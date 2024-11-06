Тест на остроту ума: только великий мыслитель ответит верно на все 10 вопросов

Вы тоже замечали, что с возрастом мы начинаем соображать немного медленнее? Вроде бы и знания должны быть, да что-то слишком много времени уходит на их поиски среди прочего хлама, которым забиты наши головы. Но, может быть, хотя бы логика нас не подводит? В этом тесте вам предстоит применить и смекалку, и кое-какие математические знания, чтобы ответить на все 10 вопросов. Но будьте готовы: просто не будет.
У мальчика было несколько желудей, он занял у товарища столько же, затем выиграл 15 желудей, отдал товарищу долг и остался с 40 желудями. Сколько у него было изначально?
15
40
10
25
Когда Паше было 8 лет, его брат был вдвое моложе его. Теперь, когда Паше 14 лет, сколько лет его брату?
10
7
5
8
В токарном цехе завода вытачиваются детали из свинцовых заготовок. Из одной заготовки — деталь. Стружки, получившиеся при выделке шести деталей, можно переплавить и приготовить еще одну заготовку. Сколько деталей можно сделать таким образом из тридцати шести свинцовых заготовок?
36
42
43
34
Через 2 часа до полуночи останется в 2 раза меньше, чем оставалось бы через один час. Который сейчас час?
22:00
20:00
23:00
21:00
У двух подруг было по одинаковой коробке конфет. В каждой — 12 штук. Первая съела немного конфет. Вторая съела столько, сколько осталось в коробке у подруги. Сколько конфет осталось у подруг на двоих после этого?
12
10
6
24
Если три дня назад был день, предшествующий понедельнику, то какой день будет послезавтра?
Суббота
Пятница
Четверг
Среда
2, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29… Какое число должно идти следующим?
30
90
44
92
В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего 2 человека, от этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других?
Кнопка двенадцатого этажа
Кнопка второго этажа
Кнопка первого этажа
Кнопка девятого этажа
Жаба = 3, корова = 2, рыба = 0, собака = 3. А чему равняется кошка?
0
2
3
5
Сколько раз можно вычесть 2 из 100?
50
25
100
1