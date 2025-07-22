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Образование Шесть российских школьников завоевали медали на международной математической олимпиаде

Шесть российских школьников завоевали медали на международной математической олимпиаде

С победой ребят поздравил Владимир Путин

76
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Президент подчеркнул, что школьники подтвердили сильные позиции отечественной математической школы | Источник: Правительство России / TelegramПрезидент подчеркнул, что школьники подтвердили сильные позиции отечественной математической школы | Источник: Правительство России / Telegram

Президент подчеркнул, что школьники подтвердили сильные позиции отечественной математической школы

Источник:

Правительство России / Telegram

Владимир Путин поздравил школьников, завоевавших золотые и серебряные медали на математической олимпиаде в Австралии.

«В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы. И конечно, этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья», — говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Международная математическая олимпиада проходила в онлайн-формате, участвовали школьники из ста стран мира. Россию представляли шестеро старшеклассников, и все вошли в число победителей.

Иван Часовских из Подмосковья набрал 42 балла, Дмитрий Гришко из Москвы — 36 баллов, Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска набрали по 35 баллов. Все они награждены золотыми медалями, еще один участник, челябинец Иван Кокарев, завоевал серебро.

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