НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 750мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,36
EUR 85,03
Что с бензином в Ярославле
Погиб подросток
Кому доверить бизнесс-процессы
Проверка СК после телешоу
Где в Ярославле жить хорошо?
«Скорая» влетела в фуру
Рейтинг вузов Ярославля
Поджоги банков
Афиша на неделю
Экономика Почему ключевая ставка снижается, а проценты по кредитам — нет? Объяснение

Почему ключевая ставка снижается, а проценты по кредитам — нет? Объяснение

Сегодня Центробанк в очередной раз снизил показатель

176
Пока не стоит рассчитывать на значительное снижение стоимости кредитов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПока не стоит рассчитывать на значительное снижение стоимости кредитов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Пока не стоит рассчитывать на значительное снижение стоимости кредитов

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Ставки по кредитам и ипотеке пока находятся на повышенных уровнях, несмотря на то что ЦБ длительное время снижает ключевую ставку. Почему так происходит, Городским медиа рассказал руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.

Центробанк продолжает снижать ключевую ставку с 2025 года. Денежно-кредитную политику в России Банк России смягчает аккуратно и последовательно. Например, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, а в апреле ставку в восьмой раз подряд снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. В отношении показателя ЦБ действует осторожно еще и из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен.

По ожиданиям регулятора текущие меры в 2026 году позволят снизить темпы роста цен до 4,5–5,5%. Прогнозируется, что «стабильная инфляция приблизится к 4% во второй половине 2026 года» и останется на этом уровне в дальнейшем.

«Ставки по потребительским кредитам и ипотеке пока находятся на повышенных уровнях, что делает обслуживание долгов ощутимой статьей расходов в семейном бюджете. Банки закладывают риски, связанные в том числе с невыплатами кредитных обязательств, в процентные ставки, поэтому пока не стоит ожидать резкого удешевления кредитов», — уверен эксперт.

Вот уже несколько месяцев ЦБ продолжает постепенно снижать показатель ключевой ставки. Сегодня такое решение приняли в девятый раз подряд. Теперь ее уровень составляет 14,25%.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Кредит Ключевая ставка Центробанк Экономика Ипотека
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Потому что стабильность и несменяемость, власть и олигархат едины
Гость
1 час
высокие проценты по кредитам не снижаются, а вот проценты по вкладам ещё как снижаются. обычно на пересмотр условий уходит от 10 до 14 дней с момента изменения ключевой ставки. ждёмс.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Рекомендуем