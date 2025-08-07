Тест для самых умных ярославцев: вы точно эрудит, если ответите на 10 из 10

Вы замечали, как много всего в мире, о чём хочется узнать? То средневековая загадка всплывет, то странный факт всполошит мозг, и каждый день преподносит нам порцию новой любопытной информации. Делимся с вами своими находками в виде теста, который сможет пройти только один из тысячи. Готовы испытать себя или хотя бы размять мозг? Тогда вот вам 10 вопросов, где точно потребуется широкий кругозор.
Какое вещество девушки в прошлом смешивали с уксусом, чтобы добиться романтической бледности?
Мышьяк
Свинец
Парафин
Сода
Как китайские путешественники описывали северное сияние?
Свеча во рту дракона
Смешение инь и ян
Довольная улыбка Будды
Ворота на краю света
В каком из этих языков все существительные пишутся с большой буквы?
Немецкий
Словенский
Испанский
Итальянский
Как сейчас называется древнеримский город Никомедия?
Стамбул
Измит
Лимасол
Бари
Как называлась первая авиатранспортная организация в СССР?
«Небоход»
«Советские крылья»
«Совлетпасбюро»
«Добролет»
Какая часть тела не может заживать самостоятельно?
Кожа
Кости
Роговица глаза
Зубы
Как называют выделение пузырьков углекислого газа в игристом вине?
Эффервесценция
Карбонизация
Мюзле
Перляж
Что зашифровано в зеленом коде из фильма «Матрица» (18+)?
Молитвы на разных языках
Рецепты суши
Цитаты из романа «1984»
Компьютерный вирус
Что писатель Джон Голсуорси назвал садом цветов, устремленных к солнцу?
Детей в школе
Зрителей в театре
Учениц воскресной школы
Мечты и надежды
Про какую рыбу говорят: «Хочешь поесть… — напиши завещание»?
Кавахаги
Тайяки
Фугу
Масу
