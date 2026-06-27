Дополнительную пенсию для всех готовятся ввести в России: за что будем получать деньги и как

В России готовится запуск новой установленной пенсионной программы (УПП), с помощью которой работники смогут сформировать дополнительный капитал за счёт корпоративных отчислений. Объясняем, как это будет работать.
О разработке программы в начале июня рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Он отметил, что её целью будет формирование дополнительной пенсии для сотрудников. Программа будет финансироваться в основном или полностью за счет работодателя.
«Корпоративная пенсия становится инструментом удержания сотрудников в условиях нехватки кадров. Человеку сложнее уйти из компании, где заботятся о его будущем», — объяснил завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.
По его словам, УПП будет подключаться автоматически, то есть работника по умолчанию включают в систему накоплений с правом отказаться. Работодатель будет перечислять взносы на индивидуальный счёт сотрудника в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Там эти деньги будут инвестироваться для защиты от инфляции и даже приумножения, пишет «Прайм».
По словам Цыганова, УПП может стать одним из способов удержать ценных сотрудников в компании. Также это позволит решить проблему низких коэффициентов замещения утраченного заработка россиян на пенсии и поможет создать большой объем долгосрочных инвестиций внутри страны.