Gloria Jeans избавляется от последних активов, обратившись к чиновникам — что будет с фабриками

Популярный российский бренд попросил содействия в продаже своих активов Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Компания «Глория Джинс» собирается продать или сдать в аренду свои фабрики. Потенциальными покупателями могли бы стать другие российские производители одежды. Основатель сети Владимир Мельников обратился за помощью к Минпромторгу, чтобы найти инвесторов, готовых вложиться в последние крупные производственные помещения бренда.

Министерство промышленности и торговли разослало письма крупным производителям одежды и розничным сетям: «Твое», «Спортмастер», «Розтех», Elis, Familia, Finn Flare, а также трем маркетплейсам — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Всего в списке 44 компании. В обращении Минпромторга участникам рынка одежды говорится о том, что «Глория Джинс» готова продать или сдать в аренду две большие фабрики в Ростовской области — в городах Шахты и Новошахтинск.

К письму прикреплено обращение владельца бизнеса Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову, где он просит помочь реализовать эти площадки для создания новых производств и рабочих мест. По словам Мельникова, на этих объектах можно организовать полный цикл пошива одежды. Общая площадь площадок составляет почти 149 тысяч квадратных метров.

Помимо фабрик в Новошахтинске и Шахтах, речь идёт ещё и о других объектах: фабрике в Миллерово, складе и распределительном центре, общежитии в Зверево, а также пустующем здании, которое сейчас сдаётся в аренду.

Компания уже давно продаёт свои производственные объекты. В своём письме к Минпромторгу Мельников отметил, что у сети когда-то было пять фабрик по пошиву одежды, но три из них пришлось продать из-за нехватки рабочих. Сейчас на продажу выходят последние крупные активы «Глории Джинс» в России. Однако конкуренты пока не проявляют интереса к ретейлеру.

Некоторые потенциальные покупатели, как пишет «Коммерсант», подтвердили получение письма, но указали, что предлагаемые активы им не интересны.

До конца года «Глории Джинс» планировала закрыть около 150 магазинов. Российский рынок одежды и обуви сегодня находится в состоянии глубокого системного кризиса, затрагивающего абсолютно все ключевые сегменты индустрии. Производители массово сворачивают торговые точки, например, Zenden и O'STIN.