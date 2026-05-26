Все изменения, с которыми столкнутся школьники на ЕГЭ-2026: расписание, правила пересдачи и льготы

Минимальные баллы стали выше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Основной период ЕГЭ-2026 стартует уже 1 июня. В этом году выпускников ждет множество изменений в расписании, правилах пересдачи, количестве минимальных баллов для поступления в вузы, а также ряд корректировок в заданиях по некоторым предметам. Каким будет экзамен в этом году и к чему готовиться школьникам — в нашем материале.

Расписание

Экзамены стартуют 1 июня. В этот день выпускники сдают историю, литературу и химию. 4 июня — русский язык (обязательный предмет). 8 июня — математику (базовый или профильный уровень). 11 июня — обществознание и физику. 15 июня — биологию, географию и письменную часть иностранных языков. 18 июня — информатику. 19 июня — устную часть иностранных языков (раздел «Говорение»).

Резервные дни для сдачи любых предметов выделили с 22 по 25 июня. Они нужны тем, у кого совпали даты экзаменов, или кто пропустил основной экзамен по уважительной причине.

Пересдача экзаменов

Тем, кто не смог сдать экзамен, сможет отправиться на пересдачу. Выпускники текущего года могут пересдать обязательные предметы и один любой предмет по выбору. Это можно сделать 8 и 9 июля в специально выделенные резервные дни.

Если ученик решает пересдать, результат первой попытки аннулируют, и в зачет пойдет балл, полученный во время пересдачи. Тем, кто провалил вторую попытку по сдаче обязательных предметов (русский язык или математику), предоставят дополнительную возможность. 4 сентября можно сдать русский язык, 8 сентября базовую математику, или любой из предметов в резервный день 25 сентября.

Изменения в заданиях

Сами задания ЕГЭ тоже скорректировали. В русском языке в задании № 7 расширили перечень грамматических ошибок — теперь могут встретиться любые их виды. В задании № 27 (сочинение) действует строгое правило, если объем работы меньше 150 слов, ее не проверяют и оценивают в 0 баллов. Раньше для сочинений объемом 100–149 слов существовал особый, более мягкий порядок проверки, но в 2026 году эту поблажку отменили.

При этом за логику речи теперь можно получить 1 балл, даже если допустили две логические ошибки. Раньше для такого балла требовалась только одна ошибка.

В литературе изменили «стоимость» некоторых заданий. За задания № 5 и № 10 теперь дают не 8, а 7 первичных баллов. Зато за итоговое сочинение (№ 11) можно получить до 20 баллов — добавился новый критерий «Фактологическая точность».

В информатике содержание заданий не меняли, но все файлы для выполнения задач теперь дают в форматах .ods, .odt и .txt. Это связано с переходом на отечественное программное обеспечение. По остальным предметам — математике, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию и иностранным языкам — структуру и содержание заданий оставили без изменений.

Что можно брать на экзамен

На сам экзамен школьнику можно приносить с собой предметы только из одобренного списка. В аудиторию разрешают брать паспорт, черную гелевую ручку, воду, легкую еду (шоколад, банан, йогурт) и лекарства при необходимости.

Дополнительные предметы зависят от экзамена. На математике и физике можно взять линейку без справочной информации. На физике, химии, биологии и географии — непрограммируемый калькулятор. На литературе — орфографический словарь (выдают в аудитории).

Категорически запрещено брать с собой шпаргалки, мобильные телефоны, наушники, фото- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, а также любые письменные заметки и справочные материалы, которых нет в официальном списке. За это могут удалить с экзамена и аннулировать результаты.

Кто может не сдавать ЕГЭ

Некоторые категории выпускников могут поступить в вуз вообще без ЕГЭ. Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников имеют право на поступление без вступительных испытаний. Если они не хотят использовать эту льготу, могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. В рамках отдельной квоты могут поступить без экзаменов:

Герои России; Лица, награжденные тремя орденами Мужества, и их дети; Дети-сироты; Дети-инвалиды; Инвалиды I и II групп; Инвалиды вследствие военной травмы.

Бюджетные места также выделают детям участников специальной военной операции. Они вправе сдавать внутренние экзамены вуза вместо ЕГЭ.

Минимальные баллы для поступления

В 2026 году Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы. Новые пороги:

русский язык — 40 баллов (ранее 36);

профильная математика — 40 баллов (ранее 27);

история — 40 баллов (ранее 32);

иностранный язык — 40 баллов (ранее 30);

литература — 40 баллов (ранее 32);

биология — 40 баллов (ранее 39);

география — 40 баллов (ранее 37);

химия — 40 баллов (ранее 39);

физика — 41 балл (ранее 39);

обществознание — 45 баллов (ранее 42);

информатика — 46 баллов (ранее 44).

Для получения аттестата достаточно набрать 24 балла по русскому языку и 27 баллов по профильной математике (или сдать базовую математику на «удовлетворительно»).

Апелляция и результаты

После экзамена узнать свои результаты можно на официальном портале checkege.rustest.ru, через портал «Госуслуги» (раздел «Документы» или «Образование») или в своей школе. Точные даты публикации по каждому предмету устанавливает Рособрнадзор. Их лучше уточнить на официальном сайте ЕГЭ или в школе.