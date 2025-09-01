Эй, на «Камчатке»! Попробуйте пройти наш тест на школьные знания — спорим, не ответите и на 6 из 10

За летние каникулы из головы может выветриться всё что угодно, так что школьников в ближайшие дни ждут не самые беззаботные времена. Ну а о взрослых и говорить нечего. Стоит ребенку попросить маму или папу помочь с уроками, как мы судорожно пытаемся вспомнить то, к чему не прикасались долгие годы. Или вы из тех, кто без труда найдет ответ на любой школьный вопрос?
Какая из этих частей речи является служебной?
Глагол
Предлог
Наречие
Местоимение
В романе «Мастер и Маргарита» Воланд, чтобы освободить квартиру, отправил Лиходеева в этот город. В какой?
Самара
Гагры
Ленинград
Ялта
Три курицы за три дня несут три яйца. Сколько яиц снесут 12 таких же кур за 12 дней?
12
24
36
48
В каком году родился Александр Пушкин?
В 1792-м
В 1799-м
В 1801-м
В 1804-м
К какому жанру относится произведение Николая Гоголя «Мертвые души»?
Поэма
Роман
Повесть
Элегия
Период правления этой императрицы называют «Бироновщиной». О ком речь?
Анна Иоанновна
Елизавета Алексеевна
Екатерина I
Мария Фёдоровна
Какая из этих стран имеет наибольшую площадь?
США
Китай
Бразилия
Канада
Какая планета Солнечной системы самая большая?
Сатурн
Юпитер
Нептун
Земля
Чему равен синус 30 градусов?
0,5
1
1,5
2
В каком году состоялась Куликовская битва?
В 1292-м
В 1329-м
В 1363-м
В 1380-м