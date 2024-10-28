«Это не просто студенческий городок». Как создают межвузовский кампус на Южном Урале

Межуниверситетский кампус станет центром притяжения Челябинской области Источник: Олег Каргаполов











К 2026 году на Южном Урале появится научный центр мирового уровня. На площади в 121 000 квадратных метров развернут 43 лаборатории и несколько корпусов, где объединятся вузы и предприятия региона. Речь про межуниверситетский кампус, строительство которого продолжается в Челябинске. Какие у проекта задачи, кто здесь будет жить и работать, откроют ли доступ к новой инфраструктуре для тех, кто не связан с образованием и наукой? На эти вопросы рассказал министр образования Челябинской области Виталий Литке.

По словам Виталия Литке, межуниверситетский кампус сосредоточится на отраслях, которые являются традиционными для региона Источник: предоставлено Министерством образования и науки Челябинской области











Межуниверситетские кампусы мирового уровня возводят по нацпроекту «Наука и университеты». В первую волну проекта по решению президента вошли Москва, Калининград, Томск, Нижний Новгород, Башкортостан, Свердловская область, Новосибирск и Челябинск. На Южном Урале он объединит 7 вузов: это ЮУрГУ (НИУ), ЧелГУ, ЮУрГГПУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МГТУ им. Г. И. Носова и МИДиС.

— Что представляет из себя кампус? Это закрытый студенческий городок только «для своих»?

— Ни в коем случае. Кампус — это новый значимый объект городской среды, здесь будут прогулочные зоны, места для отдыха и игровые площадки, откроются кафе, небольшие магазины. Молодежь будет привлекать современный активный бизнес, который оживит район, превратит его в точку притяжения.

Это не просто студенческий городок, это место для каждого: школьников, молодых семей и пенсионеров. Любой житель и гость города сможет найти для себя новое и уютное место отдыха.

В кампусе создадут учебно-научный комплекс с уникальными лабораториями, конференц-залы и 8 современных гостиниц (общежитий) с возможностью размещения студентов, научно-преподавательского состава в условиях повышенной комфортности до 3400 человек.

— Кампус будет расположен рядом с главным корпусом ЧелГУ на улице Братьев Кашириных. Насколько органично он впишется в уже существующую застройку?

— К реализации этого, без сомнений, стратегического для правительства проекта мы подходим максимально продуманно, поэтому при разработке концепта постарались учесть все факторы. Например, в ансамбле кампуса сочетаются здания разной этажности. Семиэтажные постройки сформируют уютную и сомасштабную человеку среду, а другие — высотой 16 этажей — придадут кампусу больше динамики и станут органичной частью микрорайона.

Расположен межуниверситетский кампус в центре Северо-Запада Источник: Олег Каргаполов











— Кампус объединит сразу семь вузов. Почему было принято такое решение и насколько тяжело университетам находить компромисс?

— Важно отметить, что кампусы в каждом регионе имеют свои уникальные модели реализации. Мы решили, что наш проект позволит ведущим вузам Челябинской области не только проявить свои сильные стороны, но и перейти от конкуренции друг с другом к кооперации.

Сейчас научно-технологическое развитие строится на стыке компетенций, и важно формировать проектные команды, которые будут работать над совершенно новыми продуктами, из специалистов разных направлений. С этой задачей межуниверситетский кампус справится как нельзя лучше.

— А какая фишка у нашего кампуса с точки зрения функционала?

— Интеллектуальное производство. Применение программной инженерии в наших традиционных отраслях, таких как металлургия, машиностроение, то есть, скажем так, формирование цифровых площадок для промышленности с точки зрения отработки идей на математических моделях, теоретическое тестирование до внедрения каких-то новых конструкций в практику. Это позволит отраслям перейти на новый уровень, а вузы как раз подготовят специалистов: будущих конструкторов, инженеров, программистов, проектировщиков, которые будут обладать необходимыми компетенциями.

Второе направление работы кампуса — это материаловедение, мы заинтересованы в производстве новых видов материалов в разных направлениях: от металлургии и сельского хозяйства до медицинской сферы.

Ну и, конечно, экологическая повестка важна для нашего региона. Один из проектов, который уже активно реализуется, — экомониторинг, который позволяет оценивать окружающую обстановку и предлагать уникальные технические решения.

— Будут ли предприятия, для которых вузы готовят специалистов, участвовать в работе кампуса?

— Конечно. Ведущие предприятия нашего региона совместно с вузами создают лаборатории в учебно-научного корпуса. Например, Челябинский кузнечно-прессовый завод и ЮУрГУ строят лабораторию по робототехнике. Агроуниверситет сотрудничает с птицефабрикой, сейчас обсуждает взаимодействие и с другими агрохолдингами.

У ЧелГУ плотно выстроено сотрудничество с ведущей компанией, которая занимается технологиями «умного» производства. Их лаборатория уже открыта, но пока не на территории кампуса. Как только будет завершено строительство, они перенесут ее.

Всего в кампусе появятся 43 лаборатории, основанные на взаимодействии определенного вуза и предприятия, в них смогут работать аспиранты и те студенты, которые так или иначе себя проявят и будут заинтересованы в конкретной сфере деятельности.

— Будет ли студентам гарантировано трудоустройство на предприятии?

— Совместно с вузами мы прорабатываем концепцию так называемых треков. Трек инженера-конструктора будет подразумевать, что студент в рамках лаборатории с последующим выходом на территорию предприятия сможет разрабатывать новые виды продукции, технологий.

Помимо конструктора, появится инженер-исследователь — это человек, которому интересны не столько прикладные задачи, сколько фундаментальные исследования. И инженер-предприниматель, который сможет на основе технологической новинки создать свой стартап.

— На каком этапе сейчас строительство? Когда кампус будет полностью готов?

— В марте завершили две гостиницы на 336 мест, уже в сентябре в них заселились первые студенты. В апреле получили разрешение на строительство объектов второго этапа — это 6 гостиниц, в которых разместятся более трех тысяч студентов, преподавателей и профессоров.

Гостиницы на территории межуниверситетского кампуса оценили заселившиеся студенты Источник: Олег Каргаполов











График строительства мы опережаем, во всех зданиях готов фундамент и подземный этаж, осуществлено устройство конструкций первого этажа, это монолитные стены, колонны, перекрытие. Осуществляется монтаж железобетонных элементов второго и последующих этажей.

Сердце кампуса, учебно-научный комплекс общей площадью более 40 тысяч кв. м, будет построен на третьем этапе. Ввод в эксплуатацию всех объектов кампуса планируется в 2026 году.

— Почему гостиницы, а не общежития? Есть разница?

— Гостиницы подразумевают более высокий уровень комфорта. Во всех номерах предполагается двухместного размещения со всеми коммуникациями, удобствами прямо в номере. В рекреацию будет вынесена кухонная зона и место для приема пищи.

На первых этажах гостиниц будут размещены общественные пространства для занятий и досуга студентов, коммерческие площади для размещения магазинов, кафе, фитнес-студии и прочей инфраструктуры для резидентов кампуса и жителей прилегающих кварталов.

— Какая польза в перспективе ждет регион от появления в нем межуниверситетского кампуса?

— Кампус — это на данный момент один из наиболее важных областных проектов, направленных на молодежь. Мы ожидаем, что наши школьники, особенно те, кто получает высокие баллы ЕГЭ, будут выбирать южноуральские вузы для продолжения обучения, видя перспективу профессионального и карьерного роста. Кроме того, кампус обладает и потенциалом для привлечения абитуриентов, как из других территорий России, так и из дружественных стран.