Только встали, уже устали: когда ждать школьных каникул? Календарь учебного года в картинках

Больше всех будут отдыхать первоклассники

Последний звонок в школах прозвенит 26 мая 2026 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПоследний звонок в школах прозвенит 26 мая 2026 года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Последний звонок в школах прозвенит 26 мая 2026 года

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня 1 сентября в России официально стартует новый учебный год. В честь Дня знаний в школах пройдут торжественные линейки и классные часы. Но, конечно, самое приятное в учебе — это каникулы. Когда их ждать, чтобы распланировать отдых — в материале.

Уроки в школах начнутся со 2-го сентября. У школьников, которые учатся по четвертям, ближайшие каникулы наступят спустя восемь недель. Всего школьники будут отдыхать три раза: осенью, в новогодние праздники и в начале апреля.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы. В этом году они пройдут с 21 февраля по 1 марта 2026 года.

Большинство школ в России работает по традиционной четвертной системе, но в некоторых регионах сохраняется модульный график обучения — по триместрам. Образовательные учреждения могут выбирать, как организовывать перерыв в учебе. Такую возможность предусмотрели в Минпросвещения.

Расписание у школьников, обучающихся по триместрам, отличается.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Важно подчеркнуть, что указанные даты начала и окончания каникул рекомендованы Министерством образования. В школе могут изменить расписание по своему усмотрению, поэтому его лучше всего уточнить у руководства.

Отдохнуть школьники смогут не только на каникулах, но и в праздничные дни:

  • День народного единства — 4 ноября (3 ноября также будет выходным днем);

  • День защитника Отечества — 23 февраля;

  • Международный женский день — 8 марта (перенос с выходного дня на 9 марта, понедельник);

  • День Весны и Труда — 1–3 мая;

  • День Победы — 9–11 мая.

Учебный план рассчитан на 34 недели, но для первоклассников на неделю меньше из-за дополнительных каникул в феврале. Последний звонок прозвенит 26 мая 2026 года.

Если расписание учебы в целом одинаковое из года в год, то вот учебная программа и правила в школе меняются ежегодно. Что нового ждет в этом учебном году, мы собрали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Минпросвещения Учеба Каникулы
