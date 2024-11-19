В Ярославской области хотят объединить две школы. В чем причина

В Ярославской области объединят школы из-за малочисленных классов и нехватки учителей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ростовском районе Ярославской области хотят объединить две школы. Речь идет об учебных учреждениях в селах Васильково и Белогостицы.

В Белогостицкой школе учатся 197 детей, в Васильковской — 39.

Местные жители, в частности, родители учеников Васильковской школы, начали тревожиться в соцсетях.

— Сначала поменяют систему управления, а потом росчерком пера закроют школу, — написала Ирина Говорухина в паблике «Послушано Ростов Великий».

— Такую школу закрыть! Столько поколений в ней училось, — высказалась Татьяна Черницова.

— А через 10 лет будет не хватать этой школы, но, увы, она уже разваливается без должного внимания. Рождаемости нет от слова совсем, очень большая убыль населения, — отметил Владимир Щербаков.

Однако в местной администрации поспешили успокоить встревоженных родителей: изменения коснутся только управленческой части. Ученики и учителя продолжат заниматься в родных стенах. Но с некоторыми исключениями.

— Произошло резкое снижение контингента в Васильковской школе, там отсутствует директор, есть проблемы в управлении образовательной организацией и, конечно же, недостаток кадров, — рассказала в беседе с 76.RU Лариса Груданова, начальник управления образования Ростовского района. — То есть там восемь учителей, которые работают в основной школе — с пятого по девятый класс — это совместители. Поэтому было принято решение присоединить Белогостицкую школу. Чтобы возможно было использовать ресурсы Белогостицкой школы для повышения качества образования в Васильковской школе.

При реорганизации путем присоединения дети и педагоги остаются на своих рабочих местах, их никто никуда не перевозит. Они только будут заведены под одно юридическое лицо. Лариса Груданова начальник управления образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

При этом учебное расписание будут корректировать так, чтобы учителя из села Белогостицы успевали доехать до Васильковской школы. Образовательные учреждения находятся в 10 километрах друг от друга.

Директор школы

Мы также созвонились с директором Белогостицкой школы, чтобы узнать его мнение по поводу объединения.

— Мы школа более продвинутая, поэтому как бы берем на буксир эту школу [Васильковскую], — объяснил в беседе с 76.RU Александр Менячихин. — У нас всё само остается, здесь особо изменений никаких не будет. Административный персонал, как я, заместитель по хозяйственной части, который тоже будет курировать школу. Детей и учителей это не затронет.

Поскольку в Васильевской школе нет директора, предполагается, что Александр Менячихин возглавит оба учебных учреждения.

Школа будет работать так же. Единственное, что руководство мы немножко берем на себя. Александр Менячихин директор Белогостицкой школы в Ростовском районе

Голосование за объединение

Решение об оптимизации школ пока не принято. 14 ноября было организовано голосование среди местных жителей по вопросу объединения учебных учреждений. Высказать свою позицию могли только жители сельского поселения Семибратово старше 18 лет. Опрос проводился онлайн с 08:00 до 20:00. Всего в нем приняли участие 206 человек.

— Большинством голосов ответили «положительно»: 113 — «за», 93 — «против», — отметила начальник управления образования Лариса Груданова. — Сейчас мы готовим документы, пояснение, почему мы это делаем [объединяем школы], на областную комиссию. Далее нам выдадут заключение — либо положительное, либо отрицательное.

Если комиссия одобрит объединение школ, то оптимизацию проведут в этом учебном году.

Как вы считаете, эффективно ли объединение школ в соседних селах? Да, так удастся возместить дефицит учителей Сомнительно, как один директор будет управлять двумя школами Затрудняюсь в ответе Свое мнение напишу в комментариях

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно о готовящейся в Ярославской области оптимизации в сфере образования. За счет объединения школ, гимназий и детсадов в регионе появятся образовательные комплексы.