В правительстве объяснили, как решить проблему с топливом: детали

Одной из мер является возможность импорта топлива Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В правительстве РФ нашли решение, как урегулировать проблему с топливом в стране. Одной из мер является возможность его импорта. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.

«У нас две ключевые меры, которые сейчас уже реализуются и для которых созданы преференциальные налоговые условия, позволяющие обеспечить экономику. Первая мера — это импорт», — сказал он.

Вместе с этим вице-премьер отметил, что на днях пройдет совещание по ситуации на рынке топлива. На нем обсудят полный запрет экспорта дизеля.

«Будем рассматривать это [возможность полного запрета экспорта дизеля] в постоянном режиме. В очередной раз посмотрим в понедельник», — подчеркнул Новак.

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