Опасные товары начнут блокировать прямо на кассах — как это станет возможным

Законопроект призван защитить права миллионов покупателей Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В России хотят автоматически блокировать на кассах опасные для здоровья товары. Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрят депутаты Госдумы. Инициативу уже поддержали в правительстве.

Новый механизм позволяет останавливать продажу фальсифицированной и некачественной продукции сразу после ее выявления. Речь идет в первую очередь о товарах, которые подлежат обязательной маркировке и проходят через систему «Честный знак», пишут «Известия».

Законопроект предлагает внести изменения сразу в пять федеральных законов, в том числе касающиеся защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, торговли и государственного контроля. В документе также прописано, что проверки смогут проводиться без предварительного уведомления бизнеса.

Согласно инициативе, надзорные органы получат право выносить предписание о приостановке или запрете продажи продукции. Кроме того, потребителей должны будут обязательно информировать о таких мерах, а копии предписаний и результаты проверок направлять в прокуратуру.

Сейчас, если находят нарушения, изъятие из оборота товара занимает долгое время. Чтобы его снять с полок, нужны проверки, согласования и другие процедуры, причем всё это время продукция может продолжать лежать на витринах.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не должен увеличить нагрузку на бизнес. По их словам, он не вводит новых видов проверок и лишь дает контролирующим органам возможность быстрее реагировать на опасные товары.