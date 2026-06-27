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Экономика Кому добавят к пенсии 11 тысяч: список тех, кого ждет прибавка в июле

Кому добавят к пенсии 11 тысяч: список тех, кого ждет прибавка в июле

Перерасчет ждет не всех

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Для получения прибавки в некоторых случаях пенсионерам придется писать заявление | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUДля получения прибавки в некоторых случаях пенсионерам придется писать заявление | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Для получения прибавки в некоторых случаях пенсионерам придется писать заявление

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В июле 2026 года сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенные выплаты. В большинстве случаев перерасчет происходит автоматически, но в некоторых случаях потребуется заявление. Подробнее обо всех изменениях читайте в нашем материале.

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, с 1 июля начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Фиксированная выплата для них автоматически удваивается — с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля в месяц. Дополнительно им полагается надбавка на уход — 1413,86 рубля. В общей сложности это почти 11 тысяч рублей.

Аналогичное повышение получат те, кому в июне впервые установили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата также увеличивается до 19 169,38 рубля. Если инвалид первой группы уже достиг 80 лет, повторного удвоения не будет. Обращаться в Социальный фонд за перерасчетом не нужно. В обоих случаях он происходит автоматически.

Пенсионеры, на иждивении которых появились нетрудоспособные члены семьи, тоже увидят прибавку. За каждого иждивенца доплачивают 3194,9 рубля. Получить выплату можно максимум за троих. Соответственно, за одного — плюс 3194,9 рубля, за двоих — 6389,8 рубля, за троих — 9584,7 рубля. Для получения нужно подать заявление в Социальный фонд.

Отдельная категория — работающие пенсионеры, которые уволились в июне. После прекращения трудовой деятельности страховая пенсия пересчитывается с учетом всех индексаций, пропущенных за время работы. Увеличенные выплаты начислят уже с июля.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
13 июня, 18:15
для сравнения в Турции пенсия от 60тысяч , причем за ЖКХ и медицины пенсионеры, инвалиды практически не платят или самый минимум в Турции нет газа угля леса нефти, просто они не содержат чужих и власть у них своя турецкая
Гость
14 июня, 00:26
От лица бабушки скажу спасибо, что все без заявлений делаете 🙏 Ей сейчас тяжеловато ходить даже в мфц и офис соцфонда
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Гость
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