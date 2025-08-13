«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна

Вот такое применение диплому находят некоторые Источник: Мария Романова / Городские порталы

Диплом о высшем — предмет спора отцов и детей. Родители чуть ли не гнобят ребенка, если он не хочет поступать в вуз, пророчат ему несчастную жизнь и тяжелую работу за гроши. А в новой реальности диплом большинству стал не нужен. И даже вреден.

Почему обязательность «корочки» — переоцененный пережиток прошлого, читайте в колонке журналиста UFA1.RU.

Екатерина Чижик Не понимает, зачем училась в институте Заместитель главного редактора UFA1.RU

Почему учеба в институте не имеет смысла?

Обычно сторонники того, что всем обязательно нужно окончить хоть какой-нибудь вуз, пусть даже сельский филиал института по накрутке коровам хвостов, приводят эти аргументы:

Без диплома не возьмут на работу Без диплома ты не устроишься в госучреждение Без диплома будут мало платить Без диплома не продвинешься по карьерной лестнице

Начнем с первого пункта. У меня лично никто ни разу не спросил корочку. Даже не осведомился, получаю ли я ее. По рассказам моих знакомых из разных сфер, у них ситуация та же. Дизайн, IT, социалка. Мне лично тоже не особо интересно, есть ли у соискателя оконченное высшее. Потому что твой диплом никому не упал. Важны навыки, опыт и обучаемость. Если ты на каждом углу кричишь, что получил красный диплом, но по факту умеешь только слушать лекции и не соображаешь базовые вещи — извини, дружок, у меня для тебя плохие новости.

Ты не будешь получать огромную зарплату сразу после выпуска. Устроишься ли ты со своей корочкой вообще по специальности? Как повезет. Пока ты переписывал в тетрадочку лекции и отрабатывал физкультуру, твой однокурсник-разгильдяй, который прогуливал пары и копил долги по зачетам, во время учебы начал работать по профессии, и теперь твой будущий начальник.

Мир меняется стремительно, вместе с ним и принципы работы. Свежие сегодня знания устаревают через пару лет. Классическое образование теряет актуальность. Шесть лет потрачено, а база для выхода на работу так и не появилась.

Источник: Екатерина Чижик / UFA1.RU

Теперь про то, что без оконченного высшего вас не возьмут куда-то в государственную контору. Так ведь можно не работать за копейки в бюрократическом аду. Не можешь, потому что туда всех подряд берут, а у тебя знаний не хватает? Подтяни навыки, которые тебе не дали в вузе, и иди устраиваться в частную корпорацию за больший оффер.

Теперь про зарплату и повышения. Никакие слова не работают так хорошо, как личный пример. Когда я начинала учиться, и, будучи уже на первом курсе поняла, что мой вуз не даст знаний, хотела отчисляться. Мама тогда сказала, что на работу меня без диплома не возьмут, поэтому нужно учиться кровь из носу. Я маму не послушала, перевелась на заочку (для родителей это было равноценно дороге к бомжеванию в обозримом будущем) и вернулась в Уфу из Петербурга. Дома устроилась в UFA1.RU журналистом. Осталась здесь благодаря тому, что пахала и вкалывала.

Мама не унялась и в ход пошел другой аргумент — «без диплома ты всю жизнь будешь подносить кофе людям с дипломом». Не возьмусь считать, сколько раз это слышала. На повышение я пошла раньше, чем получила корочку.

Вы давно на качество вузов внимание обращали?

Я была бы иного мнения, если бы в вузах реально учили. По факту происходит вот что: дед, который выпросил у Бога еще один вторник, каждую лекцию распедаливает, как хорошо жилось 60 лет назад. Вместо практики студенты готовят презентации в PowerPoint. Один и тот же предмет каждый семестр преподносят под новым названием. Высокие оценки ставятся не за знания, а за подхалимство. Кто обычно преподает? Не работающие по профессии уже четверть века и отставшие от жизни пенсионеры. В редком вузе лекции читают действующие крутые специалисты.

Ну, вот парочка примеров о том, как всё было в моем петербургском институте кино и телевидения:

Экзамен надо сдать. По билетам. Билеты преподаватель даст — 46 штук за 4 дня до экзамена, а не за семестр, как в адекватных вузах. Информацию студенты должны взять из лекций. Лекции он не читал. Но спрашивать будет так, будто и читал, и дал билеты заранее. Название предмета вообще не соответствует вопросам. Училась я на кафедре телевидения. Преподаватели до сих пор уверены, что на телецентр стоит очередь за забором из желающих устроиться за три копейки. Вот настолько они отстали от реалий. На одной из двух (!) консультаций перед госэкзаменом преподаватель не ответил на половину вопросов, сославшись на то, что ведет другой предмет и ничего не знает. Потом вообще ушел на час раньше — его молоденькие студентки в Эрмитаже ждали. А выпускники пусть готовятся, как хотят.

Платиновый диалог с преподавателем Источник: из личного архива

Вообще университет обязан дать вопросы к госэкзамену не позднее, чем за полгода. Нам же дали за три недели. Их было около 400.

Это еще и стандартная практика! Источник: из личного архива

И так относятся к студентам не только в одном конкретном вузе. Ответьте мне — о каком получении знаний может идти тогда речь?

Вуз не обязан давать вам знания — его задача научить вас добывать информацию, анализировать ее и научить вас учиться.

Так, стоп. Вы вообще видели, сколько стоит сейчас год очной формы вообще хоть где-либо? Тем более, если уезжать из Башкирии в вузы более именитые? Примерно миллион рублей за все годы без учета проживания. Идите вы сами знаете в каком направлении с такими тезисами. Добывать информацию и ее анализировать — это базовый школьный навык. Так зачем вышка, если можно непосредственно на работе уже себе искать нужные данные?

Вам лишь бы ничего не делать

Я уже предвижу комментарии в духе «молодежи лишь бы кайфовать в тепличных условиях, комфорт им подавай. Учиться не хотят, а зарплату требуют».

Иметь высшее образование и иметь знания — совсем не одно и то же. Учиться молодежь очень хочет, только действительно полезным вещам, а не слушать принципы работы на устаревших технологиях.

Да, молодому поколению хочется хорошо зарабатывать. Поэтому всё чаще лично я замечаю, что студенты бросают вуз и идут работать, чтобы к условным 22–23 годам иметь хоть какие-то опыт и базу, а значит, и иметь право претендовать на нормальные деньги.

Девушка в моем вузе пришла на вручение в костюме таракана Источник: Екатерина Чижик / UFA1.RU Источник: Екатерина Чижик / UFA1.RU

Напомню, что ради поступления в вузы школьники во время подготовки к ЕГЭ сажают свое здоровье, а конкурс ужесточают с каждым годом — стране не хватает трактористов, слесарей и электриков. Так вот вопрос — а стоит ли тратить сотни тысяч на репетиторов, страдать всей семьей как минимум год перед поступлением, чтобы потом на ЕГЭ получить невозможные вопросы и в итоге пройти на коммерцию, потому что баллы на бюджет нужно иметь огромные, а инвалидности и отца-участника СВО, например, нет, и платить огромные деньги за обучение ради… ради чего?

Чтобы потом подтереться дипломом, когда работодатель на собеседовании спросит про опыт? Для работы нужен опыт. Чтобы получить опыт, нужно устроиться на работу. Круг замкнулся, а ты перед этим еще от четырех до шести лет стул на кафедре просиживал за условный миллион родительских рублей.

И вот еще наблюдение — в большинстве случаев о важности высшего образования громче кричит тот, кто ничего не добился в профессии, которая значится за ним под обложкой с гербом. Да, жестко, но как есть. Как правило, это люди, которые всю жизнь сидели или сидят на стуле ровно от звонка до звонка без стремлений и амбиций. Причем что старшее поколение, что молодежь. Денег не заработали, вклад никакой не сделали, по карьерной лестнице ни в бок, ни вперед, зато вышка им нужна. Чужая, причем.

Не поймите меня неверно. Учиться нужно обязательно, и как можно больше. Но не имитировать наличие образования, поступая в институт. Решает не диплом, а знания и навыки.

Иногда и вышка обязательна. Психологам (как бы не утверждали обратное «полные инсайтов» коучи из нельзяграма), судьям, инженерам, юристам, врачам, в конце концов. Хотя большинство последних у нас в Башкирии как будто и не учились нигде, но это, как говорится, уже совсем другая история.

Если вы не знаете, куда потратить баснословные деньги, а к той же юриспруденции или покупке квартиры душа не лежит, поступайте. Будет у вас дорогой по денежным и временным затратам подстаканник. Уж так вышло, что диплом о высшем образовании перестал быть равен высшему образованию.

Если вы всё-таки настроены поступать, почитайте мою прошлую колонку о том, почему лучше не учиться в Башкирии, которую я писала еще во время учебы.