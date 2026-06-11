НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 754мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,79
EUR 83,08
Разруха в парке
История успеха Мирона Проворова
Где отдохнуть этим летом
Последствия атаки БПЛА
Как следить за своим самочувствием
Афиша на выходные
Изнанка «Премии Муз-ТВ»
Вонь в Ярославле
Полиция нагрянула в бар
Экономика Защита для кошелька или просто вытягивание денег? Стоит ли соглашаться на банковскую страховку карты от мошенников

Защита для кошелька или просто вытягивание денег? Стоит ли соглашаться на банковскую страховку карты от мошенников

Когда банк реально поможет вернуть украденное, а когда это просто платная иллюзия защиты

105
В некоторых случаях банк обязан вернуть деньги без всякой страховки | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ некоторых случаях банк обязан вернуть деньги без всякой страховки | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В некоторых случаях банк обязан вернуть деньги без всякой страховки

Источник:
Наталья Лапцевич / 74.RU

Россияне уже давно привыкли к тому, что вместе с банковской картой им продают еще целый набор «необходимых» услуг. SMS-уведомления, платные подписки, премиальные сервисы, защита счетов, защита телефона, защита всего и сразу…

Особенно активно банки в последние годы предлагают так называемую страховку карты, или защиту от мошенников. Причем часто подается это почти как универсальный щит от любых аферистов: подключаете услугу — и, если мошенники украдут деньги, вам всё вернут.

Нужна ли такая страховка на самом деле или это просто маркетинговая уловка, чтобы выкачать из вас еще больше денег, разбирался MSK1.RU.

Почему банки вообще начали массово продавать страховки карт

Мошенничество стало одной из главных финансовых страшилок последних лет. Телефонные аферисты работают практически в промышленных масштабах. На этом фоне банки быстро поняли: страх можно превратить в отдельный продукт.

Так появились многочисленные программы «защиты средств», «антифрода», «страхования карты», «финансовой безопасности» и других сервисов с максимально успокаивающими названиями, рассчитанные на тех, кто каждый день читает новости о телефонных аферистах, фальшивых сотрудниках ФСБ и «безопасных счетах» .

Как объясняет в беседе с MSK1.RU первый зампред правления Национального Банка Сбережений Мария Бродовская, многие клиенты до конца не понимают, за что именно платят.

По ее словам, услуга часто подается почти как гарантия возврата денег при любом мошенничестве, хотя на практике условия выплат обычно значительно уже, чем звучит в рекламе. Именно поэтому вокруг подобных страховок сегодня столько разочарований.

Когда страховка действительно может сработать

Есть ситуации, когда подобные полисы действительно помогают вернуть деньги.

Например, если у вас физически украли карту или телефон с банковским приложением, произошел взлом интернет-банка либо мошенники получили данные карты без участия самого клиента, например из утечки банковских данных.

Вот в подобных случаях страховые компании иногда реально выплачивают компенсацию. Особенно если человек быстро заблокировал карту, сразу сообщил в банк о проблеме и написал заявление в полицию.

То есть логика здесь довольно понятная: если клиент сам ничего не подтверждал и действительно стал жертвой технического взлома или кражи, шансы на выплату существуют.

И вот здесь многие впервые удивляются: оказывается, классическое «у вас украли карту» сегодня для банков и страховщиков куда более понятная история, чем современные телефонные схемы.

Главная беда — люди сами верят мошенникам

«Основная проблема в том, что большинство современных мошенничеств вообще не связано со взломом, — говорит Мария Бродовская. — Преступникам часто даже не нужно ничего красть технически: нехитрые приемы социальной инженерии (проще говоря, втираются в доверие), и человек сам сообщает код из SMS, сам устанавливает вредоносное приложение и переводит деньги на „безопасный счет“».

То есть с точки зрения банка система видит вполне добровольные действия клиента. А дальше включается уже юридическая логика страховых компаний: во многих договорах подобные случаи прямо исключены из страхового покрытия. Формулировки могут быть разными, но смысл обычно один: если клиент самостоятельно подтвердил операцию, оснований для компенсации нет.

Так и получается, что человек может несколько лет исправно платить за «защиту от мошенников», а когда мошенники действительно крадут деньги, оказывается, что его случай под страховку не подпадает.

В каких случаях банк и без страховки обязан вернуть деньги

Да, такое тоже возможно.

«Это касается ситуаций, когда клиент оперативно сообщил о несанкционированной операции и сам не нарушал правила безопасности, — поясняет Мария Бродовская. — Например, если произошел технический взлом или операция была проведена без согласия клиента. То есть часть того, что банки продают как отдельную „дополнительную защиту“, в определенных случаях уже предусмотрена законом».

Главная ошибка, как считает эксперт, — воспринимать страховку как стопроцентную гарантию возврата денег. На практике это не волшебная кнопка «вернуть украденное», а набор очень конкретных сценариев, прописанных в договоре.

Часть из них действительно может помочь. Но большая часть оказывается скорее маркетинговой надстройкой к банковским услугам, чтобы высосать из доверчивого (и часто перепуганного) клиента еще больше денег.

Сталкивались с мошенниками?

Звонили, но не развели
К сожалению, да
Нет, никогда
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Защита от мошенников Банк Страховка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
48 минут
Лучшая страховка банковской карты это вывести все деньги в нал. А при необходимости класть на карту нужные суммы.
Гость
49 минут
Конечно, надо соглашаться! Ведь банк не в состоянии защитить ваши деньги без дополнительной платы...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем