Образование В школах Ярославской области введут новый учебный курс. Какой

В школах Ярославской области введут новый учебный курс. Какой

В Министерстве образования рассказали подробности

297
4 комментария
У школьников в Ярославской области появится новый учебный курс | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUУ школьников в Ярославской области появится новый учебный курс | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

У школьников в Ярославской области появится новый учебный курс

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В школах Ярославской области с 1 сентября 2025 года появится новый учебный курс. Модуль будет называться «История нашего края», его будут изучать в 5–7 классах. Его ввели на основе приказа Министерства просвещения РФ.

«Содержание учебного курса „История нашего края“ определяется положениями федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России и охватывает историю субъекта Российской Федерации в соответствии с принятой периодизацией исторического процесса», — рассказали в Министерстве образования Ярославской области.

Для каждого класса отведено определенное количество часов.

5 класс

Курс «Истории нашего края» для пятиклассников будет составлять 34 часа. Школьники будут изучать историю своего края в древности до образования российского государства или до вхождения края в его состав.

6 класс

У шестиклассников на изучение нового предмета будет отведено 17 часов. Школьники будут изучать историю своего края в истории России в Средние века и Новое время — до начала XX века.

«Вхождение края в состав российского государства. Формирование политического и экономического единства. Наш край в основных вехах истории Российского государства: Смута, эпоха Петровских преобразований, век Екатерины Великой, Отечественная война 1812 года, преобразования Александра II, развитие в конце XIX — начале XX веков», — рассказали в региональном Министерстве образования.

Курс также затронет изучение биографии известных земляков школьников в политической, экономической, военно-исторической, образовательной и культурной жизни России. Школьники должны будут узнать о религии и памятниках, развитии культуры края. Запланировано практическое занятие по теме «Отражение истории края музейных экспозициях».

7 класс

В седьмом классе изучение «Истории нашего края» займет 17 часов. Курс будет включать в себя историю края в Новейшее время, то есть от начала XX века до настоящего времени. В годы Первой мировой и Гражданской войн, во времена установления советской власти и годы первых пятилеток.

«Наш край в годы Великой Отечественной войны. Послевоенное восстановление и развитие. Наш край в 1960–70-е годы. Экономическое и культурное развитие. Наш край в 1980-е годы. Кризисные проявления, влияние распада СССР на развитие региона. Наш край в 1990-е годы. XXI век. Система государственного управления краем. Наши известные земляки. История края в наши дни. Специальная военная операция: герои и подвиги», — рассказали в ярославском Министерстве образования.

Преподавать новый предмет будут после прохождения курса по всеобщей истории и истории России.

«Преподаётся курс учителями истории, так как не является отдельным предметом. Оценивание осуществляется по критериям оценивания предмета „История“», — уточнили власти.

Ранее мы рассказывали, каких еще изменений ждать школьникам и их родителям в новом учебном году.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Школа Предмет Учеба Министерство образования
Комментарии
4
Гость
2 минуты
Почему всегда такие дурацкие формулировки придумывают, сложно было назвать просто история Ярославской области? Что значит «нашего», чьего «нашего»? Вот ребенок военного, он то тут, то там поучится. А потом задаст вопрос, а какой мой край?
Гость
43 минуты
Нужно обязательно водить основы военной подготовки с первого, или хотя бы с пятого класса.
Читать все комментарии
