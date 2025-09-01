НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Эй, на «Камчатке»! Попробуйте пройти наш тест на школьные знания — спорим, не ответите и на 6 из 10

Эй, на «Камчатке»! Попробуйте пройти наш тест на школьные знания — спорим, не ответите и на 6 из 10

Со всеми заданиями справятся только самые светлые головы

Уверены, дети справятся с вопросами нашего теста куда лучше взрослых

За летние каникулы из головы может выветриться всё что угодно, так что школьников в ближайшие дни ждут не самые беззаботные времена. Ну а о взрослых и говорить нечего. Стоит ребенку попросить маму или папу помочь с уроками, как мы судорожно пытаемся вспомнить то, к чему не прикасались долгие годы. Или вы из тех, кто без труда найдет ответ на любой школьный вопрос?

1 / 10

Какая из этих частей речи является служебной?

  • Глагол

  • Предлог

  • Наречие

  • Местоимение

2 / 10

В романе «Мастер и Маргарита» Воланд, чтобы освободить квартиру, отправил Лиходеева в этот город. В какой?

  • Самара

  • Гагры

  • Ленинград

  • Ялта

3 / 10

Три курицы за три дня несут три яйца. Сколько яиц снесут 12 таких же кур за 12 дней?

  • 12

  • 24

  • 36

  • 48

4 / 10

В каком году родился Александр Пушкин?

  • В 1792-м

  • В 1799-м

  • В 1801-м

  • В 1804-м

5 / 10

К какому жанру относится произведение Николая Гоголя «Мертвые души»?

  • Поэма

  • Роман

  • Повесть

  • Элегия

6 / 10

Период правления этой императрицы называют «Бироновщиной». О ком речь?

  • Анна Иоанновна

  • Елизавета Алексеевна

  • Екатерина I

  • Мария Фёдоровна

7 / 10

Какая из этих стран имеет наибольшую площадь?

  • США

  • Китай

  • Бразилия

  • Канада

8 / 10

Какая планета Солнечной системы самая большая?

  • Сатурн

  • Юпитер

  • Нептун

  • Земля

9 / 10

Чему равен синус 30 градусов?

  • 0,5

  • 1

  • 1,5

  • 2

10 / 10

В каком году состоялась Куликовская битва?

  • В 1292-м

  • В 1329-м

  • В 1363-м

  • В 1380-м

Илья Ненко
Гость
10 из 10. Помню все со школы 80-х
