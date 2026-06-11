Защита для кошелька или просто вытягивание денег? Стоит ли соглашаться на банковскую страховку карты от мошенников

В некоторых случаях банк обязан вернуть деньги без всякой страховки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Россияне уже давно привыкли к тому, что вместе с банковской картой им продают еще целый набор «необходимых» услуг. SMS-уведомления, платные подписки, премиальные сервисы, защита счетов, защита телефона, защита всего и сразу…

Особенно активно банки в последние годы предлагают так называемую страховку карты, или защиту от мошенников. Причем часто подается это почти как универсальный щит от любых аферистов: подключаете услугу — и, если мошенники украдут деньги, вам всё вернут.

Нужна ли такая страховка на самом деле или это просто маркетинговая уловка, чтобы выкачать из вас еще больше денег, разбирался MSK1.RU.

Почему банки вообще начали массово продавать страховки карт

Мошенничество стало одной из главных финансовых страшилок последних лет. Телефонные аферисты работают практически в промышленных масштабах. На этом фоне банки быстро поняли: страх можно превратить в отдельный продукт.

Так появились многочисленные программы «защиты средств», «антифрода», «страхования карты», «финансовой безопасности» и других сервисов с максимально успокаивающими названиями, рассчитанные на тех, кто каждый день читает новости о телефонных аферистах, фальшивых сотрудниках ФСБ и «безопасных счетах» .

Как объясняет в беседе с MSK1.RU первый зампред правления Национального Банка Сбережений Мария Бродовская, многие клиенты до конца не понимают, за что именно платят.

По ее словам, услуга часто подается почти как гарантия возврата денег при любом мошенничестве, хотя на практике условия выплат обычно значительно уже, чем звучит в рекламе. Именно поэтому вокруг подобных страховок сегодня столько разочарований.

Когда страховка действительно может сработать

Есть ситуации, когда подобные полисы действительно помогают вернуть деньги.

Например, если у вас физически украли карту или телефон с банковским приложением, произошел взлом интернет-банка либо мошенники получили данные карты без участия самого клиента, например из утечки банковских данных.

Вот в подобных случаях страховые компании иногда реально выплачивают компенсацию. Особенно если человек быстро заблокировал карту, сразу сообщил в банк о проблеме и написал заявление в полицию.

То есть логика здесь довольно понятная: если клиент сам ничего не подтверждал и действительно стал жертвой технического взлома или кражи, шансы на выплату существуют.

И вот здесь многие впервые удивляются: оказывается, классическое «у вас украли карту» сегодня для банков и страховщиков куда более понятная история, чем современные телефонные схемы.

Главная беда — люди сами верят мошенникам

«Основная проблема в том, что большинство современных мошенничеств вообще не связано со взломом, — говорит Мария Бродовская. — Преступникам часто даже не нужно ничего красть технически: нехитрые приемы социальной инженерии (проще говоря, втираются в доверие), и человек сам сообщает код из SMS, сам устанавливает вредоносное приложение и переводит деньги на „безопасный счет“».

То есть с точки зрения банка система видит вполне добровольные действия клиента. А дальше включается уже юридическая логика страховых компаний: во многих договорах подобные случаи прямо исключены из страхового покрытия. Формулировки могут быть разными, но смысл обычно один: если клиент самостоятельно подтвердил операцию, оснований для компенсации нет.

Так и получается, что человек может несколько лет исправно платить за «защиту от мошенников», а когда мошенники действительно крадут деньги, оказывается, что его случай под страховку не подпадает.

В каких случаях банк и без страховки обязан вернуть деньги

Да, такое тоже возможно.

«Это касается ситуаций, когда клиент оперативно сообщил о несанкционированной операции и сам не нарушал правила безопасности, — поясняет Мария Бродовская. — Например, если произошел технический взлом или операция была проведена без согласия клиента. То есть часть того, что банки продают как отдельную „дополнительную защиту“, в определенных случаях уже предусмотрена законом».

Главная ошибка, как считает эксперт, — воспринимать страховку как стопроцентную гарантию возврата денег. На практике это не волшебная кнопка «вернуть украденное», а набор очень конкретных сценариев, прописанных в договоре.

Часть из них действительно может помочь. Но большая часть оказывается скорее маркетинговой надстройкой к банковским услугам, чтобы высосать из доверчивого (и часто перепуганного) клиента еще больше денег.