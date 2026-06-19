Почему ключевая ставка снижается, а проценты по кредитам — нет? Объяснение

Ставки по кредитам и ипотеке пока находятся на повышенных уровнях, несмотря на то что ЦБ длительное время снижает ключевую ставку. Почему так происходит, Городским медиа рассказал руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.

Центробанк продолжает снижать ключевую ставку с 2025 года. Денежно-кредитную политику в России Банк России смягчает аккуратно и последовательно. Например, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, а в апреле ставку в восьмой раз подряд снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. В отношении показателя ЦБ действует осторожно еще и из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен.

По ожиданиям регулятора текущие меры в 2026 году позволят снизить темпы роста цен до 4,5–5,5%. Прогнозируется, что «стабильная инфляция приблизится к 4% во второй половине 2026 года» и останется на этом уровне в дальнейшем.