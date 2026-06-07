ЦБ закручивает гайки: кому теперь взять кредит будет почти невозможно

ЦБ пытается бороться с закредитованностью россиян Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Еще недавно получить кредит в России можно было примерно так же легко, как заказать роллы: пара кликов, улыбчивый менеджер, справка «по форме банка». Но эпоха безудержного расточительства стремительно подходит к концу. Банк России решил окончательно закрутить гайки заемщикам с высокой долговой нагрузкой и тем, кто приписывает себе несуществующие доходы.

Сейчас регулятор усиливает контроль за показателем долговой нагрузки. И если раньше некоторые кредитные организации еще были готовы закрывать глаза на «серые» доходы, нестабильные заработки и странные выписки со счетов, то теперь правила игры меняются. А как именно, разобралась MSK1.RU.

ПДН становится главным фильтром для банков

Суть нововведений проста: хочешь кредит — докажи, что способен его платить. Причем не на словах, не скриншотом перевода от «дяди Сережи», а официальными документами.

Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова напоминает: сам показатель долговой нагрузки (тот самый ПДН) появился еще в октябре 2019 года.

«Его вводили как инструмент борьбы с закредитованностью населения и одновременно как способ повысить качество потребительского кредитования, — объясняет эксперт.

По словам специалиста, ключевой отметкой считается ПДН выше 50%. При пересечении этого уровня банки начинают испытывать повышенную нагрузку на капитал, а значит — осторожнее относятся к новым займам. Иначе говоря, если половина доходов человека уже уходит на выплаты по кредитам, еще один он вряд ли получит.

Почему «серые» доходы внезапно стали проблемой

До недавнего времени у банков сохранялось довольно широкое поле для маневра. До 1 апреля 2026 года они могли рассчитывать среднемесячный доход заемщика на основе самых разных документов: справок по форме банка, выписок со счетов, альтернативных подтверждений дохода. Иногда в расчет попадали даже разовые поступления, которые к стабильному заработку имели весьма отдаленное отношение.

Именно эту лазейку ЦБ теперь фактически закрывает.

Как объясняет Светлана Зубкова, после принятия указания Банка России № 7286-У ситуация меняется кардинально: «С 1 апреля банкам запрещено использовать выписки по банковским счетам, модельные подходы к расчету дохода и справки, выданные ИП, для подтверждения заработка клиента».

Фактически регулятор дает понять: эпоха «творческого подхода» к оценке платежеспособности закончилась. Теперь банкам придется смотреть прежде всего на официальные данные. А заемщикам — привыкать к мысли, что доход «в конверте» не приблизит их к мечте о машине (или даже стиралке) в кредит.

С июля правила станут еще жестче

Да, именно так! С 1 июля 2026 года, если клиент не предоставляет официальные документы о доходах, банк обязан рассчитывать его среднемесячный заработок, исходя из среднедушевого дохода по региону проживания. Да еще и с дисконтом 10%. То есть система изначально будет считать такого заемщика менее обеспеченным, чем он заявляет.

Это особенно болезненно ударит по тем, кто привык жить в двух финансовых реальностях: в одной — официальная минимальная зарплата, в другой — вполне комфортный фактический доход, о котором государство знает крайне мало.

А с 2027 года правила становятся практически цифровым ультиматумом. Банки будут обязаны принимать в качестве подтверждения доходов только официальные документы ФНС, Социального фонда или данные из цифрового профиля на «Госуслугах».

Кто первым попадет под волну отказов

Под удар попадают не только хронически закредитованные граждане, которые годами перекрывают один заём другим. В сложной ситуации оказываются и представители так называемой «новой экономики»: дизайнеры, художники, фрилансеры, фотографы, специалисты проектной занятости — все, чей доход нестабилен и не всегда проходит через официальную отчетность.

«Теперь банки смогут учитывать такой заработок только при наличии официально подтвержденной налоговой декларации», — отмечает Светлана Зубкова.

Иными словами, талантливый дизайнер с доходом в 300 тысяч рублей, но без нормальной отчетности для банка может оказаться менее надежным клиентом, чем офисный сотрудник со стабильными 80 тысячами «в белую».

Почему рынок кредитов начали резко охлаждать

В этой логике Центробанка есть своя жесткая последовательность. Регулятор уже несколько лет пытается охладить рынок необеспеченного кредитования, где россияне всё чаще живут по схеме «зарплата пришла — сразу ушла на кредиты». Высокая долговая нагрузка населения давно стала тревожным сигналом не только для банковской системы, но и для экономики в целом.

Проблема в том, что кредиты для многих превратились не в инструмент развития, а в способ поддерживать привычный уровень жизни. Когда новая кредитка оформляется для погашения старой, а рассрочка на телефон соседствует с автокредитом и ипотекой, это угроза всей финансовой стабильности страны. И Центробанк решил с этим бороться радикально.