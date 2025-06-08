НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 752мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,15
EUR 90,37
Выпал град
Гид по отдыху в России
Где оставить питомца во время отпуска
Как сэкономить на ремонте
Могут отобрать квартиру
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Погибла 11-летняя девочка
Что с третьим мостом
Погиб ярославский хоккеист
Образование Когда подавать заявление: в Ярославле назначили сроки приема детей в 10-е классы

Когда подавать заявление: в Ярославле назначили сроки приема детей в 10-е классы

Публикуем график отборов

2 651
13 комментариев
В Ярославле в июле стартует прием в 10-е классы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в июле стартует прием в 10-е классы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в июле стартует прием в 10-е классы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославе утверждены сроки приема детей в 10-е классы школ. Соответствующий приказ городского департамента образования был подписан и опубликован 5 июня.

В документе оговариваются сроки проведения индивидуального отбора при поступлении детей в профильные классы. Как правило, данный отбор предполагает рейтингование школьников по количеству набранных ими на ОГЭ баллов.

По опубликованному графику, прием заявлений на прохождение отбора будет происходить в школах Ярославля с 1 по 11 июля включительно. Итоговый рейтинг претендентов должны опубликовать 16 июля.

Те, кто будет не согласен с данными рейтинга, смогут подать апелляцию 17–18 июля.

С 21 по 23 июля — этап подачи заявлений от прошедших отбор школьников и их родителей о зачислении в выбранные классы.

Более подробную информацию об условиях зачисления детей в 10-е классы можно узнать на сайтах школ.

Напомним, редакция 76.RU решила выяснить, какая школа в Ярославле самая крутая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях и рассказать, почему именно это учебное учреждение заслуживает почетного звания. Сейчас выбираем полуфиналистов.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Школа Учеба
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
8 июня, 21:26
в России обязательное, бесплатное и доступное для всех среднее образование. еще да? или уже нет? разъясните, пожалуйста. я запутался...
Гость
8 июня, 19:20
Бегом в роддом и военкомат фантазёры
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление