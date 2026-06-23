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Образование Первая выпускница получила 400 баллов на ЕГЭ — и это еще не предел

Первая выпускница получила 400 баллов на ЕГЭ — и это еще не предел

Девушка рассказала, сколько времени на подготовку к экзаменам ей понадобилось

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Екатерина ждет результатов по еще одному предмету | Источник: департамент образования и науки МосквыЕкатерина ждет результатов по еще одному предмету | Источник: департамент образования и науки Москвы

Екатерина ждет результатов по еще одному предмету

Источник:

департамент образования и науки Москвы

Стало известно о первой выпускнице, которая смогла набрать на ЕГЭ 400 баллов. Такие результаты за четыре экзамена получила ученица московской школы Екатерина Малкова. Об этом сообщил департамент образования и науки Москвы в своем Telegram-канале.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером и победителем олимпиад и конкурсов. Максимальное количество баллов она набрала по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике.

«Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и всё же теперь это реальность. До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в 11-й класс, этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам», — рассказала Екатерина.

Теперь выпускница ждет результатов по пятому экзамену — информатике. Девушку интересуют точные науки, поэтому для дальнейшей карьеры выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Поступить она хочет в один из профильных вузов: Московский государственный университете имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт или Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.

В прошлом году в России сдать ЕГЭ на 400 баллов смогла только одна выпускница — Надежда Яшмолкина из Москвы. Девушка рассказала, как готовилась к экзаменам, и дала советы будущим выпускникам.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Школьница ЕГЭ на 400 баллов Экзамен
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