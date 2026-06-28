В правительстве объяснили, как решить проблему с топливом: детали

В правительстве РФ нашли решение, как урегулировать проблему с топливом в стране. Одной из мер является возможность его импорта. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.
«У нас две ключевые меры, которые сейчас уже реализуются и для которых созданы преференциальные налоговые условия, позволяющие обеспечить экономику. Первая мера — это импорт», — сказал он.
Вместе с этим вице-премьер отметил, что на днях пройдет совещание по ситуации на рынке топлива. На нем обсудят полный запрет экспорта дизеля.
«Будем рассматривать это [возможность полного запрета экспорта дизеля] в постоянном режиме. В очередной раз посмотрим в понедельник», — подчеркнул Новак.
О чём еще сказал вице-премьер:
Решение о снижении норматива продаж бензина на бирже с 15% до 10% уже принято.
На следующей неделе должно быть принято решение о продлении нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты.
РФ не вводила запрета на поставки топлива на экспорт по межправсоглашениям, но стороны рассматривают их необходимость в индивидуальном порядке.