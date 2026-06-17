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Экономика Как налоговая контролирует банковские операции: что нужно знать

Как налоговая контролирует банковские операции: что нужно знать

Рассказываем, что на самом деле проверяет ФНС

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Доступ к сообщениям просто так никто не предоставит | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Доступ к сообщениям просто так никто не предоставит | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Доступ к сообщениям просто так никто не предоставит

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

За банковскими переводами начали следить пристальнее. Однако ФНС не имеет доступа к сообщениям, которые пишут при переводах. Как на самом деле происходит контроль рассказала гендиректор аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина.

«Банки и ФНС не имеют автоматического доступа к тексту сообщений между отправителем и получателем. Доступ к переписке возможен только в рамках официальных процедур — например, по решению суда или запросу правоохранительных органов», — сказала Каверина РИА Новости.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который обяжет ЦБ передавать налоговикам данные о переводах через СБП. Под контроль попадут операции с признаками дохода от незаконной предпринимательской деятельности. ФНС ранее уточняла, что рисковая зона — переводы на сумму более 2,4 миллиона рублей в год.

Каверина пояснила, что для контроля налоговикам не нужны сообщения. Они оценивают регулярность поступлений и расхождения между оборотом по счетам и задекларированными доходами.

«Если вы зарегистрированы как самозанятые, не стоит бояться слежки. Рекомендую отправителям писать назначение перевода, чтобы при проверке было проще отделить личные средства от предпринимательских», — добавила эксперт.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Перевод Сообщение ФНС Контроль
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Комментарии
2
Гость
17 минут
Всё больше людей переходят на наличные. Как покупателей так и представителей бизнеса. И как в этом случае следить собираются.
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Гость
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