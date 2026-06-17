Как налоговая контролирует банковские операции: что нужно знать

Доступ к сообщениям просто так никто не предоставит Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

За банковскими переводами начали следить пристальнее. Однако ФНС не имеет доступа к сообщениям, которые пишут при переводах. Как на самом деле происходит контроль рассказала гендиректор аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина.

«Банки и ФНС не имеют автоматического доступа к тексту сообщений между отправителем и получателем. Доступ к переписке возможен только в рамках официальных процедур — например, по решению суда или запросу правоохранительных органов», — сказала Каверина РИА Новости.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который обяжет ЦБ передавать налоговикам данные о переводах через СБП. Под контроль попадут операции с признаками дохода от незаконной предпринимательской деятельности. ФНС ранее уточняла, что рисковая зона — переводы на сумму более 2,4 миллиона рублей в год.

Каверина пояснила, что для контроля налоговикам не нужны сообщения. Они оценивают регулярность поступлений и расхождения между оборотом по счетам и задекларированными доходами.