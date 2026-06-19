Центробанк замедлился с ключевой ставкой: на каком она теперь уровне

Ожидалось, что ЦБ снизит показатель еще на 0,5 процентного пункта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение по ключевой ставке. Показатель снизили до 14,25%.

«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», — указано в пресс-релизе Банка России.

Денежно-кредитную политику в России ЦБ продолжает смягчать аккуратно и последовательно. К примеру, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, а в апреле ставку в восьмой раз подряд снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%.

По итогам апрельского заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключала паузу в снижении ставки.

«Что касается сужения прогнозного диапазона ключевой ставки на этот год. Прежде всего оно связано с тем, что уже часть года прошла. По инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона. Поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки на пол процентного пункта вверх. Паузы возможны всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения предполагает паузы. Всё будет зависеть от данных. Поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно мягкого сигнала пауза возможна», — сказала она.

В отношении показателя ЦБ действует осторожно еще из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров уверен, что снижение на 0,5 процентного пункта продолжится на ближайших заседаниях. По его мнению, инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% (с 13,4%), хотя по‑прежнему остаются высокими.