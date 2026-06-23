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Образование Вузы переходят на новую модель образования: когда это произойдет и что изменится

Вузы переходят на новую модель образования: когда это произойдет и что изменится

Рассказываем, сколько придется учиться студентам

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Часть вузов уже ввела новые образовательные программы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧасть вузов уже ввела новые образовательные программы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Часть вузов уже ввела новые образовательные программы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Российские вузы переведут на новую модель высшего образования. Процесс займет три года, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он уточнил, что по отдельным группам специальностей переход начнется с 2027 года.

«Главное, чтобы были соблюдены интересы абитуриентов и чтобы это было понятно и работодателям, и тем, кто поступает… Мы планируем, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим. По отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить. И крайний у нас срок — это 2030 год», — отметил Фальков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пилотный проект замены Болонской системы новой моделью высшего образования стартовал в 2023 году в шести вузах. 22 января 2026 года Владимир Путин продлил и расширил проект до 2030 года. С этого года он начнет действовать в 17 учебных заведениях. Рассказываем, что изменится для абитуриентов.

Сколько лет будут учиться студенты?

В новой модели действующие форматы «бакалавриат» и «магистратура» заменят на:

  • базовое высшее образование со сроком обучения от 4 до 6 лет в зависимости от специальности;

  • специализированное высшее образование продолжительностью 1–3 года (обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками).

Аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования. Отметим, что раньше после окончания специалитета студент не мог претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь же такого запрета нет — выпускник любой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет.

Студенты, которые уже учатся, окончат обучение по тем программам, на которые поступали. Новая система коснется абитуриентов 2026 года. Пока она будет распространяться только на те вузы, которые участвуют в пилотном проекте.

Какие вузы будут учить по-новому?

В пилоте с 2023 года участие принимали шесть учебных заведений:

  • Московский авиационный институт;

  • Университет науки и технологий МИСИС;

  • Московский педагогический государственный университет;

  • Балтийский федеральный университет;

  • Санкт-Петербургский горный университет;

  • Томский государственный университет.

В учебном году 2026/2027 к этому списку присоединятся еще 11 вузов:

  • Дальневосточный федеральный университет;

  • Московский городской педагогический университет;

  • Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана;

  • Московский физико-технический институт;

  • Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова;

  • Российский университет транспорта;

  • Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;

  • Ставропольский государственный аграрный университет;

  • Тюменский государственный университет;

  • Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина;

  • Южный федеральный университет.

Указанные вузы в 2026 году начнут принимать первокурсников по новым образовательным программам. В остальных университетах поступление в этом году останется неизменным. Переход на новую систему по всей стране начнется с 2027 года.

Мы подготовили список документов, который понадобится абитуриентам для поступления этим летом.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Образование Вуз Студент Болонская система образования
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