Сначала дешево, потом — катастрофа. Владельцев кредитов и ипотек предупредили о новой финансовой ловушке

Россиян предостерегли о последствиях плавающей ставки

Клиентам всё чаще начали предлагать кредиты с плавающей ставкой. Сначала они могут выглядеть привлекательными из‑за невысокого процента. Но при росте ключевой ставки платежи по таким займам значительно возрастают. Клиенты становятся не в силах их гасить. Об этом рассказала доцент Финансового университета Жанна Ивановская.

Плавающая ставка означает, что процент не зафиксирован в договоре — он привязан к ключевой ставке Центробанка или к межбанковской ставке Mosprime, объяснила Жанна Ивановская агентству «Прайм». К этим процентам банк добавляет свою постоянную надбавку.

Часть ставки, зависящая от внешнего индикатора, меняется по расписанию, обозначенному в договоре; банк не вправе менять график самовольно. Пересчет может происходить раз в квартал, ежемесячно и даже ежедневно.

Ивановская отмечает, что в Банке России видят у таких финансовых продуктов серьезные риски. При массовом распространении плавающих ставок повышение ключевой может резко увеличить долговую нагрузку для многих граждан. Это приведет к росту неплатежей. Поэтому регулятор считает нужным ограничить выдачу таких кредитов и предлагать их главным образом заемщикам с запасом платежеспособности.

При этом особые опасения вызывает ипотека с плавающей ставкой. Она может нести не только существенные финансовые, но и социальные риски.

В конце апреля Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 14,5%.