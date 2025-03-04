Дети против родителей: спорим, вам не ответить на эти 10 вопросов из школьной программы

Сколько раз вы думали, что полученные в школе знания вам никогда не пригодятся? Именно сейчас мы предоставляем вам прекрасную возможность убедиться в том, что рано или поздно сгодится каждая мелочь, сохранившаяся в глубине сознания. Если вы не прогуливали школу слишком часто, были внимательны и не упускали ни одной детали, с этим тестом вы запросто справитесь. И покажите вопросы своим детям, проверьте, кто ответит на них лучше.
Начнем с чего попроще. С урока ИЗО. Какой цвет получится, если смешать красную и синюю краски?
Зеленый
Черный
Коричневый
Фиолетовый
Какой предмет хранила говорящая голова из поэмы «Руслан и Людмила»?
Берестяную грамоту
Топор
Меч
Доспех
Чему равно отношение пути ко времени?
Скорости
Расстоянию
Силе
Производительности
У древних греков эту богиню называли Афиной. А кто отвечал за то же самое у древних римлян?
Психея
Минерва
Мнемозина
Исида
Какое из этих слов написано неправильно?
Песчанный
Деревянный
Оловянный
Стеклянный
Какое из этих сражений произошло 22 декабря 1790 года?
Ледовое побоище
Чесменский бой
Полтавская битва
Взятие Измаила
Какой из перечисленных океанов считается самым холодным?
Тихий
Северный Ледовитый
Атлантический
Индийский
Каким в щелочах становится фенолфталеин?
Прозрачным
Зеленым
Малиновым
Так и остается синим
Какая из перечисленных стран — светская?
Ватикан
Турция
Иран
Саудовская Аравия
Кем был Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич?
Композитором
Революционером
Писателем
Генерал-майором Русской императорской армии