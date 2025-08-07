НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

ю-з.

 752мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,38
EUR 92,66
Врач пострадал в ДТП
Новый микрорайон
Платные парковки
Афиша на выходные
Земля под застройку
Лавка в виде тысячерублевки
Реконструкция мусорного полигона
Еще один ресторан-дебаркадер
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Образование Тест Тест для самых умных ярославцев: вы точно эрудит, если ответите на 10 из 10

Тест для самых умных ярославцев: вы точно эрудит, если ответите на 10 из 10

Готовы принять вызов для настоящих интеллектуалов?

2 039
1 комментарий
Прошла тест на интеллектуала и теперь боюсь, что книга не дотянет до моего уровня | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПрошла тест на интеллектуала и теперь боюсь, что книга не дотянет до моего уровня | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Прошла тест на интеллектуала и теперь боюсь, что книга не дотянет до моего уровня

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Вы замечали, как много всего в мире, о чём хочется узнать? То средневековая загадка всплывет, то странный факт всполошит мозг, и каждый день преподносит нам порцию новой любопытной информации. Делимся с вами своими находками в виде теста, который сможет пройти только один из тысячи. Готовы испытать себя или хотя бы размять мозг? Тогда вот вам 10 вопросов, где точно потребуется широкий кругозор.

ТЕСТПройден 352 раза
1 / 10

Какое вещество девушки в прошлом смешивали с уксусом, чтобы добиться романтической бледности?

  • Мышьяк

  • Свинец

  • Парафин

  • Сода

2 / 10

Как китайские путешественники описывали северное сияние?

  • Свеча во рту дракона

  • Смешение инь и ян

  • Довольная улыбка Будды

  • Ворота на краю света

3 / 10

В каком из этих языков все существительные пишутся с большой буквы?

  • Немецкий

  • Словенский

  • Испанский

  • Итальянский

4 / 10

Как сейчас называется древнеримский город Никомедия?

  • Стамбул

  • Измит

  • Лимасол

  • Бари

5 / 10

Как называлась первая авиатранспортная организация в СССР?

  • «Небоход»

  • «Советские крылья»

  • «Совлетпасбюро»

  • «Добролет»

6 / 10

Какая часть тела не может заживать самостоятельно?

  • Кожа

  • Кости

  • Роговица глаза

  • Зубы

7 / 10

Как называют выделение пузырьков углекислого газа в игристом вине?

  • Эффервесценция

  • Карбонизация

  • Мюзле

  • Перляж

8 / 10

Что зашифровано в зеленом коде из фильма «Матрица» (18+)?

  • Молитвы на разных языках

  • Рецепты суши

  • Цитаты из романа «1984»

  • Компьютерный вирус

9 / 10

Что писатель Джон Голсуорси назвал садом цветов, устремленных к солнцу?

  • Детей в школе

  • Зрителей в театре

  • Учениц воскресной школы

  • Мечты и надежды

10 / 10

Про какую рыбу говорят: «Хочешь поесть… — напиши завещание»?

  • Кавахаги

  • Тайяки

  • Фугу

  • Масу

Любите тесты? Тогда попробуйте ответить на 10 вопросов о жизни в СССР.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Эрудит Знания Кругозор Наука Данте Алигьери Япония Италия Коран Интеллектуальная игра Красота Никита Хрущев Обувь
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 августа, 18:07
Уважаемый внештатный корреспондент! Ум и эрудиция - это разные вещи.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление