«Такого праздника нет»: в ярославском Минобре высказались о Хеллоуине

В ярославском Минобре высказались по поводу Хеллоуина Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В ярославском Минобре рассказали, будут ли проводить Хеллоуин в школах региона. Напомним, в прошлом году по учреждениям разошлось письмо с запретом на проведение тематических вечеринок. В 2024-м школьные администрации работают по согласованному графику.

— При организации массовых мероприятий рекомендуется придерживаться событий календарного плана воспитательной работы, утвержденного Министерством просвещения. Этот план дополняется мероприятиями регионального и муниципального масштаба, — сообщили 76.RU 31 октября в пресс-службе Минобра. — Отметим, такого праздника, как Хеллоуин, в основном плане нет.

Хеллоуин — международный праздник, который пошел от древних народов Ирландии и Шотландии, отмечается 31 октября. Изначально было два праздника: языческий в честь окончания сбора урожая и День Всех Святых. В современности он приобрел более светское значение, целью стали развлечения и веселье. В Хеллоуин перевоплощаются в персонажей, ходят по домам и выпрашивают конфеты. С конца XX века костюмированные вечеринки в Хеллоуин стали популярны на территории Восточной Европы и в странах СНГ.

В некоторых учебниках по английскому языку из школьной программы указана информация про Хеллоуин. В разные годы в школах Ярославля также проводились тематические мероприятия.

— Образовательные организации региона используют все возможности, чтобы организовать общественную жизнь в школе по-настоящему ярко и креативно, используя отечественные традиции, а не заимствованные идеи, — добавили в Минобре.

Ранее мы также публиковали интервью с батюшкой о том, грешно ли отмечать подобные праздники, навеянные Западом.