Эй, на «Камчатке»! Попробуйте пройти наш тест на школьные знания — спорим, не ответите и на 6 из 10

За летние каникулы из головы может выветриться всё что угодно, так что школьников в ближайшие дни ждут не самые беззаботные времена. Ну а о взрослых и говорить нечего. Стоит ребенку попросить маму или папу помочь с уроками, как мы судорожно пытаемся вспомнить то, к чему не прикасались долгие годы. Или вы из тех, кто без труда найдет ответ на любой школьный вопрос?