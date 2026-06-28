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Экономика В правительстве объяснили, как решить проблему с топливом: детали

В правительстве объяснили, как решить проблему с топливом: детали

Собрали главные заявления вице-премьера страны Александра Новака

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Одной из мер является возможность импорта топлива | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUОдной из мер является возможность импорта топлива | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Одной из мер является возможность импорта топлива

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В правительстве РФ нашли решение, как урегулировать проблему с топливом в стране. Одной из мер является возможность его импорта. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.

«У нас две ключевые меры, которые сейчас уже реализуются и для которых созданы преференциальные налоговые условия, позволяющие обеспечить экономику. Первая мера — это импорт», — сказал он.

Вместе с этим вице-премьер отметил, что на днях пройдет совещание по ситуации на рынке топлива. На нем обсудят полный запрет экспорта дизеля.

«Будем рассматривать это [возможность полного запрета экспорта дизеля] в постоянном режиме. В очередной раз посмотрим в понедельник», — подчеркнул Новак.

О чём еще сказал вице-премьер:

  • Решение о снижении норматива продаж бензина на бирже с 15% до 10% уже принято.

  • На следующей неделе должно быть принято решение о продлении нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты.

  • РФ не вводила запрета на поставки топлива на экспорт по межправсоглашениям, но стороны рассматривают их необходимость в индивидуальном порядке.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Александр Новак Топливо Бензин АЗС Правительство
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Комментарии
6
Гость
1 час
ВВП сказал что враги не помешают продолжению развития империи а преодоление трудностей является нашей национальной чертой
Гость
24 минуты
сначала наводнили машинами на 95м бензине-теперь проблема найти заправку
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Гость
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