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Экономика Ставки по вкладам внезапно пошли вверх — стоит ли торопиться в банк

Ставки по вкладам внезапно пошли вверх — стоит ли торопиться в банк

Клиентам рассказали, ждать ли роста в дальнейшем

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Вкладчикам объяснили повышение процентов по вкладам | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВкладчикам объяснили повышение процентов по вкладам | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Вкладчикам объяснили повышение процентов по вкладам

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

За последний месяц средние проценты по коротким рублевым депозитам в крупнейших российских банках (из топ-20) неожиданно увеличились. Такое повышение случилось на фоне того, что Центробанк снижает ключевую ставку.

За период с 15 мая по 15 июня сильнее всего выросли проценты по самым коротким вкладам — на три месяца. Они поднялись с 13,27% до 13,44%. По депозитам на полгода и год изменения менее заметные — ставки увеличились на 0,15%, сообщил сайт «Финуслуги».

«Мы полагаем, что рост ставок может быть связан с повышенным спросом на наличные со стороны населения в последние месяцы. На этом фоне банки могут ситуативно поднимать ставки по вкладам, чтобы привлечь или удержать клиентов», — заявил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов.

Эксперт отметил, что ставки по депозитам, скорее всего, будут снижаться. Это будет происходить параллельно с изменением ключевой ставкой Центробанка.

Следующее заседание Центрального Банка состоится в пятницу, 19 июня. Аналитики прогнозируют, что регулятор снизит процентную ставку после заявления президента России Владимира Путина. Ранее он сказал, что на это позволяет рассчитывать планомерное замедление инфляции.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Ставка Проценты Вклад с повышенной ставкой Банк Ключевая ставка
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