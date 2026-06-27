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Экономика Дополнительную пенсию для всех готовятся ввести в России: за что будем получать деньги и как

Дополнительную пенсию для всех готовятся ввести в России: за что будем получать деньги и как

Объясняем особенности программы

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Дополнительные пенсионные отчисления помогут работодателям удерживать сотрудников | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДополнительные пенсионные отчисления помогут работодателям удерживать сотрудников | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Дополнительные пенсионные отчисления помогут работодателям удерживать сотрудников

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России готовится запуск новой установленной пенсионной программы (УПП), с помощью которой работники смогут сформировать дополнительный капитал за счёт корпоративных отчислений. Объясняем, как это будет работать.

О разработке программы в начале июня рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Он отметил, что её целью будет формирование дополнительной пенсии для сотрудников. Программа будет финансироваться в основном или полностью за счет работодателя.

«Корпоративная пенсия становится инструментом удержания сотрудников в условиях нехватки кадров. Человеку сложнее уйти из компании, где заботятся о его будущем», — объяснил завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

По его словам, УПП будет подключаться автоматически, то есть работника по умолчанию включают в систему накоплений с правом отказаться. Работодатель будет перечислять взносы на индивидуальный счёт сотрудника в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Там эти деньги будут инвестироваться для защиты от инфляции и даже приумножения, пишет «Прайм».

По словам Цыганова, УПП может стать одним из способов удержать ценных сотрудников в компании. Также это позволит решить проблему низких коэффициентов замещения утраченного заработка россиян на пенсии и поможет создать большой объем долгосрочных инвестиций внутри страны.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Работа Деньги Капитал
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