Шесть российских школьников завоевали медали на международной математической олимпиаде

Президент подчеркнул, что школьники подтвердили сильные позиции отечественной математической школы Источник: Правительство России / Telegram

Владимир Путин поздравил школьников, завоевавших золотые и серебряные медали на математической олимпиаде в Австралии.

«В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы. И конечно, этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья», — говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Международная математическая олимпиада проходила в онлайн-формате, участвовали школьники из ста стран мира. Россию представляли шестеро старшеклассников, и все вошли в число победителей.