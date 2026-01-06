Кто решил извести в России учителей и врачей? Выясняем, что за эксперименты проводят над бюджетниками

Источник: Артем Устюжанин / Е1.RU

Новый закон, возвращающий фактически советскую систему обязательной отработки выпускников медвузов, еще не заработал, а такую схему уже хотят распространить и на выпускников педвузов. С таким предложением выступил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, предложив использовать молодых педагогов для восполнения дефицита кадров в кадетских учебных учреждениях.

«Мы приняли закон о том, что выпускники медицинских высших учебных заведений должны три года отработать для того, чтобы оправдать деньги, которые в них вложены в ходе бюджетного образования. Я думаю, что то же самое мы можем сделать и в педагогических вузах», — заявил Картаполов.

Напомним, что закон о медиках, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, предусматривает обязательную отработку для всех выпускников ординатуры — как бюджетников, так и платников (раньше такая отработка касалась только целевиков). Для этого будут заключать целевой договор при поступлении в ординатуру, если есть соответствующие предложения от организаций-заказчиков. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Это выжигающая работа, и требуется нормальное стимулирование труда»

«Если вы учились за государственный счет, а не на платном месте, то будьте любезны отработать, понимаете? А если вы учились не на бюджете, а на платном, то тогда да, можете быть свободны. Ты сам эти деньги платил, вот сам и устраивайся», — говорит академик Российской академии образования (РАО), директор московского Центра образования № 109 (Москва), больше известного как «Школа Ямбурга», Евгений Ямбург.

В беседе с MSK1.RU педагог рассказал, что проблема дефицита учительских кадров в России не такая острая, как кажется.

«Россия — страна большая, и где-то вообще педагогов не хватает катастрофически, а где-то, наоборот, попробуйте в школу устроиться. Например, просто в хорошую московскую школу, даже не в частную. В тех регионах, где стимулирование работы педагога действительно хорошо развито, наблюдается, что стобалльники пошли в педагогические вузы. Более того, наблюдается такая вещь, когда второе, педагогическое образование получают люди, уже имеющие, скажем так, финансовую подушку. Вот у меня работают учителя, которые раньше работали в банках, получили второе образование и преподают обществознание, экономику, они не просто хорошо знают теорию, они пропустили это через личный опыт», — говорит Ямбург.

По словам Ямбурга, система распределения педагогических кадров в некоторых регионах фактически уже работает. Скажем, в Нижегородской области, где платят большие надбавки сельским педагогам за стаж и выслугу лет. Москва также на особым положении, потому что здесь по решению Сергея Собянина сразу после окончания вуза учителя, пока еще набирая опыт, уже получают надбавки, говорит Ямбург.

Большой проблемой для педагогики эксперт видит даже не уровень зарплат, а эмоциональное выгорание, которое почти в два раза выше, чем в МВД. Хотя полицейский имеет дело с преступниками, а педагог — с детьми и молодежью.

«Понимаете, это выжигающая работа, требуется восстановление и нормальное стимулирование труда молодых педагогов. Когда мы разрабатывали современную систему образования в начале 90-х годов, предполагалось: пусть человек отработает 10 лет, а потом у него будет годичный оплачиваемый отпуск, чтобы человек мог приобретать новый опыт, стажироваться в разных точках мира и России. Это было бы неплохо внедрить сейчас», — считает Ямбург.

«Кадровые дыры заткнут, а дальше всё закончится»

А вот как будет работать система распределения медиков, которую уже хотят скопировать? MSK1.RU поговорила об этом с президентом «Лиги защиты врачей», кандидатом медицинских наук Семеном Гальпериным. Он считает, что новый закон, призванный решить катастрофический дефицит кадров, на самом деле лишь маскирует глубинные проблемы, которые создали сами руководители отрасли.

Гальперин настаивает, что закон борется со следствием, а не с причиной кадрового кризиса. По его мнению, причина кроется в плохом положении самих медработников, отсутствии у них прав и низкой заработной плате.

«Никакие из этих проблем новый закон так и не решает. Так что на ближайшие пару лет, когда будут выпускаться нынешние студенты, действительно дыры [кадровые], может быть, слегка заткнут. Но дальше это всё закончится и приведет к тому, что перестанут поступать просто в медицинские институты люди вообще», — уверен эксперт.

Кроме того, эксперт напоминает, что Конституция гарантирует равную оплату за равный труд. Однако в медицине этот принцип систематически нарушается: «Человек, попадающий в более тяжелые условия, куда-то там в отдаленные регионы, получается, что он зарабатывает меньше, чем в хороших условиях, в хорошей клинике, в крупном городе».

Ключевым же недостатком нового закона эксперт называет отсутствие четких гарантий и компенсаций для молодых врачей, которых обяжут работать по распределению.

«В ходе обсуждения закона упоминалось, что врачам, если их будут посылать на отработку, должны быть даны какие-то дополнительные гарантии, дополнительная оплата и так далее, но в законе я этого не увидел. Там слишком многое отдано на откуп Минздраву», — отмечает Гальперин.