Когда подавать заявление: в Ярославле назначили сроки приема детей в 10-е классы

В Ярославе утверждены сроки приема детей в 10-е классы школ. Соответствующий приказ городского департамента образования был подписан и опубликован 5 июня.
В документе оговариваются сроки проведения индивидуального отбора при поступлении детей в профильные классы. Как правило, данный отбор предполагает рейтингование школьников по количеству набранных ими на ОГЭ баллов.
По опубликованному графику, прием заявлений на прохождение отбора будет происходить в школах Ярославля с 1 по 11 июля включительно. Итоговый рейтинг претендентов должны опубликовать 16 июля.
Те, кто будет не согласен с данными рейтинга, смогут подать апелляцию 17–18 июля.
С 21 по 23 июля — этап подачи заявлений от прошедших отбор школьников и их родителей о зачислении в выбранные классы.
Более подробную информацию об условиях зачисления детей в 10-е классы можно узнать на сайтах школ.
Напомним, редакция 76.RU решила выяснить, какая школа в Ярославле самая крутая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях и рассказать, почему именно это учебное учреждение заслуживает почетного звания. Сейчас выбираем полуфиналистов.