Тест для самых умных ярославцев: вы точно эрудит, если ответите на 10 из 10

Вы замечали, как много всего в мире, о чём хочется узнать? То средневековая загадка всплывет, то странный факт всполошит мозг, и каждый день преподносит нам порцию новой любопытной информации. Делимся с вами своими находками в виде теста, который сможет пройти только один из тысячи. Готовы испытать себя или хотя бы размять мозг? Тогда вот вам 10 вопросов, где точно потребуется широкий кругозор.