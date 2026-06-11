Владельцев вкладов предостерегли от ошибки — как не потерять доход

При вложении финансов необходимо выбрать правильную стратегию Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Желающим заработать на банковских депозитах по максимуму дали рекомендацию. Решение о сбережениях посоветовали принять, опираясь на прогнозы снижения ключевой ставки и сроки размещения денег.

При ожидаемом снижении ставок трехлетний вклад уже выглядит слишком длинным. Более разумным вариантом являются депозиты на шесть месяцев или на год. Именно такая стратегия может гарантировать максимальную доходность, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

При этом банкир отметил, что важно сравнивать различные предложения. Доверить свои сбережения небольшому банку, который декларирует высокую ставку, может стать очень рискованным шагом. Поэтому выбирать стоит не только по доходности, но и по надежности финансовой организации.