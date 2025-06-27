Округляем в глазах нули: сколько стоит обучение в ведущих вузах страны в 2025 году

Если вы не прошли по баллам, а поступить в вуз мечты хочется, есть платное обучение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Поступление в вузы стартовало: абитуриенты с 20 июня могут подавать документы, а вместе с этим вырос интерес к ценам на обучение. MSK1.RU собрал информацию о 10 самых дорогих вузах Москвы в 2025/2026 учебном году — рассказываем, где год обучения обойдется в сумму, сравнимую с покупкой автомобиля, и за какие специальности берут такие деньги.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сеченовский университет

В одном из самых известных медвузов России дороже всего обойдется поступление на направление «Лечебное дело» с профилем « Моделирование здоровья » — 1,4 миллиона рублей в год. Это специалитет, занятия проводятся очно. На втором месте — стоматология : год обучения для россиян стоит 1,1 миллиона . Замыкает тройку классическое « Лечебное дело » за 1,05 миллиона рублей в год.

Иностранцам учеба тоже влетит в копеечку: «Лечебное дело» и «Стоматология» стоят по 1,25 миллиона за курс. Чуть доступнее — «Фармация»: первый курс для неграждан России обходится в 900 тысяч рублей.

МГИМО

Московский государственный институт международных отношений вошел в тройку самых дорогих вузов столицы. Программа « Международные финансы и управление инвестициями » совместно со Swiss School for international relations в Женеве будет стоить в 2025/2026 учебном году 1,2 миллиона рублей. Для иностранцев она стоит 15,5 тысячи долларов. Кстати, обучение по программе бакалавриата очное и ведется на английском языке.

На втором месте программа « Политика и международные отношения » на английском языке, за нее россиянам придется заплатить 978 тысяч рублей в год, а иностранным студентам — 12,8 тысячи долларов. На третьем — « Международный бизнес и экономическое сотрудничество », ее стоимость 915 тысяч рублей в год для граждан РФ. А для иностранных студентов третья по стоимости программа в МГИМО — «Международный менеджмент» на факультете международного бизнеса, за нее первокурсникам надо отдать 11,5 тысячи долларов.

НИУ ВШЭ

Дороже всего в Вышке в 2025/2026 учебном году обойдется обучение по направлению «Менеджмент». Если выбрать профиль « Международный бизнес », придется выложить миллион рублей в год. Немного дешевле — «Медиакоммуникации»: год обучения на бакалавриате по профилю « Кинопроизводство » стоит 950 тысяч рублей.

Цена обучения в Вышке действительно высокая Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

За 900 тысяч рублей можно поступить на международную программу по экономике и финансам или на « Дизайн » — на факультет изобразительного и прикладного искусства. А вот айтишные направления, которые обычно в лидерах по стоимости, на этот раз не в топе: их цена для нынешних первокурсников держится на уровне 850 тысяч рублей в год.

Медико-стоматологический университет им. Евдокимова

В Российском медико-стоматологическом университете имени Евдокимова самой дорогой программой остается « Стоматология » — очный специалитет обойдется в 960 тысяч рублей в год, где предусмотрено 565 платных мест.

Вторую строчку занимает « Лечебное дело »: шестилетнее очное обучение стоит 660 тысяч рублей, при этом для абитуриентов есть 418 платных мест. Замыкает тройку направлений « Педиатрия » — также очный специалитет на шесть лет. Здесь предусмотрено 17 платных мест, а стоимость первого курса — 490 тысяч рублей.

МГУ

Несмотря на статус главного вуза страны, МГУ не попал в список самых дорогих университетов столицы. Самое затратное направление для поступающих в 2025/2026 учебном году — бакалавриат в Высшей школе бизнеса . Обучение здесь обойдется в 860 тысяч рублей в год — оплата по 430 тысяч за семестр.

Учится в МГУ — мечта многих Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На втором месте — медицинский факультет. Специальность « Лечебное дело » для абитуриентов-россиян стоит 724 тысячи в год, « Фармация » — 612 тысяч . Иностранным студентам придется заплатить чуть больше: 734 тысячи за «Лечебное дело» и 634 тысячи за «Фармацию». Замыкает тройку самых дорогих специальностей МГУ экономический факультет : 610 тысяч рублей в год для граждан РФ и 720 тысяч — для иностранных абитуриентов.

РЭУ им. Плеханова

В Российском экономическом университете имени Плеханова самые дорогие направления — непрофильные. Это « Медиакоммуникации » и « Реклама и связи с общественностью ». Очный бакалавриат в 2025/2026 учебном году обойдется в 790 тысяч рублей. Чуть дешевле — специальность « Дизайн »: за возможность учиться на этом направлении первокурсникам придется заплатить 700 тысяч в год. Замыкает список самых дорогих программ « Журналистика » — год обучения здесь стоит 690 тысяч рублей.

Экономические специальности в РЭУ стоят не так дорого, как непрофильные Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Московский физико-технический институт

МФТИ уверенно приближается к топу самых дорогих столичных вузов в 2025 году. В Московском физико-техническом институте стоимость обучения на платных местах в 2025/2026 учебном году составляет 767 тысяч рублей за оба семестра — это цена очного бакалавриата по ключевым инженерным и техническим направлениям. Университет традиционно входит в число ведущих технических вузов страны, а его выпускники востребованы в сфере IT, авиации, робототехники, прикладной математики и физики.

Консерватория им. Чайковского

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского — один из самых престижных музыкальных вузов страны — установила стоимость очного обучения на бакалавриате и специалитете в 2025/2026 учебном году на уровне 762 370 рублей в год для граждан РФ. Для иностранных студентов расценки значительно выше: год учебы обойдется в 1 314 240 рублей, или почти 100 тысяч юаней.

Финансовый университет при правительстве России

В Финансовом университете самой дорогой программой стал бакалавриат на финансовом факультете по направлению « Цифровизация финансовых продуктов и услуг (сетевая форма)». Очное обучение для граждан России обойдется в 750 тысяч рублей в год.

У вуза много филиалов по всей стране Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

На втором месте — программа « Международная экономика и торговля » с углубленным изучением китайского языка и экономики Китая: год учебы стоит 690 тысяч рублей. Третью строчку делят сразу три направления — « Международные экономические отношения », « Экономика и бизнес стран Востока » и « Мировая экономика, мировые финансы и международный бизнес » (частично на английском языке) — по 640 тысяч рублей в год.

РУДН

Российский университет дружбы народов в 2025/2026 учебном году предлагает одну из самых дорогих программ в Медицинском институте — « Лечебное дело » (специалитет, очная форма). Год обучения стоит 650 тысяч рублей, для контрактников выделено 141 место.

Возле РУДН открыли станцию метро Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU