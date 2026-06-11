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Экономика Владельцев вкладов предостерегли от ошибки — как не потерять доход

Владельцев вкладов предостерегли от ошибки — как не потерять доход

Обратить внимание нужно на несколько важных моментов

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При вложении финансов необходимо выбрать правильную стратегию | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUПри вложении финансов необходимо выбрать правильную стратегию | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

При вложении финансов необходимо выбрать правильную стратегию

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Желающим заработать на банковских депозитах по максимуму дали рекомендацию. Решение о сбережениях посоветовали принять, опираясь на прогнозы снижения ключевой ставки и сроки размещения денег.

При ожидаемом снижении ставок трехлетний вклад уже выглядит слишком длинным. Более разумным вариантом являются депозиты на шесть месяцев или на год. Именно такая стратегия может гарантировать максимальную доходность, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

При этом банкир отметил, что важно сравнивать различные предложения. Доверить свои сбережения небольшому банку, который декларирует высокую ставку, может стать очень рискованным шагом. Поэтому выбирать стоит не только по доходности, но и по надежности финансовой организации.

Недавно президент России Владимир Путин намекнул, что не исключено снижение ключевой процентной ставки. Поводом для этого служит сокращение инфляции. Высоким доходом 18,4% годовых обеспечила своих доверителей государственная корпорация «ВЭБ». Именно столько она заработала для «молчунов» — тех, кто оставил свои пенсионные накопления под управлением государства. Почему негосударственные пенсионные фонды отстают, читайте здесь.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Вклад с повышенной ставкой Сбережения Банк ВТБ
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