Фундамент ИИ разрабатывался с середины XX века. В нашей стране эти технологии использовались либо в отраслях промышленности (например, в геологоразведке), либо в военной сфере (например, в системах наведения). Обывателю не были известны, ведь воспользоваться ими он всё равно бы не смог, пока не был создан новый инструмент — естественно-языковой интерфейс, позволяющий общаться с машиной на привычном для человека языке, а не через код», — рассказал Владимир Лысенко.

Как вы считаете, в школах нужно изучать искусственный интеллект? Да, дети должны уметь пользоваться новыми технологиями Нет, это бессмысленно и опасно Отвечу в комментариях