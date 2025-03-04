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Образование тест Дети против родителей: спорим, вам не ответить на эти 10 вопросов из школьной программы

Дети против родителей: спорим, вам не ответить на эти 10 вопросов из школьной программы

У тех, кто недавно был за партой, шансов значительно больше

2 737
2 комментария
Вот сейчас и проверим, кто ходил на уроки, а у кого было коридорное обучение | Источник: Максим Серков / NGS42.RUВот сейчас и проверим, кто ходил на уроки, а у кого было коридорное обучение | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Вот сейчас и проверим, кто ходил на уроки, а у кого было коридорное обучение

Источник:

Сколько раз вы думали, что полученные в школе знания вам никогда не пригодятся? Именно сейчас мы предоставляем вам прекрасную возможность убедиться в том, что рано или поздно сгодится каждая мелочь, сохранившаяся в глубине сознания. Если вы не прогуливали школу слишком часто, были внимательны и не упускали ни одной детали, с этим тестом вы запросто справитесь. И покажите вопросы своим детям, проверьте, кто ответит на них лучше.

ТЕСТПройден 795 раз
1 / 10

Начнем с чего попроще. С урока ИЗО. Какой цвет получится, если смешать красную и синюю краски?

  • Зеленый

  • Черный

  • Коричневый

  • Фиолетовый

2 / 10

Какой предмет хранила говорящая голова из поэмы «Руслан и Людмила»?

  • Берестяную грамоту

  • Топор

  • Меч

  • Доспех

3 / 10

Чему равно отношение пути ко времени?

  • Скорости

  • Расстоянию

  • Силе

  • Производительности

4 / 10

У древних греков эту богиню называли Афиной. А кто отвечал за то же самое у древних римлян?

  • Психея

  • Минерва

  • Мнемозина

  • Исида

5 / 10

Какое из этих слов написано неправильно?

  • Песчанный

  • Деревянный

  • Оловянный

  • Стеклянный

6 / 10

Какое из этих сражений произошло 22 декабря 1790 года?

  • Ледовое побоище

  • Чесменский бой

  • Полтавская битва

  • Взятие Измаила

7 / 10

Какой из перечисленных океанов считается самым холодным?

  • Тихий

  • Северный Ледовитый

  • Атлантический

  • Индийский

8 / 10

Каким в щелочах становится фенолфталеин?

  • Прозрачным

  • Зеленым

  • Малиновым

  • Так и остается синим

9 / 10

Какая из перечисленных стран — светская?

  • Ватикан

  • Турция

  • Иран

  • Саудовская Аравия

10 / 10

Кем был Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич?

  • Композитором

  • Революционером

  • Писателем

  • Генерал-майором Русской императорской армии

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Комментарии
2
Гость
4 марта, 12:14
Последний вопрос не корректен. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич кроме того что был революционером так же был писателем.
Гость
5 марта, 10:50
Писателем был Бонч. А Бруевич - революционером.
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