Дополнительную пенсию для всех готовятся ввести в России: за что будем получать деньги и как

Дополнительные пенсионные отчисления помогут работодателям удерживать сотрудников Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России готовится запуск новой установленной пенсионной программы (УПП), с помощью которой работники смогут сформировать дополнительный капитал за счёт корпоративных отчислений. Объясняем, как это будет работать.

О разработке программы в начале июня рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Он отметил, что её целью будет формирование дополнительной пенсии для сотрудников. Программа будет финансироваться в основном или полностью за счет работодателя.

«Корпоративная пенсия становится инструментом удержания сотрудников в условиях нехватки кадров. Человеку сложнее уйти из компании, где заботятся о его будущем», — объяснил завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

По его словам, УПП будет подключаться автоматически, то есть работника по умолчанию включают в систему накоплений с правом отказаться. Работодатель будет перечислять взносы на индивидуальный счёт сотрудника в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Там эти деньги будут инвестироваться для защиты от инфляции и даже приумножения, пишет «Прайм».