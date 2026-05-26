Экономика Переплата больше не пропадет: часть налогов разрешили вернуть

Для получения денег нужно предъявить право на наследство

Наследники умерших граждан смогут получать переплаты по налогам. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Он позволяет наследникам получать денежные суммы, которые формируют положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) умершего или объявленного умершим налогоплательщика.

Единый налоговый счет (ЕНС) — это специальный виртуальный счет в информационной системе Федеральной налоговой службы (ФНС), на котором учитываются все начисления и оплаты налогов, взносов, штрафов и пеней конкретного налогоплательщика

В первоначальной редакции законопроекта авторы планировали, что деньги будут переходить к наследнику по его заявлению после предоставления в налоговые органы свидетельства о праве на наследство. Однако при подготовке ко второму чтению механизм изменили. Теперь положительное сальдо ЕНС умершего распределят между наследниками пропорционально их доле в наследстве.

До 1 января 2027 года наследник вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате средств. Для этого потребуется свидетельство о праве на наследство. Нотариусы до 2027 года смогут запрашивать и получать в бумажном виде от ФНС России справку о состоянии сальдо ЕНС наследодателя (положительном, отрицательном или нулевом).

Формы заявления о возврате средств и запроса от нотариуса разместят на сайте Федеральной налоговой службы. Эти изменения упростят процедуру получения наследниками излишне уплаченных налогов.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Лайк
