Пенал за 150 тысяч рублей? Сколько стоит собрать ребенка в школу и на чем можно сэкономить

Траты на сборы ребенка в школу в этом году можно сравнить с покупкой путевки на море. В среднем всё необходимое для девочек обойдется в 40 тысяч, для мальчиков чуть дешевле — порядка 36 тысяч. Основная статья расходов — одежда. Далее идет портфель или ранец, на них в этом году вступил отдельный ГОСТ, и канцтовары.

MSK1.RU выяснил, сколько в этом году стоит «школьный набор под ключ» и на чем можно сэкономить при покупке.

Дорогие первоклашки

У Натальи в первый класс в этом году идет ее «королевская двойня». Мама уже купила всё, что необходимо для школы: одежду, рюкзаки, канцтовары.

«Дочери взяли сарафан, брюки и юбку, несколько блузок, кроссовки, туфли и сменку, только на обувь ушло 12 тысяч, — говорит Наталья. — Одежда чуть дороже обошлась, с учетом спортивной формы 20 тысяч. И это мы еще не всё сразу покупали, а искали на марткетплейсах и ждали акции».

На одежду для сына Наталья потратила немного меньше. На брюки, рубашки и пиджак ушло 14 тысяч.

Сэкономить семье на сборах в школу не удалось. Мама двойняшек побоялась, что упустит что-то важное, и купила необходимый максимум.

«Может быть в следующем году будет меньше трат, но перед первым классом я как неопытная скупила уже всё, что можно», — поделилась Наталья.

Портфельный ГОСТ и «золотые» пеналы

А с 1 августа в России начали действовать новые нормы ГОСТ для школьных рюкзаков. Теперь сумки должны быть легкими, прочными и устойчивыми к выцветанию.

Для младших школьников допустимый вес пустого ранца — не более 700 граммов, для старшеклассников — килограмм.

Кроме того, школьные рюкзаки должны быть из негорючих материалов, ярких цветов и со световозвращающими элементами.

Также в ГОСТе предусмотрены понятия:

ранец — сумка с жесткой спинкой, ремнями и ручкой для учебных вещей;

рюкзак — сумка с ремнями и ручкой для ношения за спиной;

ученический рюкзак — модель для школьных учебных материалов;

ученический портфель — сумка с ручкой для учебников и тетрадей;

кожгалантерейное изделие с художественно-колористическим оформлением — изделие или часть изделия из кожи с нанесенными на него тиснением, аппликацией, вышивкой, рисунком специальными красками.

Пока маркетплейсы не могут похвастаться ассортиментом школьных рюкзаков, которые бы соответствовали новому ГОСТу.

Что же касается канцтоваров, то за год дороже всего стали пеналы и ластики. Сервис мониторинга цен «Ценозавр» по просьбе MSK1.RU проанализировал, как менялась стоимость всего необходимо для школьников за год в федеральных и региональных торговых сетях России.

Так, ручки и линейки подорожали менее чем на 20 процентов. Остальные самые популярные позиции стали дороже на 20 и более процентов.

Пеналы на маркетплейсах стоят в среднем 350 рублей. Тут уже цена зависит от предпочтений ребенка. По словам школьного психолога Риты Арбениной, канцтовары — это не просто инструменты для письма и рисования, а важный элемент мотивации и эмоционального комфорта ребенка в процессе обучения.

«Яркие, приятные на вид ручки, тетради и пеналы создают положительные ассоциации с учебой. Если ребенку нравятся его вещи, он с большей охотой садится за уроки, — говорит специалист. — Выбор канцтоваров — это возможность проявить индивидуальность. Когда ребенок сам подбирает цвета и дизайн, он учится принимать решения и развивает эстетическое восприятие. Однотонные, скучные тетради ассоциируются с рутиной, а яркие — с игрой и удовольствием. Это особенно важно для младших школьников, которым сложно долго концентрироваться».

Психолог советует позволять ребенку участвовать в выборе канцтоваров, главное — соблюдать баланс: вещи должны быть не только красивыми, но и удобными и функциональными. И здесь невозможно не согласиться, главное, чтобы к марткеплейсу не была привязана карта, где сконцентрирован весь семейный бюджет. Вот, к примеру, пенал за 150 тысяч рублей.

Сборы старшеклассников

В этом году сборы в 10-й класс не сильно ударили по бюджету, делится своим опытом Марина из Москвы. Кое-где даже получилось сократить расходы. Для сына ей не пришлось покупать новый рюкзак — остался с прошлого года. На канцтовары ушло всего 4 тысячи. Взяли простые, но удобные, без излишеств, говорит Марина — старшекласснику уже не так важны яркие обложки.

«Одежда и обувь вышли примерно на 20 тысяч рублей. Это всего пара рубашек, брюки и кроссовки на сменку. Купили базовые вещи, которые можно комбинировать, а не „только на школу“».

На гаджеты тоже в этом году семье тратиться не пришлось. А это, по словам мамы школьника, самая большая и неизбежная статья расходов, особенно в средних и старших классах. Без хорошего ноутбука сейчас сложно. Технику для сына семья купила еще два года назад. Вышло, говорит Марина, порядка 120 тысяч рублей.

По мнению эксперта по семейному бюджету Асии Агибаевой, при грамотном подходе можно сэкономить до 40% на тратах при подготовке к школе. Ведь часто, по мнению специалиста, родители переплачивают за бренд и ведутся на маркетинг.

Стоит начать с составления списка. Их часто выдают в школе перед началом учебного года. Можно попросить заранее. Канцтовары лучше закупать оптом в гипермаркетах или онлайн — там часто дешевле, чем в специализированных магазинах. Берите простые тетради без ярких обложек — они на 20–30% дешевле, напоминает экономист, а обернуть их можно в обложки с любимыми героями.

Выбирать стоит универсальную одежду (например, темные брюки/юбку + несколько рубашек/блузок), которую можно комбинировать.

Можно избежать ненужных трат, если не поддаваться на уговоры ребенка купить «модные» пеналы или огромные наборы ярких ручек, чаще всего достаточно 5–6 основных цветов. При таком подходе, уверена экономист, можно сэкономить не менее 15 тысяч рублей. Главное — не спешить и использовать все возможности: скидки, б/у, обмен и сезонные распродажи.