Первая выпускница получила 400 баллов на ЕГЭ — и это еще не предел

Екатерина ждет результатов по еще одному предмету Источник: департамент образования и науки Москвы

Стало известно о первой выпускнице, которая смогла набрать на ЕГЭ 400 баллов. Такие результаты за четыре экзамена получила ученица московской школы Екатерина Малкова. Об этом сообщил департамент образования и науки Москвы в своем Telegram-канале.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером и победителем олимпиад и конкурсов. Максимальное количество баллов она набрала по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике.

«Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и всё же теперь это реальность. До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в 11-й класс, этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам», — рассказала Екатерина.

Теперь выпускница ждет результатов по пятому экзамену — информатике. Девушку интересуют точные науки, поэтому для дальнейшей карьеры выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Поступить она хочет в один из профильных вузов: Московский государственный университете имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт или Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.