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Экономика Опасные товары начнут блокировать прямо на кассах — как это станет возможным

Опасные товары начнут блокировать прямо на кассах — как это станет возможным

Для магазинов разработали новую систему контроля

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Законопроект призван защитить права миллионов покупателей | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUЗаконопроект призван защитить права миллионов покупателей | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Законопроект призван защитить права миллионов покупателей

Источник:
Екатерина Тычинина / 74.RU

В России хотят автоматически блокировать на кассах опасные для здоровья товары. Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрят депутаты Госдумы. Инициативу уже поддержали в правительстве.

Новый механизм позволяет останавливать продажу фальсифицированной и некачественной продукции сразу после ее выявления. Речь идет в первую очередь о товарах, которые подлежат обязательной маркировке и проходят через систему «Честный знак», пишут «Известия».

Законопроект предлагает внести изменения сразу в пять федеральных законов, в том числе касающиеся защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, торговли и государственного контроля. В документе также прописано, что проверки смогут проводиться без предварительного уведомления бизнеса.

Согласно инициативе, надзорные органы получат право выносить предписание о приостановке или запрете продажи продукции. Кроме того, потребителей должны будут обязательно информировать о таких мерах, а копии предписаний и результаты проверок направлять в прокуратуру.

Сейчас, если находят нарушения, изъятие из оборота товара занимает долгое время. Чтобы его снять с полок, нужны проверки, согласования и другие процедуры, причем всё это время продукция может продолжать лежать на витринах.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не должен увеличить нагрузку на бизнес. По их словам, он не вводит новых видов проверок и лишь дает контролирующим органам возможность быстрее реагировать на опасные товары.

Недавно маркет­плейсы обязали блокировать карточки с контра­фактными товарами без решения суда — для приостановки продаж достаточно заявления правообладателя. Если площадка претензию проигнорирует, то уже будет отвечать вместе с продавцом-нарушителем.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Конфискат Продукты Контроль Здоровая еда Продукция Магазин
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Комментарии
1
Гость
25 минут
Очень вовремя, вот бензин очень вреден и опасен.
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