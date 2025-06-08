Когда подавать заявление: в Ярославле назначили сроки приема детей в 10-е классы

В Ярославле в июле стартует прием в 10-е классы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославе утверждены сроки приема детей в 10-е классы школ. Соответствующий приказ городского департамента образования был подписан и опубликован 5 июня.

В документе оговариваются сроки проведения индивидуального отбора при поступлении детей в профильные классы. Как правило, данный отбор предполагает рейтингование школьников по количеству набранных ими на ОГЭ баллов.

По опубликованному графику, прием заявлений на прохождение отбора будет происходить в школах Ярославля с 1 по 11 июля включительно. Итоговый рейтинг претендентов должны опубликовать 16 июля.

Те, кто будет не согласен с данными рейтинга, смогут подать апелляцию 17–18 июля.

С 21 по 23 июля — этап подачи заявлений от прошедших отбор школьников и их родителей о зачислении в выбранные классы.

Более подробную информацию об условиях зачисления детей в 10-е классы можно узнать на сайтах школ.