Запретил, но остался должен. Как мошенники обходят кредитные самозапреты

Самозапрет не действует на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России всё больше людей интересуются услугой кредитных самозапретов. Только в прошлом месяце ограничение установили свыше 700 тысяч человек, а общее число граждан с такой услугой перевалило за 20 миллионов. Для кого-то самозапрет стал инструментом защиты от аферистов, другие пытаются избавиться от лишних трат. Но что делать, если вы захотели взять кредит при действующем ограничении? Наши коллеги из НГС узнали, одобрят ли заем в таком случае, а главное — не стало ли это лазейкой для недобросовестных заемщиков и мошенников.

Самозапрет можно оформить на портале «Госуслуги», для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись. Обращение оформляется только от своего имени с указанием вида самозапрета (полный или частичный). Услуга также доступна в офисах МФЦ, где потребуются паспорт и ИНН.

Отметка в кредитной истории

Механизм самозапретов заработал в России весной прошлого года. Ограничение, как объяснила кандидат экономических наук Ольга Гордячкова, можно установить на потребительские кредиты банков и микрофинансовых организаций (МФО).

«Кредиты банков включают также договоры банковского счета с овердрафтом и выдачей кредитных карт. Это обусловлено тем, что такие кредиты наиболее часто оформляются мошенниками», — уточнила она.

По данным Национального бюро кредитных историй, в прошлом месяце россияне установили 775,5 тысячи самозапретов на привлечение кредитов. Всего в стране к 1 июня количество людей с таким ограничением составило 20,8 миллиона человек.

При этом нельзя ввести ограничение на ипотечные, образовательные и автокредиты. На ранее заключенные договоры установленный самозапрет тоже не распространяется — по ним придется платить.

Самозапрет не снимает финансовые обязательства, которые появились до установки ограничений Источник: Максим Бутусов / E1.RU

После подачи заявления о самозапрете информация направляется во все КБКИ (квалифицированные бюро кредитных историй), которые должны отразить отметку в кредитной истории, уточнил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Ограничение начнет действовать на следующий день после фиксации сведений в досье человека.

Закон устанавливает два рабочих дня на рассмотрение заявления, но на практике всё происходит и быстрее: время начала действия будет указано во всех уведомлениях, которые придут от КБКИ. Поскольку кредиты может выдавать один и тот же банк в разных регионах страны, для фиксации момента вступления самозапрета или его снятия используют московское время.

Директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов уточнил, что БКИ включают самозапрет в кредитную историю в тот же день, если получили заявление от «Госуслуг» до 22:00 по московскому времени. Сам запрет при этом начнет действовать только на следующий день после внесения сведений.

В пресс-службе «Россельхозбанка» НГС пояснили, что банк при наличии самозапрета может выдать деньги клиенту в зависимости от типа установленного ограничения. При полном самозапрете возможен только целевой заем — ипотека, автокредит или кредит на образование. При частичном ограничении всё зависит от индивидуальных настроек.

«В банк время от времени обращаются клиенты с установленным самозапретом на кредиты. В Новосибирске пик наблюдался с марта по июнь прошлого года, когда сервис только заработал и не все граждане знали об особенностях и ограничениях. Что касается 2026 года, то мы наблюдаем единичные случаи таких обращений. В основном клиенты знают, что перед визитом в банк за кредитом нужно снять все установленные самозапреты», — сообщили в организации.

Ошибка, которая дорого обойдется банку

Независимо от того, как гражданин установил самозапрет — через «Госуслуги» или МФЦ, — информация поступает во все бюро кредитных историй. Каждого потенциального заемщика проверяют через запрос в БКИ.

Если банк будет знать о действующем самозапрете и всё равно заключит кредитный договор, клиент имеет право не исполнять обязательства, а также потребовать исключить такие данные из истории, отметили в «Россельхозбанке». Аналогичный порядок работает, если организация вовремя не запросила информацию и всё равно выдала деньги клиенту, у которого уже есть ограничение.

Ольга Гордячкова объяснила, что при обращении в банк клиент подписывает договор на комплексное обслуживание, в том числе на запрос информации в КБКИ. Из официальных разъяснений Банка России же следует, что в случае, если организация по ошибке заключит договор с клиентом с самозапретом, кредитор поражается в правах требования средств с момента подписания документов.

«То есть банк не сможет требовать денежные средства. Автоматически договор действовать не перестанет, этот вопрос находится в правовом поле: необходимо признание сделки недействительной», — уточнила она.

Миф или лазейка?

У многих может возникнуть вопрос: что будет, если взять кредит сразу после подачи заявления на самозапрет. Придется ли возвращать деньги или заем будет списан?

Гипотетически можно предположить, что человек подал заявление 3 июня после 22:00 мск, тогда запрет начнет действовать с 5 июня. Если он возьмет заем 4 июня, когда самозапрет еще не начал действовать, то платить по нему всё же придется, пояснила Ольга Гордячкова.

«Здесь вопрос в том, зачем человек, намеревающийся оформить самозапрет и подавший соответствующее заявление, будет пытаться взять этот кредит в короткий промежуток времени между подачей заявления и началом действия самозапрета? По букве закона договор будет заключен до начала действия самозапрета, значит, всё законно», — уточнила она.

Игорь Додонов тоже предположил, что оформить кредит во временной лаг между подачей заявки на самозапрет и началом его действия можно. В таком случае человек должен будет вернуть средства с уплатой процентов, поскольку информация об ограничении появится в кредитных бюро позже, чем будет предоставлен заем.

«Если он откажется возвращать кредит со ссылкой на самозапрет, то такие действия, думаю, могут быть квалифицированы как необоснованное обогащение и оспорены банком или МФО в суде», — считает он.

С мнением экспертов согласны и в пресс-службе «Россельхозбанка». Информация о подаче заявления сразу фиксируется в БКИ, но действовать самозапрет начинает на следующий день, признали в банке. Если будет подтверждено, что человек сознательно злоупотребил сервисом, то он обязан возместить предоставленный заем, а в случае отказа банк вправе обратиться в суд.

Николай Филиппов уточнил, что информацию о наличии установленного в день обращения за заемом самозапрета кредитор будет видеть, но также он заметит, что ограничение начинает действовать только на следующий день. В таком случае кредитор может выдать деньги, и заемщик будет обязан исполнять условия по такому договору.

Если аферистам удалось взять кредит

Если самозапрет установлен, но мошенники все-таки смогли оформить на человека кредит, то платить ему не придется, причем даже если права требования переданы другим лицам, например коллекторам. Ольга Гордячкова объяснила, какие действия нужно выполнить в такой ситуации.

Для начала стоит проверить актуальность статуса самозапрета, затем обратиться в банк или МФО с приложением документов об установленном ограничении. Третий шаг — подача заявления в полицию, чтобы в ведомстве зафиксировали факт мошенничества. Это понадобится при разбирательствах с банком, МФО и КБКИ.

«Далее нужно требовать исключения информации об этом кредите из кредитной истории в КБКИ», — добавила она.

Эксперт подчеркнула, что пользователям важно контролировать снятие самозапрета. Мошенники в силах попытаться убедить человека убрать ограничение, но сами этого сделать не могут — нужна электронная подпись или личный визит в МФЦ.