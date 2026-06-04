За раз не погасить. Что такое госдолг и перед кем у России и США возникли обязательства на миллиарды и триллионы

Государство может брать заем как внутри страны, так и у внешних организаций Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый из нас слышал из новостей такие термины, как внутренний и внешний госдолг. Размер обязательств примеряют к регионам и целым странам, причем суммы, которые звучат в СМИ, нередко выходят за рамки понимания: долги исчисляются в триллионах рублей. NGS.RU решил узнать у экспертов, что такое госдолг и перед кем у США и России возникли обязательства.

«Кто же может давать в долг государству?»

Госдолг возникает, когда государство систематически тратит больше, чем зарабатывает, и закрывает дефицит за счет займов. В России он делится на внутренний и внешний, напомнил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Госдолг формируется прежде всего через дефицит бюджета: расходы превышают доходы, и государство занимает деньги для покрытия разницы. Инструменты стандартные: выпуск облигаций, кредиты банков и международных организаций, а также государственные гарантии, которые увеличивают объем обязательств», — сообщил он.

Доцент кафедры учета и финансовых технологий факультета экономики и управления Университета биотехнологий Анастасия Завгородняя уточнила, что внутренний госдолг — сумма денег, которую государство заняло и еще не вернуло. Разница между внутренними и внешними обязательствами заключается в том, у кого берут деньги.

«Кто же может давать в долг государству? Это могут быть коммерческие банки, страховые компании, а также обычные люди, которые покупают государственные облигации», — сообщила она.

Внешний же долг отличается тем, что это средства, которые государство, банки, корпорации занимают у других стран, иностранных и международных финансовых организаций, инвесторов. Обязательства чаще всего возникают в зарубежной валюте.

Эксперт отмечает, что сейчас Российская Федерация почти прекратила занимать на внешних рынках. А вот корпоративный сектор берет деньги в долг для расширения бизнеса и масштабных инфраструктурных проектов.

Значительная часть внешнего долга современной России — это реструктурированные обязательства Советского Союза, считает эксперт Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На 1 мая 2026 года внешний госдолг составлял около 56,88 миллиарда долларов США, основная его часть приходилась на внешние облигационные займы и государственные гарантии, уточнил Ярослав Кабаков. Со слов Анастасии Завгородней, значительная часть задолженности — реструктурированные обязательства Советского Союза.

После распада СССР страна взяла на себя долги бывших союзных республик, так как они не могли самостоятельно обслуживать доли. С 1992 по 1999 год были восемь раз взяты кредиты в Международном валютном фонде для стабилизации финансовой системы.

«Также Россия регулярно прибегала к новым займам у международных организаций (таких как МВФ и Всемирный банк), а также к выпуску еврооблигаций для того, чтобы расплачиваться по старым долгам и процентам, избегая дефолта», — уточнила она.

Если говорить об объеме государственного внутреннего долга России, то к 1 мая 2026 года он составлял 32,4 триллиона рублей.

Госдолг не погашается одномоментно

Внешний долг, по данным Ярослава Кабакова, распределяется между двусторонними и многосторонними кредиторами, а также держателями суверенных облигаций. А внутренний госдолг, номинированный в рублях, измеряется триллионами и формируется в основном через облигации федерального займа (ОФЗ) и другие государственные бумаги.

Разделение на внутренний и внешний долг принципиально не только по кредиторам, но и по валютному риску. Первый обслуживается в рублях и опирается на внутреннюю ликвидность, его проще рефинансировать. Внешний же «чувствителен к курсу валют»: ослабление рубля увеличивает нагрузку на бюджет и стоимость обслуживания.

«Госдолг не погашается одномоментно — им управляют через рефинансирование, пролонгацию, реструктуризацию и обмен долговых инструментов, — объяснил специалист. — Ключевой механизм — перекредитование, когда новые заимствования используются для погашения старых. В отдельных случаях применяются отсрочки платежей и реструктуризации условий».

Рост обязательств напрямую влияет на финансовые рынки. Госдолг задает базовую безрисковую ставку, от которой формируется оценка акций, облигаций и валютных активов.

«В стрессовых условиях регулятор может вмешиваться в рынок ОФЗ для стабилизации ликвидности и снижения волатильности», — уточнил он.

Волатильность — показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период она меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит, волатильность высокая, пишет РБК.

Эксперт добавил, что, по сути, госдолг — инструмент финансирования бюджета, который при росте становится фактором давления на ставки, курс и стоимость капитала в экономике. Ключевой вывод не в абсолютном размере обязательств, а структуре и устойчивости: доля рублевого финансирования, график погашений и стоимость обслуживания критичнее номинального объема.

Кому и сколько должны Соединенные Штаты Америки?

Анастасия Завгородняя сообщила, что США на начало 2026 года имеют самый большой госдолг — более 39 триллионов долларов. Он постоянно растет, потому что правительство десятилетиями тратит больше денег, чем получает в виде доходов. Чтобы покрыть дефицит, оно вынуждено занимать, выпуская долговые ценные бумаги — казначейские облигации.

Крупнейший кредитор правительства США — сами Соединенные Штаты Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«Основной причиной госдолга США является хронический бюджетный дефицит. Правительство финансирует масштабные социальные программы, крупнейшие в мире военные расходы, инфраструктурные проекты, а также тратит значительные средства на борьбу с экономическими кризисами», — пояснила она.

Последний раз федеральный бюджет США был профицитным в 2001 году. С тех пор, со слов эксперта, наблюдается устойчивый структурный дефицит, который сохраняется даже вне кризисных периодов.

Принимаемые законы о снижении налогов сокращают поступления в бюджет, не всегда компенсируя ускорением экономического роста. Поэтому каждый год существования дефицита приводит к необходимости новых займов и увеличению общего долга.

Доцент объяснил, что у США возник долг перед различными государственными фондами, самый крупный из которых — Social Security Trust Fund (Фонд социального страхования). Когда у подобных предприятий образуются излишки средств, они по закону обязаны инвестировать их в самые надежные активы в мире — казначейские облигации США.

При этом крупнейшим кредитором правительства США являются сами Соединенные Штаты. Речь идет о людях, банках и госфондах, иностранные же государства владеют лишь четвертью от общего объема долга.

Региональный долг

Свои обязательства перед кредиторами есть и у отдельных регионов. В частности, о государственном внутреннем долге Новосибирской области НГС публиковал подробный материал в ноябре 2025 года. За пять лет обязательства выросли в три раза: на 1 октября 2025 года они составили 94 миллиарда рублей.

Свежие данные о финансовых обязательствах приводятся на сайте профильного министерства региона. По данным Минфина, к 1 мая внутренний госдолг Новосибирской области составил около 116,8 миллиарда рублей.

Основной причиной возникновения регионального долга является дефицит бюджета Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Региональные обязательства входят в состав государственного внутреннего долга. Это часть общего долга России, но погашение ложится исключительно на бюджет области.

Для каждого субъекта страны есть определенный лимит, уточнила Анастасия Завгородняя. И региональный долг не может превышать объем собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета.

«Если регион нарушает эти нормативы, он попадает под особый контроль со стороны Министерства финансов РФ и может быть лишен доступа к некоторым видам финансовой помощи из центра», — предупредил эксперт.

Основной причиной возникновения регионального долга становится дефицит бюджета. Речь идет о ситуации, при которой расходы превышают доходы, когда государство или область тратит больше, чем поступает средств.

Как объяснила Анастасия Завгородняя, федеральный бюджет является главным финансовым планом страны на год, он объединяет все доходы и расходы. Первые формируются за счет налоговой части, таможенных пошлин и другого, вторые — финансирования армии, полиции, выплат пенсий и пособий, инвестиций и остального.

Региональный бюджет — финансовый план региона, и его дефицит становится редким явлением. Это объясняется тем, что большинство субъектов страны получают помощь из федерального бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций.

Дефицит регионального бюджета чаще всего компенсируется трансфертами из вышестоящего, федерального. У последнего нехватка средств покрывается за счет внутренних и внешних займов государства, как раз и формируя госдолг.