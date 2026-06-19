НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

5 м/c,

зап.

 750мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 73,36
EUR 85,03
Что с бензином в Ярославле
Погиб подросток
Кому доверить бизнесс-процессы
Проверка СК после телешоу
Где в Ярославле жить хорошо?
«Скорая» влетела в фуру
Рейтинг вузов Ярославля
Поджоги банков
Афиша на неделю
Экономика Центробанк замедлился с ключевой ставкой: на каком она теперь уровне

Центробанк замедлился с ключевой ставкой: на каком она теперь уровне

Решение приняли на новом заседании совета директоров

174
Ожидалось, что ЦБ снизит показатель еще на 0,5 процентного пункта | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОжидалось, что ЦБ снизит показатель еще на 0,5 процентного пункта | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ожидалось, что ЦБ снизит показатель еще на 0,5 процентного пункта

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение по ключевой ставке. Показатель снизили до 14,25%.

«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», — указано в пресс-релизе Банка России.

Денежно-кредитную политику в России ЦБ продолжает смягчать аккуратно и последовательно. К примеру, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, а в апреле ставку в восьмой раз подряд снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%.

По итогам апрельского заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключала паузу в снижении ставки.

«Что касается сужения прогнозного диапазона ключевой ставки на этот год. Прежде всего оно связано с тем, что уже часть года прошла. По инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона. Поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки на пол процентного пункта вверх. Паузы возможны всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения предполагает паузы. Всё будет зависеть от данных. Поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно мягкого сигнала пауза возможна», — сказала она.

В отношении показателя ЦБ действует осторожно еще из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров уверен, что снижение на 0,5 процентного пункта продолжится на ближайших заседаниях. По его мнению, инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% (с 13,4%), хотя по‑прежнему остаются высокими.

Регулятор ожидает, что текущие меры позволят снизить темпы роста цен до 4,5–5,5% в 2026 году. Согласно прогнозу, «стабильная инфляция приблизится к 4% во второй половине 2026 года» и останется на этом уровне в дальнейшем.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Центробанк Ключевая ставка Инфляция Экономика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Эльвира Набиуллина на заседании присутствовала? Что то об этом ни слова.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Рекомендуем